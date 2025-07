Wstępny raport opublikowany przez AAIB w ubiegłą sobotę zawierał fragment, w którym pojawia się informacja o nagraniu z kokpitu, na którym „jeden z pilotów pyta drugiego, dlaczego ten odciął dopływ paliwa”, a drugi odpowiada, że tego nie zrobił.

Najtragiczniejsze katastrofy lotnicze w Indiach w ostatnich kilkudziesięciu latach W 1985 roku Boeinga 747 linii Air India eksplodował nad Oceanem Atlantyckim, w czasie lotu z Montrealu do Bombaju, ok. 190 km od wybrzeży Irlandii, w wyniku zamachu bombowego. Za zamachem stali członkowie sikhijskiej organizacji separatystycznej Babbar Khalsa International, którzy dążyli do utworzenia niepodległego Chalistanu w Indiach. Bombę, która zniszczyła samolot, ukryto w radiu znajdującym się w bagażu podręcznym, nadanym z Montrealu. W zamachu zginęło 329 osób – wszystkie lecące samolotem.



W 1978 roku w katastrofie Boeinga 747, który rozbił się w Zatoce Bengalskiej niedługo po starcie z Bombaju, zginęło 213 osób. Doszło do niej w wyniku błędu pilota i awarii instrumentów nawigacyjnych.



W 2010 roku Boeing 737 Air India Express rozbił się przy lądowaniu na lotnisku w Mangalore, zjeżdżając z pasa startowego. W katastrofie zginęło 158 osób. Przyczyną był błąd pilota i trudne warunki pogodowe.



W 1991 roku Boeing 737 Indian Airlines rozbił się przy podejściu do lotniska w Imphal. W tej katastrofie zginęło 69 osób.



W 2000 roku w katastrofie Boeinga 737-200, do której doszło w czasie lądowania na lotnisku w Patnie, zginęło 55 osób na pokładzie i pięć osób na ziemi, w miejscu, w którym spadł samolot po gwałtownej utracie wysokości i wejściu maszyny w korkociąg.



W 1996 roku samolot ATR 72 rozbił się w czasie podejścia do lotniska w Mumbaju. W katastrofie, wywołanej błędem pilota, zginęło 55 osób.



W 2020 roku samolot Boeing 737-800 Air India Express rozbił się przy lądowaniu na lotnisku Kozhikode w stanie Kerala. Po lądowaniu samolot wypadł z pasa startowego i spadł ze zbocza. Zginęło 21 osób.

Indyjskie Biuro nie wskazało w raporcie, czy autorem uwagi o odcięciu dopływu paliwa jest kapitan samolotu Sumeet Sabharwal czy pierwszy oficer Clive Kunder. Kapitan przed katastrofą miał wylatane 15 638 godzin, a pierwszy oficer – 3 403 – przypomina Reuters.

Wstępny raport AAIB wskazuje, że przełączniki paliwa zostały przestawione na pozycję, w której dopływ paliwa do silników jest odcięty, w odstępie jednej sekundy tuż po starcie. Nie wyjaśnia jednak, w jaki sposób doszło do ich przełączenia, ani kto był za to odpowiedzialny.

Inne ustalenia ws. katastrofy boeinga Air India: Maszyna była sprawna

Nagranie z monitoringu wskazuje, że niemal natychmiast po oderwaniu się samolotu od ziemi w samolocie wysunęło się zapasowe źródło energii, zwane turbiną powietrzną, co wskazuje na utratę mocy silników i potwierdza hipotezę o odcięciu dopływu paliwa do silników. Lecący do Londynu samolot stracił ciąg i po osiągnięciu wysokości ok. 200 metrów zaczął spadać.

Z raportu AAIB wynika, że przełączniki paliwa zostały następnie przestawione do właściwej pozycji, ale samolot był już zbyt nisko i leciał zbyt wolno, by zacząć zyskiwać wysokość.