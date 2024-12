Święta, święta i… do kosza. Wyrzucamy 1,6 kg świątecznego jedzenia na osobę

Skalę marnowania łatwo ograniczyć

– Nasze badania pokazują, że marnujemy znacznie więcej jedzenia, niż nam się wydaje, a deklaracje często różnią się od rzeczywistości. Do 26 grudnia wyrzucamy resztki jedzenia po przygotowaniu potraw świątecznych, z kolei od 27 grudnia główną przyczyną marnowania jest zepsucie się żywności. W Too Good To Go wierzymy, że nawet małe działania mają olbrzymi wpływ na zmniejszenie skali marnowanego jedzenia, dlatego zachęcamy do odpowiedniego planowania i kreatywnego wykorzystywania resztek nie tylko w czasie świąt – mówi Anna Podkowińska-Tretyn, country director Too Good To Go.

Too Good To Go wskazuje, że 30 grudnia niemal dwóch na trzech Polaków (65 proc.) nadal ma w lodówce pozostałości świątecznych potraw. I podpowiada, że warto rozdzielić je na mniejsze porcje i zamrozić na później, wykorzystać resztki do przygotowania nowych dań, takich jak sałatki, zupy czy zapiekanki, a także przechowywać je w szczelnych pojemnikach, by dłużej zachowały świeżość.

– Nadmiar jedzenia, oprócz przekazania bliskim, można zanieść do jadłodzielni – przypomina Too Good To Go.

Nie tylko święta

Oczywiście problem marnowania żywności nie ogranicza się tylko do świąt. Wedle szacunków w naszym kraju co roku do kosza trafia blisko 5 mln ton żywności. Marnowanie żywności ma przy tym miejsce na każdym etapie łańcucha żywnościowego. Najwięcej marnują gospodarstwa domowe, bo to jest aż 60 proc. Produkcja i przetwórstwo odpowiadają łącznie za 30 proc., przy czym na każde z nich przypada po ok. 15 proc. marnowanej żywności. Niewielka jej ilość w stosunku do pozostałych ogniw marnuje się natomiast podczas transportu i magazynowania – to mniej niż 1 proc. Handel odpowiada za straty na poziomie ok. 7 proc., a gastronomia niewiele powyżej 1 proc. Wedle szacunków w każdej sekundzie przez cały rok w naszym kraju do kosza wyrzucane są blisko 153 kilogramy żywności w całym łańcuchu żywnościowym, z tego aż 92 kg w polskich domach.

Czytaj więcej Biznes Ogromna skala marnowania żywności. Trzeba ją ograniczyć Mniej zmarnowanej żywności to ulga dla klimatu i krok w kierunku ograniczenia problemu głodu na świecie. Wiemy, jak ratować żywność – mówi Anna Podkowińska-Tretyn, country director w Too Good To Go w Polsce.

Skalę marnowania żywności w Polsce próbuje ograniczyć rząd. Trwają prace nad zmianą ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. – Marnotrawstwo żywności to nie tylko stracona szansa zmniejszenia liczby osób niedożywionych, lecz także ogromna strata zasobów, takich jak: gleba, woda i energia, potrzebnych do wyprodukowania żywności – tłumaczy rząd.