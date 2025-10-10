Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Aktualizacja: 10.10.2025 14:24 Publikacja: 10.10.2025 14:10
Linię do Świeradowa-Zdroju reaktywowano w 2023 r. Pociągi wróciły tu po 29 latach od zlikwidowania połączenia przez PKP
Fragment książki Karola Trammera „Przestawianie zwrotnicy. Jak politycy bawią się koleją”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Krytyki Politycznej, Warszawa 2025
Samorząd województwa dolnośląskiego jako jedyny w Polsce podszedł w sposób systemowy do odnawiania linii kolejowych i reaktywowania na nich połączeń, często nawet po dekadach od likwidacji ruchu. Podstawowym założeniem tego podejścia jest to, że cały proces rewitalizacji nieczynnych linii samorząd może przeprowadzić sam – niezależnie od spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, czyli ogólnopolskiego zarządcy sieci kolejowej. Warunkiem jest jednak przejęcie od PKP niewykorzystywanych odcinków, a z tym bywają problemy.
