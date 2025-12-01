Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Zbadano podejście do Tuska i Nawrockiego. Komu bardziej ufają Polacy?

Karol Nawrocki cieszy się obecnie większym zaufaniem społecznym niż premier Donald Tusk — wynika z najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Badani zostali zapytani, któremu z dwóch polityków ufają bardziej.

Publikacja: 01.12.2025 08:57

Donald Tusk i Karol Nawrocki. Komu bardziej ufają Polacy?

Donald Tusk i Karol Nawrocki. Komu bardziej ufają Polacy?

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Przemysław Malinowski

Na Karola Nawrockiego wskazało 40,6 proc. respondentów, podczas gdy Donalda Tuska poparło 35,3 proc. Jednocześnie 18,2 proc. ankietowanych zadeklarowało brak zaufania wobec obu polityków. 5,9 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Podział elektoratów. Kto ufa Tuskowi, a kto Nawrockiemu

Wyniki sondażu wyraźnie zarysowują podział na linie partyjne. Wśród wyborców koalicji rządzącej zdecydowana większość — 90 proc. — deklaruje większe zaufanie do Donalda Tuska.  Tylko 2 proc. wskazało na prezydenta. 8 proc. wyborców KO nie ufa żadnemu z polityków.

W grupie wyborców PiS i Konfederacji aż 71 proc. deklaruje zaufanie do Karola Nawrockiego. Jednocześnie 26 proc. z nich nie ufa ani premierowi, ani prezydentowi.

Czytaj więcej

Jarosław Kaczyński i Karol Nawrocki
Polityka
Sondaż: Spada zaufanie do prezydenta Karola Nawrockiego

Wśród wyborców niezwiązanych z głównymi ugrupowaniami Donald Tusk może liczyć jedynie na 3 proc. wskazań, a Karol Nawrocki — na 41 proc. Najliczniejsza pozostaje jednak grupa niezdecydowanych (38 proc.) i tych, którzy odrzucają obie kandydatury (18 proc.).

Reklama
Reklama

W rankingu zaufania do polityków przeprowadzonym przez IBRiS dla Onetu Karol Nawrocki uzyskał rekordowy wynik. Prezydent wszedł do wąskiego grona polityków przekraczających próg 50 proc. pozytywnych wskazań. 

To najwyższy rezultat Nawrockiego w historii badań i jeden z najlepszych wyników w ogóle. Do historycznego rekordu – 54,4 proc. Szymona Hołowni z początku 2024 r. – brakuje mu niespełna trzech punktów.

Czytaj więcej

Karol Nawrocki, Radosław Sikorski i Włodzimierz Czarzasty to liderzy rankingu zaufania w listopadzie
Polityka
Sondaż zaufania IBRiS: Karol Nawrocki blisko rekordowego wyniku

W sondażu przeprowadzonym przez CBOS Karol Nawrocki pozostał liderem rankingu zaufania do polityków, ale – w porównaniu do poprzedniego badania – odsetek Polaków deklarujących zaufanie do głowy państwa zmniejszył się.

Czy Karol Nawrocki wygra kolejne wybory prezydenckie?

W innym przeprowadzonym badaniu ankietowani odpowiedzieli, czy zgadzają się ze stwierdzeniem, że Karol Nawrocki wygra kolejne wybory prezydenckie. Na tak postawione pytanie pozytywnie odpowiedziało 43,8 proc. badanych. W tej grupie 20,7 proc. zgadza się z tym stwierdzeniem zdecydowanie, a 23,1 proc. – raczej.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 21-23 listopada 2025 r. metodą CATI & CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Osoby Donald Tusk Karol Nawrocki

Na Karola Nawrockiego wskazało 40,6 proc. respondentów, podczas gdy Donalda Tuska poparło 35,3 proc. Jednocześnie 18,2 proc. ankietowanych zadeklarowało brak zaufania wobec obu polityków. 5,9 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Podział elektoratów. Kto ufa Tuskowi, a kto Nawrockiemu

Pozostało jeszcze 89% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Marta Cienkowska
Polityka
Marta Cienkowska, minister kultury: Mamy przełom w relacjach z Niemcami
Nawrocki jednak nie spotka się z Orbánem w Budapeszcie. Podano powód
Polityka
Nawrocki jednak nie spotka się z Orbánem w Budapeszcie. Podano powód
Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski
Polityka
Sondaż: Nawrocki czy Trzaskowski? Wiemy, na kogo teraz postawiliby Polacy
AI w M&A – jak wykorzystać technologie w procesach transakcyjnych
Materiał Promocyjny
AI w M&A – jak wykorzystać technologie w procesach transakcyjnych
Karol Nawrocki
Polityka
Sondaż. Druga kadencja Karola Nawrockiego? Stała linia podziału wśród Polaków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama