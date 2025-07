Wstępny raport po katastrofie Dreamlinera linii Air India opisuje chaos w kokpicie

Według raportu na temat najtragiczniejszego w skutkach wypadku lotniczego na świecie od dekady, opublikowanego w sobotę przez indyjskich śledczych, samolot 787 Dreamliner lecący z indyjskiego miasta Ahmadabad do Londynu zaczął tracić ciąg i opadać krótko po starcie. Jak ustalono, po trzech sekundach od startu kontrolki dopływu paliwa do obu silników maszyny prawie równocześnie przestawiły z pozycji „włączone” na „wyłączone”. Jak do tego doszło?

Raport stwierdza, że samolot zdołał osiągnąć szybkość startową wynoszącą 333 km/godz. Później jednak stało się coś niepokojącego.

Raport opisuje zamieszanie w kokpicie na krótko przed katastrofą. Piloci – twierdzą indyjscy śledczy – byli zdezorientowani. W ostatnich chwilach lotu , na rejestratorze rozmów w kokpicie usłyszano, jak jeden z pilotów pyta drugiego, dlaczego odciął dopływ paliwa. „Drugi pilot odpowiedział, że tego nie zrobił” – czytamy w raporcie.