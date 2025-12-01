Na Karola Nawrockiego wskazało 40,6 proc. respondentów, podczas gdy Donalda Tuska poparło 35,3 proc. Jednocześnie 18,2 proc. ankietowanych zadeklarowało brak zaufania wobec obu polityków. 5,9 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Podział elektoratów. Kto ufa Tuskowi, a kto Nawrockiemu

Wyniki sondażu wyraźnie zarysowują podział na linie partyjne. Wśród wyborców koalicji rządzącej zdecydowana większość — 90 proc. — deklaruje większe zaufanie do Donalda Tuska. Tylko 2 proc. wskazało na prezydenta. 8 proc. wyborców KO nie ufa żadnemu z polityków.

W grupie wyborców PiS i Konfederacji aż 71 proc. deklaruje zaufanie do Karola Nawrockiego. Jednocześnie 26 proc. z nich nie ufa ani premierowi, ani prezydentowi.

Wśród wyborców niezwiązanych z głównymi ugrupowaniami Donald Tusk może liczyć jedynie na 3 proc. wskazań, a Karol Nawrocki — na 41 proc. Najliczniejsza pozostaje jednak grupa niezdecydowanych (38 proc.) i tych, którzy odrzucają obie kandydatury (18 proc.).