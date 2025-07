Raport indyjskich śledczych: chaos w kokpicie, wątpliwości dotyczące przełączników paliwa w Boeingu-787 Dreamliner

Dyskusje o kamerach w kokpitach samolotów wróciły po raporcie indyjskiego Biura Badania Wypadków Lotniczych (AAIB) w sprawie wypadku, który wydarzył się 12 czerwca. Do katastrofy indyjskiego Dreamlinera lecącego z Ahmedabadu do Londynu doszło krótko po starcie. Zginęło wtedy 260 osób.

Samolot nagle zaczął tracić ciąg i opadać. Według raportu na temat najtragiczniejszego w skutkach wypadku lotniczego na świecie od dekady, opublikowanego przez indyjskie AAIB doszło tuż po starcie. Jak ustalono, po trzech sekundach od startu przełączniki dopływu paliwa do obu silników maszyny niemal równocześnie zostały przestawione z pozycji „włączone” na „wyłączone”. Oba silniki zostały pozbawione dopływu paliwa – stwierdza raport. Ale, mimo śledztwa, wiemy dziś niewiele więcej.

Dokument nie przyniósł jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o to, jak doszło do zadziałania przełączników, używanych zazwyczaj do wyłączania silników po dotarciu samolotu do bramki lotniska oraz w pewnych sytuacjach awaryjnych, takich jak pożar silnika.

„Dlaczego odciąłeś dopływ paliwa?”

Raport opisuje natomiast zamieszanie w kokpicie na krótko przed katastrofą. Piloci – twierdzą indyjscy śledczy – byli zdezorientowani. W ostatnich chwilach lotu , na rejestratorze rozmów w kokpicie usłyszano, jak jeden z pilotów pyta drugiego, dlaczego odciął dopływ paliwa. „Drugi pilot odpowiedział, że tego nie zrobił” – czytamy w raporcie. Nie ustalono, które uwagi wypowiedział kapitan lotu, a które drugi pilot. Nie ustalono też, który z nich nadał komendę „Mayday, Mayday, Mayday” tuż przed katastrofą. Dokument nie wskazał też winnych katastrofy.