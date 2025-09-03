Aktualizacja: 03.09.2025 23:05 Publikacja: 03.09.2025 22:58
Foto: REUTERS/Pedro Rocha
Lokalne władze przekazały, że do wypadku doszło około godziny 18.00 czasu lokalnego – rozpędzona kolejka linowa uderzyła wówczas w budynek.
Według wstępnych wyników śledztwa kolejka linowo-terenowa Gloria, która łączy stołeczne dzielnice Baixa i Bairro Alto wypadła z szyn, uderzając w budynek. Pojazd w wyniku wypadku uległ całkowitemu zniszczeniu.
W katastrofie zginęło co najmniej 15 osób – poinformowało w oświadczeniu kierownictwo portugalskiego ratownictwa medycznego (INEM). W następstwie wypadku rannych zostało 18 osób – według CNN Portugal pięć osób jest w ciężkim stanie, natomiast 13 – w tym trzyletnie dziecko – odniosło lżejsze obrażenia.
- To tragiczny dzień dla naszego miasta. Lizbona jest w żałobie - powiedział Carlos Moedas, burmistrz Lizbony.
Część poszkodowanych osób była uwięziona wewnątrz wraku kolejki. Pomogły im służby ratunkowe – do akcji zaangażowano 62 policjantów, strażaków i przedstawicieli służb medycznych. Koordynujący akcję ratowniczą komendant Alexandre Rodrigues przekazał, że do godziny 20:30 udało się wydobyć z wagonu kolejki wszystkie poszkodowane osoby. „Poszkodowani trafili już do lizbońskich szpitali im. Św. Marii, Św. Józefa i Św. Franciszka Ksawerego, a także do szpitali w Cascais oraz Amadorze” – podały zaś władze INEM.
Dotychczas nie poinformowano, jakie były przyczyny tragedii – władze Lizbony twierdzą, że jest za wcześnie, by to ustalić. Telewizja Now podała jednak, że jedna z wersji śledztwa zakłada, że u źródeł tragedii mogło leżeć przerwanie liny.
Sprawą zajmuje się prokuratura oraz państwowa komisja badania wypadków kolejowych.
