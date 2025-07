Krajowe samoloty miały być tak samo dobre, za to tańsze. To też się nie udało

Konieczność posiłkowania się nielegalnie pozyskiwanymi (czyli droższymi) komponentami, braki wykształconej siły roboczej oraz niedostatki krajowego przemysłu spowodowały, że od 2022 roku samoloty produkowane w Rosji podrożały o 45 do nawet 70 proc.

Rząd w Moskwie próbował te koszty obniżyć, przywracając produkcję takich maszyn, jak Tupolew Tu-214 i przyspieszając program budowy Suchoja. Tyle że lokalni dostawcy nie są w stanie wywiązać się z zamówień, a zamiast przyspieszenia, jest spowolnienie.

W tej sytuacji nawet Aerofłot i Rossija musiały głęboko zrewidować swoje plany flotowe. Jak niedawno ujawnił prezes Grupy Aerofłotu, Siergiej Aleksandrowski i Aerofłot i Rossija zmniejszyły zamówienia na MC-21, a całkowicie zrezygnowały z dostaw suchojów. Aerofłot oczekuje teraz dostaw 18 samolotów do końca tej dekady, wobec 200, jakie zamówił i których oczekiwał wcześniej. We flocie największej rosyjskiej grupy lotniczej jest w tej chwili 349 maszyn, w tym 59 szerokokadłubowych zachodniej produkcji, 212 wąskokadłubowych — głównie airbusy i boeingi oraz 78 Superjetów 100, jakie latają dla Rossii.

Aerofłot odbierze tylko co 20. zamówiony rosyjski samolot. A nawet mniej

We wrześniu 2022 roku Aerofłot i rosyjska United Aircraft Corporation podpisały, umowę na dostawę 339 samolotów wyprodukowanych w Rosji. Miało to być 210 MC-21, 89 SSJ100 oraz 20 tupolewów Tu-214.

Siergiej Aleksandrowskij przyznał, że z tej umowy potwierdził zainteresowanie tylko 18 MC-21. A reszta umowy ma być renegocjowana. Prezes Grupy Aerofłotu przyznał także, że jego linie nie planują już operowania superjetami i pozostaną przy ograniczonej liczbie MC-21. Natomiast również należąca do grupy niskokosztowa Pobieda pozostanie przy boeingach.

Aleksandrowski kategorycznie odrzucił możliwości włączenia do floty tupolewów Tu-214. Uznał je za nieekonomiczne i nieefektywne, zwłaszcza, że producentowi nie udało się ograniczyć załogi kokpitu do dwóch pilotów. Jak na razie musi znajdować się tam także inżynier nadzorujący aparaturę. — Z ekonomicznego punktu widzenia dla nas taki wariant jest nie do zaakceptowania — powiedział Aleksandrowski.