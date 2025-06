Samolotem, który spadł w terenie zabudowanym, leciały 242 osoby (12 członków załogi i 230 pasażerów). Maszyna spadła w terenie zabudowanym, uderzając w budynek hostelu dla lekarzy. Spod gruzów wydobyto 30-35 osób, a wiele ma być jeszcze uwięzionych – podaje Reuters.

Katastrofa, do której doszło 12 czerwca prawdopodobnie będzie jedną z najtragiczniejszych w historii Indii.

W 1985 roku w zamachu na samolot Air India zginęło 329 osób

Jak dotąd miano najtragiczniejszej nosiła katastrofa Boeinga 747 linii Air India z 1985 roku. Samolot ten eksplodował nad Oceanem Atlantyckim, w czasie lotu z Montrealu do Bombaju, ok. 190 km od wybrzeży Irlandii. Za zamachem stali członkowie sikhijskiej organizacji separatystycznej Babbar Khalsa International, którzy dążyli do utworzenia niepodległego Chalistanu w Indiach. Bombę, która zniszczyła samolot, ukryto w radiu znajdującym się w bagażu podręcznym, nadanym z Montrealu. W zamachu zginęło 329 osób – wszystkie lecące samolotem.

Najtragiczniejsze katastrofy lotnicze w Indiach w ostatnich kilkudziesięciu latach

W 1978 roku w katastrofie Boeinga 747, który rozbił się w Zatoce Bengalskiej niedługo po starcie z Bombaju, zginęło 213 osób. Doszło do niej w wyniku błędu pilota i awarii instrumentów nawigacyjnych.