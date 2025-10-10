Rzeczpospolita

Plus Minus
„Przestawianie zwrotnicy. Jak politycy bawią się koleją”: Bezpartyjna reaktywacja kolei

Samorząd województwa dolnośląskiego przejął łącznie około 300 kilometrów porzuconych i niszczejących linii, dla których PKP nie widziało przyszłości.

Publikacja: 10.10.2025 14:10

Linię do Świeradowa-Zdroju reaktywowano w 2023 r. Pociągi wróciły tu po 29 latach od zlikwidowania połączenia przez PKP

Linię do Świeradowa-Zdroju reaktywowano w 2023 r. Pociągi wróciły tu po 29 latach od zlikwidowania połączenia przez PKP

Foto: materiały prasowe

Karol Trammer

Fragment książki Karola Trammera „Przestawianie zwrotnicy. Jak politycy bawią się koleją”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Krytyki Politycznej, Warszawa 2025

Samorząd województwa dolnośląskiego jako jedyny w Polsce podszedł w sposób systemowy do odnawiania linii kolejowych i reaktywowania na nich połączeń, często nawet po dekadach od likwidacji ruchu. Podstawowym założeniem tego podejścia jest to, że cały proces rewitalizacji nieczynnych linii samorząd może przeprowadzić sam – niezależnie od spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, czyli ogólnopolskiego zarządcy sieci kolejowej. Warunkiem jest jednak przejęcie od PKP niewykorzystywanych odcinków, a z tym bywają problemy.

