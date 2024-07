Auchan zmniejszy w Europie liczbę hipermarketów

Problemy spółki holdingowej należącej do AFM, Stowarzyszenia Rodziny Mulliez, założonego przez Gérarda Mulliez, zaczęły się w 2023 r., gdy ELO Groupe miała gorsze wyniki. W I półroczu strata netto zwiększyła się czterokrotnie do 973 mln euro, strata operacyjna jeszcze bardziej, a obroty zmalały o 1,2 proc. do 16,7 mld euro. Wynikało to przede wszystkim z dużej deprecjacji aktywów i ze zmniejszenia rentowności działań holdingu złożonego z sieci Auchan, agencji obrotu nieruchomościami NHood i Ceetrus oraz banku internetowego Oney.

W marcu agencja ratingowa S&P Global Ratings obniżyła do poziomu spekulacyjnego (śmieciowego) ocenę wiarygodności kredytowej grupy ELO, bo uznała, że grupa stoi wobec strukturalnych wyzwań na rynku francuskim, a przejęcie przez nią części sklepów sieci Casino wiąże się z poważnym ryzykiem ze względu na słabe dokonania Auchana w zakresie poprawiania własnej rentowności — podała AFP.

W związku z tym wszystkim dyrekcja Auchana postanowiła rozwiązać te trudności zmniejszając między innymi powierzchnię handlową swych hipermarketów we wszystkich krajach europejskich, poza Rosją, o jedną trzecią. Plan ustalany od II półrocza 2023 ma doprowadzić do stworzenia sieci złożonej z 70 proc. placówek o maksymalnej powierzchni po 10 tys. m2. Nie poinformowano przy tym, czy zmniejszenie liczby sklepów będzie mieć wpływ na zatrudnienie. Sieć zatrudnia na świecie 160 tys. ludzi, w tym we Francji 59 tys. — informuje dziennik „La Tribune”.

