Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Katastrofa kolejki linowej w Lizbonie. Jest wiele ofiar

W centrum stolicy Portugalii – Lizbonie – doszło do poważnego wypadku kolejki linowo-terenowej Gloria. To jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w mieście. W wyniku tragedii zginęło co najmniej kilkanaście osób, są także ranni.

Publikacja: 03.09.2025 22:58

Katastrofa kolejki linowej w Lizbonie. Jest wiele ofiar

Foto: REUTERS/Pedro Rocha

Ada Michalak

Lokalne władze przekazały, że do wypadku doszło około godziny 18.00 czasu lokalnego – rozpędzona kolejka linowa uderzyła wówczas w budynek. 

Lizbona: Katastrofa kolejki. Nie żyje 15 osób 

Według wstępnych wyników śledztwa kolejka linowo-terenowa Gloria, która łączy stołeczne dzielnice Baixa i Bairro Alto wypadła z szyn, uderzając w budynek. Pojazd w wyniku wypadku uległ całkowitemu zniszczeniu.

Czytaj więcej

Akcja ratunkowa zakończyła się przed zmierzchem
Wypadki
Kolejka linowa uderzyła w słup i się zerwała. Są ranni i zabici

W katastrofie zginęło co najmniej 15 osób – poinformowało w oświadczeniu kierownictwo portugalskiego ratownictwa medycznego (INEM). W następstwie wypadku rannych zostało 18 osób – według CNN Portugal pięć osób jest w ciężkim stanie, natomiast 13 – w tym trzyletnie dziecko – odniosło lżejsze obrażenia.

- To tragiczny dzień dla naszego miasta. Lizbona jest w żałobie - powiedział Carlos Moedas, burmistrz Lizbony. 

Reklama
Reklama

Tragedia z stolicy Portugalii. Jakie były przyczyny wypadku?

Część poszkodowanych osób była uwięziona wewnątrz wraku kolejki. Pomogły im służby ratunkowe – do akcji zaangażowano 62 policjantów, strażaków i przedstawicieli służb medycznych. Koordynujący akcję ratowniczą komendant Alexandre Rodrigues przekazał, że do godziny 20:30 udało się wydobyć z wagonu kolejki wszystkie poszkodowane osoby. „Poszkodowani trafili już do lizbońskich szpitali im. Św. Marii, Św. Józefa i Św. Franciszka Ksawerego, a także do szpitali w Cascais oraz Amadorze” – podały zaś władze INEM. 

Czytaj więcej

Mont-Tremblant
Społeczeństwo
Kanada: Tragiczny wypadek kolejki linowej. Nie żyje jedna osoba

Dotychczas nie poinformowano, jakie były przyczyny tragedii – władze Lizbony twierdzą, że jest za wcześnie, by to ustalić. Telewizja Now podała jednak, że jedna z wersji śledztwa zakłada, że u źródeł tragedii mogło leżeć przerwanie liny.

Sprawą zajmuje się prokuratura oraz państwowa komisja badania wypadków kolejowych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Wypadki Miejsca Regiony Europa Portugalia Lizbona Społeczeństwo

Lokalne władze przekazały, że do wypadku doszło około godziny 18.00 czasu lokalnego – rozpędzona kolejka linowa uderzyła wówczas w budynek. 

Lizbona: Katastrofa kolejki. Nie żyje 15 osób 

Pozostało jeszcze 91% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Paweł Wroński
Wypadki
Poszukiwania Polaków w szwajcarskich Alpach. Paweł Wroński: niestety nie mam pozytywnych informacji
Armenia: Rosyjski MiG-29 uderzył w słup podczas transportu ulicami Erywania
Wypadki
Armenia: Rosyjski MiG-29 uderzył w słup podczas transportu ulicami Erywania
Elektrownia atomowa w Gravelines
Wypadki
Meduzy wyłączyły reaktory największej elektrowni atomowej we Francji
Helsinki zainwestowały w transport publiczny i ściezki rowerowe
Wypadki
Rok bez śmiertelnego wypadku drogowego w stolicy europejskiego kraju
Ogon samolotu Boeing 787 Dreamliner linii Air India, który rozbił się 12 czerwca 2025 r. w Ahmedabad
Wypadki
Linie lotnicze były ostrzegane przed katastrofą w Indiach. Wskazano problemy
Reklama
Reklama
e-Wydanie