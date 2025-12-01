Aktualizacja: 01.12.2025 06:46 Publikacja: 01.12.2025 05:05
Foto: Adobe Stock
Rekomendacja resortu rolnictwa dla Ministerstwa Aktywów Państwowych, by rozważyć przejęcie polskich sklepów Carrefoura przez państwo, odbiła się głośnym echem. „Rzeczpospolita” zapytała ekonomistów i biznes o opinię, czy warto, by Polska organizowała państwową sieć sprzedaży i jakie korzyści można z tego osiągnąć. Słychać zarówno sygnały sceptycyzmu co do kolejnej państwowej interwencji, jak i nadzieje producentów na wsparcie walki z wielkimi sieciami, bo niewydolny system sprawiedliwości uniemożliwia im dochodzenie swoich praw.
Krajowa Grupa Spożywcza przejęła polskie sklepy sie...
– Krajowa Grupa Spożywcza nie komentuje procesów akwizycyjnych, niezależnie od tego, czy uczestniczy w nich, czy nie – dowiedzieliśmy się w spółce, która miałaby przejąć część sieci sklepów, oczywiście, jeśli rząd zgodzi się dokapitalizować ten holding. Spółka w swojej informacji prasowej nazwała się też „kluczowym graczem na polskim rynku rolno-spożywczym”, choć w chwili powstania przed trzema laty reprezentowała zaledwie 1 proc. wartości rynku spożywczego, czyli 3,5 mld zł.
Ekonomiści pytają o szczegóły ewentualnej transakcji. – Jeśli całe sieci detaliczne mają ciągle ponad 20 proc. marży, gdy te same sieci w innych krajach zachodnich zadowalają się marżą 10-15 proc., widzę miejsce na zejście z marży, co pozwoli obniżać ceny, jednocześnie dbając o jakość produktów. Tu chodzi o detale, o proponowanie przyzwoitych warunków, płacenie w terminie, brak dziwnych wymuszeń, opłat, promocji półkowych. Nie chodzi o zmonopolizowanie rynku, ale polepszenie standardu kultury handlowej – mówi Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę, który widzi miejsce polskiej sieci „między delikatesami a dyskontem”.
Jego zdaniem, paradoksalnie, ta transakcja akurat dziś może mieć więcej atutów niż kiedyś. Istotna kwestia to – czy cały Carrefour jest na sprzedaż i że sklepy powinny być kupione po ich realnej wartości, czyli aktualnie dość niskiej. Na obniżanie cen placówek w centrach handlowych przemawia słabnąca pozycja tych parków, które bez działających supermarketów mogą zupełnie stracić atrakcyjność. Handel w Polsce się zmienia, ale część graczy wręcz kwitnie, na co wskazują wyniki Biedronki, Lidla czy nawet polskiego Dino. Z drugiej strony skali są wyniki byłego Tesco czy Carrefoura. – Podstawowym warunkiem jest, że ten biznes trzeba dobrze zrobić – podkreśla Urbaniak.
Wzorem dla takiej sieci mogłyby być kooperatywy na rynku włoskim i nordyckim, gdzie spółdzielnie mają tylko 10 proc. udziału w handlu detalicznym, ale mają duży wpływ na rynek dzięki właśnie wyznaczaniu standardów współpracy i kontraktów z rolnikami.
Tu jednak Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności, zauważa, że tamtejsze kooperatywy nie są państwowe, a prywatne, i mają ponad 100 lat historii, a współwłaścicielami są i rolnicy, i konsumenci. Choć faktycznie mają regionalny profil i mogą kształtować popyt na lokalne produkty, to jednak są to sklepy średniego i małego formatu, a sieci liczą minimum kilka tysięcy placówek. – Natomiast szkoda, że bardzo ważny kanał dystrybucji, jakim są prywatne małe tradycyjne sklepy nie może się doczekać żadnej strategii wsparcia i wykorzystania ich potencjału w promocji polskich lokalnych produktów. Tylko w tamtym roku upadło ponad 8 tysięcy takich sklepów –zauważa ekspert rynku spożywczego. – Z niepokojem patrzę na zwiększającą się interwencję państwa w gospodarkę, bo osobiście niezbyt przyjemnie wspominam okres, kiedy sklepy były państwowe. Warto się zastanowić, czemu Carrefour w ogóle chce sprzedać te sklepy, a także, jaki efekt to przejęcie ma spowodować w Polsce – dodaje Gantner.
Producent popularnych kefirów wylicza swoje potyczki z handlem: – Dziś sieci nie traktują nas jak partnerów, oczekują od nas np. obniżenia cen już na drugi dzień, ale podniesienie cen trwa 3-4 miesiące – mówi Andrzej Szczepański, prezes Robico. – Umowy przewidują różne dodatkowe opłaty, np. z tytułu logistyki, płaciłem Auchanowi 5 proc. wartości za dostarczenie mojego towaru do ich magazynu. Wszyscy dostawcy musieli płacić, zbuntowaliśmy się, zgłosiliśmy do UOKiK, który nałożył im 86 mln zł kary. Ale Auchan odwołał się do sądu o te 86 mln zł, sprawa trwa już prawie cztery lata – mówi prezes Robico i przyznaje, że z uwagi na trwające latami postępowania w sądach, dostawcy boją się walczyć o przestrzeganie przepisów, żeby nie wypaść ze sklepów.
– Pomysł na uruchomienie państwowych sklepów nie jest nowy, ale uważam, że jest bardzo dobry – mówi z kolei Witold Boguta, prezes Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Wskazuje na niepewność relacji z handlem i brak wzajemności. – Jednego dnia jesteśmy dostawcą, kolejnego możemy już nie być. Sieć stara się wskazać, kto dyktuje warunki – mówi Boguta.
