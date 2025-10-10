Fragment książki Karola Trammera „Przestawianie zwrotnicy. Jak politycy bawią się koleją”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Krytyki Politycznej, Warszawa 2025

Samorząd województwa dolnośląskiego jako jedyny w Polsce podszedł w sposób systemowy do odnawiania linii kolejowych i reaktywowania na nich połączeń, często nawet po dekadach od likwidacji ruchu. Podstawowym założeniem tego podejścia jest to, że cały proces rewitalizacji nieczynnych linii samorząd może przeprowadzić sam – niezależnie od spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, czyli ogólnopolskiego zarządcy sieci kolejowej. Warunkiem jest jednak przejęcie od PKP niewykorzystywanych odcinków, a z tym bywają problemy.