Aktualizacja: 01.12.2025 09:14 Publikacja: 01.12.2025 08:57
Donald Tusk i Karol Nawrocki. Komu bardziej ufają Polacy?
Foto: PAP/Radek Pietruszka
Na Karola Nawrockiego wskazało 40,6 proc. respondentów, podczas gdy Donalda Tuska poparło 35,3 proc. Jednocześnie 18,2 proc. ankietowanych zadeklarowało brak zaufania wobec obu polityków. 5,9 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
Wyniki sondażu wyraźnie zarysowują podział na linie partyjne. Wśród wyborców koalicji rządzącej zdecydowana większość — 90 proc. — deklaruje większe zaufanie do Donalda Tuska. Tylko 2 proc. wskazało na prezydenta. 8 proc. wyborców KO nie ufa żadnemu z polityków.
W grupie wyborców PiS i Konfederacji aż 71 proc. deklaruje zaufanie do Karola Nawrockiego. Jednocześnie 26 proc. z nich nie ufa ani premierowi, ani prezydentowi.
Wśród wyborców niezwiązanych z głównymi ugrupowaniami Donald Tusk może liczyć jedynie na 3 proc. wskazań, a Karol Nawrocki — na 41 proc. Najliczniejsza pozostaje jednak grupa niezdecydowanych (38 proc.) i tych, którzy odrzucają obie kandydatury (18 proc.).
W rankingu zaufania do polityków przeprowadzonym przez IBRiS dla Onetu Karol Nawrocki uzyskał rekordowy wynik. Prezydent wszedł do wąskiego grona polityków przekraczających próg 50 proc. pozytywnych wskazań.
To najwyższy rezultat Nawrockiego w historii badań i jeden z najlepszych wyników w ogóle. Do historycznego rekordu – 54,4 proc. Szymona Hołowni z początku 2024 r. – brakuje mu niespełna trzech punktów.
W sondażu przeprowadzonym przez CBOS Karol Nawrocki pozostał liderem rankingu zaufania do polityków, ale – w porównaniu do poprzedniego badania – odsetek Polaków deklarujących zaufanie do głowy państwa zmniejszył się.
W innym przeprowadzonym badaniu ankietowani odpowiedzieli, czy zgadzają się ze stwierdzeniem, że Karol Nawrocki wygra kolejne wybory prezydenckie. Na tak postawione pytanie pozytywnie odpowiedziało 43,8 proc. badanych. W tej grupie 20,7 proc. zgadza się z tym stwierdzeniem zdecydowanie, a 23,1 proc. – raczej.
Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 21-23 listopada 2025 r. metodą CATI & CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 osób.
Źródło: rp.pl
