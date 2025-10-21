We wrześniu w centrum stolicy Portugalii – Lizbonie – doszło do dramatycznego zdarzenia – wypadku kolejki linowo-terenowej Elevador da Gloria. To jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w mieście. W wyniku tragedii zginęło 16 osób, a 22 zostały ranne. Rozpędzona kolejka linowa, która łączy stołeczne dzielnice Baixa i Bairro Alto wypadła z szyn, uderzając w budynek. Pojazd w wyniku wypadku uległ całkowitemu zniszczeniu.

Wśród 16 ofiar śmiertelnych było 11 cudzoziemców – troje obywateli Wielkiej Brytanii, dwoje obywateli Korei Południowej, dwoje Kanadyjczyków, a także Francuzka, Szwajcar, Amerykanin i Ukrainiec. Wśród portugalskich ofiar znalazło się czterech pracowników tej samej instytucji opieki społecznej, której biura mieszczą się na szczycie stromej ulicy obsługiwanej przez kolejkę.

Część poszkodowanych osób była uwięziona wewnątrz wraku kolejki. Pomogły im służby ratunkowe – do akcji zaangażowano 62 policjantów, strażaków i przedstawicieli służb medycznych.

Katastrofa kolejki linowej w Lizbonie. Wyniki śledztwa

Przeprowadzone po katastrofie śledztwo wykazało, że kolejka wykorzystywała kabel, który nie spełniał norm ustalonych przez miejskiego operatora transportu – firmę CCFL. „Kabel nie był zgodny ze specyfikacjami obowiązującymi w CCFL dla kolejki Gloria” – stwierdzono w 35-stronicowym raporcie przygotowanym przez Biuro Badania Wypadków Lotniczych i Kolejowych (GPIAAF).