Do wypadku wojskowego samolotu doszło 21 lipca w Dhace około godziny 13:00 tamtejszego czasu (godzina 9:00 w Polsce). Samolot Sił Powietrznych Bangladeszu rozbił się w dzielnicy Uttara. Jak podaje agencja Inter Services Public Relation Directorate, spadł on na teren kampusu szkoły Milestone College, do której uczęszczają uczniowie w wieku od 4 do 18 lat.

Reklama Reklama

Wypadek potwierdził Mohidul Islam, zastępca komisarza oddziału Uttara policji metropolitalnej w Dhace. - Samolot myśliwski F7 rozbił się w budynku Milestone College – zaznaczył.

W Bangladeszu rozbił się wojskowy samolot. Są ranni

Media donoszą, że samolot szkoleniowy F-7 BGI rozbił się niedługo po starcie, miał brać udział w ćwiczeniach. Kiedy doszło do wypadku, w Milestone College trwały zajęcia.

W sieci publikowane są zdjęcia i filmy z miejsca zdarzenia. Widać na nich płomienie i spanikowany tłum, a także żołnierzy wynoszących kilku – prawdopodobnie rannych – uczniów z miejsca katastrofy.