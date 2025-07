Kulawa moralność finansowa Polaków. Ponad 2/5 z nas akceptuje oszustwa

Czytaj więcej Finanse Polski wstyd: oszałamiająca liczba dzieci czeka na alimenty Teraz mamy sytuację tragiczną i to jest polski wstyd, że 600 tys. ludzi nie płaci na swoje dzieci...

Potwierdzają to dane Krajowego Rejestru Długów, który jest jednym z partnerów raportu. – Dłużnicy w tym wieku nie są liczną grupą. To 255 tys. osób, czyli niespełna 13 proc. wszystkich notowanych w Krajowym Rejestrze Długów. Ich dług to 4,6 proc. ogólnego zadłużenia. Ale bardzo niepokojące jest to, jak gwałtownie przyrasta i liczba dłużników, i zadłużenie tej grupy wiekowej – mówi Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. – O ile w skali całej dorosłej populacji od początku 2022 r. zanotowaliśmy spadek liczby dłużników o 12,5 pkt proc. przy praktycznie niezmienionym zadłużeniu, to w przypadku osób w wieku 18-29 lat liczba zarejestrowanych dłużników wzrosła o trzy czwarte, a zadłużenie aż trzykrotnie, sięgając blisko 2 mld zł. Coś niedobrego dzieje się z najmłodszym pokoleniem – ocenia.

Z kolei Marcin Czugan, prezes ZPF, zwraca uwagę, że choć zdecydowana większość Polaków uznaje oddawanie długów za obowiązek moralny, to jednak zakres społecznego przyzwolenia na to, by unikać spłaty, i tak należy uznać za znaczący. – Badanie pokazuje, że o ile na poziomie ogólnych deklaracji standardy moralne wydają się wysokie, to w konkretnych sytuacjach Polacy łatwo znajdują uzasadnienie, by długów nie spłacać. Ucieczka przed wierzycielami jest traktowana jako dowód zaradności i sprytu, a nie powód do wstydu – podkreśla Marcin Czugan.

Jakie zachowania akceptujemy?

Wspomniana ucieczka przed wierzycielami często sprowadza się do podejmowania pracy na czarno, którą usprawiedliwia 56,7 proc. respondentów. Od lat to zachowanie utrzymuje się na pierwszym miejscu wśród akceptowanych społecznie nadużyć finansowych.

– Osoby popełniające je nie tylko nie muszą obawiać się społecznego ostracyzmu, ale też mogą liczyć na określone wsparcie ze strony otoczenia. W tej sytuacji np. pracodawcy wypłacają pracownikom wynagrodzenie lub jego część do ręki, by pomóc im uniknąć egzekucji komorniczej, podają nieprawdziwe dane o dochodach swoich pracowników, a sąsiedzi i znajomi dłużnika nie tylko nie okazują dezaprobaty dla jego nierzetelności, ale nierzadko utrudniają wierzycielom dotarcie do niego – opisuje prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka.