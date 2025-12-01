Jego zdaniem, paradoksalnie, ta transakcja akurat dziś może mieć więcej atutów niż kiedyś. Istotna kwestia to – czy cały Carrefour jest na sprzedaż i że sklepy powinny być kupione po ich realnej wartości, czyli aktualnie dość niskiej. Na obniżanie cen placówek w centrach handlowych przemawia słabnąca pozycja tych parków, które bez działających supermarketów mogą zupełnie stracić atrakcyjność. Handel w Polsce się zmienia, ale część graczy wręcz kwitnie, na co wskazują wyniki Biedronki, Lidla czy nawet polskiego Dino. Z drugiej strony skali są wyniki byłego Tesco czy Carrefoura. – Podstawowym warunkiem jest, że ten biznes trzeba dobrze zrobić – podkreśla Urbaniak.

Wzorem dla takiej sieci mogłyby być kooperatywy na rynku włoskim i nordyckim, gdzie spółdzielnie mają tylko 10 proc. udziału w handlu detalicznym, ale mają duży wpływ na rynek dzięki właśnie wyznaczaniu standardów współpracy i kontraktów z rolnikami.

Tu jednak Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności, zauważa, że tamtejsze kooperatywy nie są państwowe, a prywatne, i mają ponad 100 lat historii, a współwłaścicielami są i rolnicy, i konsumenci. Choć faktycznie mają regionalny profil i mogą kształtować popyt na lokalne produkty, to jednak są to sklepy średniego i małego formatu, a sieci liczą minimum kilka tysięcy placówek. – Natomiast szkoda, że bardzo ważny kanał dystrybucji, jakim są prywatne małe tradycyjne sklepy nie może się doczekać żadnej strategii wsparcia i wykorzystania ich potencjału w promocji polskich lokalnych produktów. Tylko w tamtym roku upadło ponad 8 tysięcy takich sklepów –zauważa ekspert rynku spożywczego. – Z niepokojem patrzę na zwiększającą się interwencję państwa w gospodarkę, bo osobiście niezbyt przyjemnie wspominam okres, kiedy sklepy były państwowe. Warto się zastanowić, czemu Carrefour w ogóle chce sprzedać te sklepy, a także, jaki efekt to przejęcie ma spowodować w Polsce – dodaje Gantner.

Obawy ekonomistów przed upaństwowieniem handlu

Producent popularnych kefirów wylicza swoje potyczki z handlem: – Dziś sieci nie traktują nas jak partnerów, oczekują od nas np. obniżenia cen już na drugi dzień, ale podniesienie cen trwa 3-4 miesiące – mówi Andrzej Szczepański, prezes Robico. – Umowy przewidują różne dodatkowe opłaty, np. z tytułu logistyki, płaciłem Auchanowi 5 proc. wartości za dostarczenie mojego towaru do ich magazynu. Wszyscy dostawcy musieli płacić, zbuntowaliśmy się, zgłosiliśmy do UOKiK, który nałożył im 86 mln zł kary. Ale Auchan odwołał się do sądu o te 86 mln zł, sprawa trwa już prawie cztery lata – mówi prezes Robico i przyznaje, że z uwagi na trwające latami postępowania w sądach, dostawcy boją się walczyć o przestrzeganie przepisów, żeby nie wypaść ze sklepów.

– Pomysł na uruchomienie państwowych sklepów nie jest nowy, ale uważam, że jest bardzo dobry – mówi z kolei Witold Boguta, prezes Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Wskazuje na niepewność relacji z handlem i brak wzajemności. – Jednego dnia jesteśmy dostawcą, kolejnego możemy już nie być. Sieć stara się wskazać, kto dyktuje warunki – mówi Boguta.