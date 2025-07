W Rzymie trwa międzynarodowa konferencja „Rebuild Ukraine”, w której bierze udział ponad 100 krajów gotowych wziąć udział w tym projekcie. Pod hasłem „Ponownie otwórzmy ukraińskie niebo” swoje plany powrotu do tego kraju przedstawił LOT.

Docelowo LOT chciałby latać nawet na 9 ukraińskich lotnisk z 6 polskich miast. Całkowite koszty otwarcia ukraińskiego nieba, głównie z powodu zniszczonej przez Rosjan infrastruktury, wyceniane są obecnie na kwotę do 500 mld euro. Oczywiście to, kiedy ostatecznie rynek ukraiński zostanie otwarty zależy od tego, kiedy zakończy się wojna i od decyzji regulatorów ruchu lotniczego.

Czy będzie popyt na takie połączenia?

Analitycy LOT-u uznali, że tak. Wskazując na to, że w Polsce mieszka dzisiaj na stałe 1,5 mln Ukraińców, a dziesiątki milionów jest rozrzuconych niemal po całym świecie.

Przed rosyjską inwazją na Ukrainę LOT był tam jednym z głównych przewoźników, a Warszawa głównym portem transferowym dla Ukraińców podróżujących do Stanów Zjednoczonych i do Kanady, ale także do krajów europejskich. 70 proc. Ukraińców przylatujących na Lotnisko Chopina przesiadało się tam na inne rejsy LOT-u. Polski przewoźnik wykonywał tygodniowo 90 rejsów do tego kraju. Latał na oba kijowskie lotniska — Boryspol i Żuljany, we Lwowie i Odessie lądował 2-3 razy dziennie. Oprócz tego latał do Zaporoża i Charkowa. Z ukraińskiego rynku przed wojną pochodziło 6 proc. pasażerów polskiego przewoźnika.