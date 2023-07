Kanada: Tragiczny wypadek kolejki linowej. Nie żyje jedna osoba

Jak podaje CTV News, do tragicznego wypadku kolejki linowej doszło w popularnym ośrodku w Mont-Tremblant w kanadyjskiej prowincji Quebec po godzinie 11.00 rano. Sprzęt budowlany, który obsługiwany był przez firmę niezwiązaną z ośrodkiem, uderzył w gondolę, co doprowadziło do wypadnięcia z wagonika dwóch osób – kobiety i mężczyzny.

Osoby znajdujące się w innych wagonikach zostały ewakuowane, a kursowanie kolejki linowej zawieszono – podały kanadyjskie media.

Wypadek kolejki linowej. Tragedia w Mont-Tremblant

Jak poinformował Eric Cadotte, rzecznik parku Sûreté du Québec, mężczyzna zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. Kobieta, którą przetransportowano do szpitala w Montrealu, jest w stanie krytycznym.

Śledczy sprawdzają obecnie, jak doszło wypadku. Podejrzewają, że powodem było prawdopodobnie zaniedbanie. Rzeczniczka parku, Camille Savoie, podkreśliła, że rada ds. bezpieczeństwa w Quebecu współpracuje z policją. Francuskojęzyczny publiczny nadawca Radio-Canada poinformował, że w wypadku, do którego doszło w niedzielę przed południem czasu miejscowego, uczestniczył wagonik kolejki linowej i „sprzęt techniczny”. Szczegóły są jednak nadal niejasne.