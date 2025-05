Ucieczka menedżerów uderza w serce Liechtensteinu – sektor powierniczy, który jest kluczowym filarem centrum finansowego księstwa, wartego około 770 mld franków (930 mld dolarów) i stanowiącego podstawę jego gospodarki. Przedstawiciel rządu poinformował Reutera, że ucierpiały również lokalne banki, lecz nie podał szczegółów. A banki są szczególnie narażone, ponieważ Stany Zjednoczone mają możliwość odcięcia im dostępu do dolara, co grozi szerszym kryzysem.

Rosyjskie aktywa zamrożone, banki Liechtensteinu w strachu

Władze Liechtensteinu liczą więc, że ich działania zostaną wzięte pod uwagę w negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie obniżenia ceł importowych (oprócz stawki 10 proc. dla wszystkich krajów, Trump ustalił podatek w wysokości 37 proc. dla tego niewielkiego alpejskiego księstwa).

Jak poinformował urzędnik z Liechtensteinu, objęci sankcjami beneficjenci powiernictwa nie otrzymali w wyniku tej sytuacji żadnych aktywów. Zostały one zamrożone, dostęp do nich zablokowany, a rząd Liechtensteinu bada możliwość wprowadzenia scentralizowanego zarządzania porzuconymi funduszami powierniczymi i zaostrzenia nadzoru.

W Liechtensteinie łącznie zarejestrowanych jest około 20 tysięcy trustów. To oznacza, że jeden przypada na dwóch mieszkańców kraju. Dawniej było ich 80 tysięcy, ale władze, odpowiadając na krytykę ze strony innych krajów Unii Europejskiej i USA, rozpoczęły oczyszczanie sektora. Stało się to po tym, jak w 2008 r. wyciek informacji z należącego do rodziny książęcej banku LGT ujawnił masowe unikanie płacenia podatków przez bogatych obywateli zagranicznych, którzy ukrywali swoje aktywa w trustach Liechtensteinu.