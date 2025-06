Już wcześniej, jeszcze przed porozumieniem w ramach G7, Bruksela zaczęła przeznaczać zyski z obligacji, w które zainwestowano rezerwy Banku Rosji, oraz środki uzyskane w wyniku ich wykupu, na wsparci Kijowa. Podobny schemat zastosowały kraje G7, tyle że w celu zwiększenia kwoty pomocy, wykorzystały przyszłe zyski z takich operacji jako zabezpieczenie.

Unia chce wyższego oprocentowania inwestycji w aktywa

Dlaczego Bruksela nie jest zadowolona z uzyskiwanych zysków? Depozytariusz Euroclear, w którym przechowywane są aktywa Banku Rosji, jest zobowiązany inwestować aktywa, z których wiele po wykupie zamieniło się w gotówkę, za pośrednictwem banku centralnego Belgii. A ten oferuje najniższą wolną od ryzyka stopę zwrotu.

Dlatego pomysłodawcy proponują przeniesienie środków do nowego funduszu, struktury celowej (SPV) pod kontrolą UE, aby móc rozszerzyć zakres celów inwestycyjnych i zarabiać więcej pieniędzy. Źródła Politico nie podały, w jakie konkretnie instrumenty miałyby zostać zainwestowane przeniesione aktywa.

Obecnie 10-letnie niemieckie obligacje rządowe mają rentowność na poziomie około 2,5 proc. Podobne obligacje mają Grecja, Włochy i Hiszpania. I to pomimo że jeszcze 10-15 lat temu znajdowały się w epicentrum kryzysu zadłużenia strefy euro, dziś uważane są za niezawodne instrumenty, dzięki dynamicznemu rozwojowi gospodarek tych krajów i poprawie ich sytuacji budżetowej. Wyższa jest rentowność 10-letnich obligacji państwowych Wielkiej Brytanii (4,5 proc.) i USA (4,4 proc). Na 30-letnich obligacjach amerykańskich można zarobić nawet 5 proc. rocznie.

Kolejną zaletą nowego systemu jest to, że chroni on przed ryzykiem zawetowania przez Węgry przedłużenia europejskich sankcji, co w praktyce odblokowałoby rosyjskie rezerwy walutowe.