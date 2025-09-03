Lokalne władze przekazały, że do wypadku doszło około godziny 18.00 czasu lokalnego – rozpędzona kolejka linowa uderzyła wówczas w budynek.

Lizbona: Katastrofa kolejki. Nie żyje 15 osób

Według wstępnych wyników śledztwa kolejka linowo-terenowa Gloria, która łączy stołeczne dzielnice Baixa i Bairro Alto wypadła z szyn, uderzając w budynek. Pojazd w wyniku wypadku uległ całkowitemu zniszczeniu.

W katastrofie zginęło co najmniej 15 osób – poinformowało w oświadczeniu kierownictwo portugalskiego ratownictwa medycznego (INEM). W następstwie wypadku rannych zostało 18 osób – według CNN Portugal pięć osób jest w ciężkim stanie, natomiast 13 – w tym trzyletnie dziecko – odniosło lżejsze obrażenia.

- To tragiczny dzień dla naszego miasta. Lizbona jest w żałobie - powiedział Carlos Moedas, burmistrz Lizbony.