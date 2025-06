- Sądzę, że warto byłoby za to zapłacić - mówił Putin. Dodał, że Rosja, współpracując z „przyjaznymi krajami”, ze swojej strony zrobi wszystko, aby wzmocnić własny system płatniczy.

Kraje G7 jak na razie postanowiły, że zamrożone u nich rosyjskie aktywa pozostaną niedostępne dla tego kraju, dopóki Rosja nie zapłaci za straty wojenne, które wyrządziła Ukraińcom. Tyle że sama UE nie jest gotowa na przejęcie tych pieniędzy, obawiając się rosyjskiego odwetu i stworzenia zagrożenia dla euro.

Kreml grał ostro i się przeliczył – nie odzyska zamrożonych pieniędzy

Wcześniej Rosjanie chcieli wykorzystać zamrożone aktywa jako element negocjacji w rozmowach pokojowych. Jeszcze w kwietniu 2025 roku, wierząc, że mogą liczyć na przychylność obecnej administracji amerykańskiej, proponowali, że w momencie ogłoszenia rozejmu mogliby za te pieniądze kupić boeingi. Wiązali to również z szybkim powrotem Aerofłotu do obsługi połączeń między Rosją a USA, a w dalszej kolejności ze złagodzeniem nałożonych sankcji. Tyle że Boeing doskonale radzi sobie bez rosyjskich pieniędzy, zwłaszcza teraz, kiedy stosunki z Chinami nieco się poprawiły. Waszyngton także nie jest skory, by wpuszczać do siebie rosyjskich przewoźników. Chociaż nie zaostrza sankcji wobec Rosji, to także ich nie łagodzi.

Samolot Boeing Inc. 737 należacy do linii lotniczej Transaero na płycie lotniska Domodiedowo w Moskwie Foto: Andrey Rudakov/Bloomberg

- Stany Zjednoczone nie będą dyskutować na temat jakichkolwiek zobowiązań finansowych, dopóki nie dojdzie do zawieszenia broni - mówił w kwietniu Brian Hughes, rzecznik Narodowej Rady Bezpieczeństwa USA.

Rosyjski wicepremier, Denis Manturow, kilkakrotnie powtarzał, że Rosjanie są gotowi do powrotu do współpracy z Boeingiem, który przed wojną był jednym z największych klientów chętnych do kupowania tytanu. Może rzeczywiście doszłoby wtedy do postępu w negocjacjach. Tyle że Putin poczuł się zbyt pewny i zaczął stawiać warunki. Jako podstawowy wymóg wysunął wstrzymanie dostaw broni na Ukrainę przez państwa zachodnie. Negocjacje całkowicie się załamały po tym, jak Rosja i Ukraina zaczęły nawzajem oskarżać się o łamanie umowy dotyczącej wstrzymania ataków na infrastrukturę energetyczną. Kreml jednostronnie kategorycznie odmówił wprowadzenia rozejmu na Morzu Czarnym.