Czym jest amerykański neokonserwatyzm? Po 11 września neokonserwatyści mieli monopol w polityce zagranicznej USA

Izolacjoniści spod znaku MAGA i tradycyjni konserwatyści przyjęli ten przewrót w polityce zagranicznej USA z głębokim uznaniem. Na łamach „The American Conservative” Peter Van Buren podsumowywał wizytę Trumpa na Bliskim Wschodzie: „Jest wiele do omówienia i wiele trudnych kroków przed nami, ale początek to początek. Trump jasno dał do zrozumienia, że ​​cele wspierania praw człowieka, budowania narodów i promowania demokracji zostały zastąpione pragmatycznym naciskiem na dobrobyt i stabilność regionalną”.

Wyglądało na to, że po miesiącach niepewności i oczekiwań, które upłynęły od zaprzysiężenia, Donald Trump w końcu wyjawił swój pomysł na politykę zagraniczną. To, że zrobił to we własnym stylu – nie w Białym Domu czy Kongresie, ale podczas spotkania z bliskowschodnimi satrapami – nie miało znaczenia. Jak pisał „The New York Times”, działania prezydenta odzwierciedlały „szerszą marginalizację neokonserwatystów w Partii Republikańskiej po katastrofie w Iraku i wzroście znaczenia ruchu America First”.

Neokonserwatyzm czerpie zarówno z konserwatyzmu, jak i liberalizmu. Wielu czołowych przedstawicieli tego ruchu, jak Irving Kristol czy Norman Podhoretz, wywodziło się właśnie z tej drugiej gałęzi amerykańskiej polityki (a nawet z trockistowskiej lewicy), stąd często spotykali się z niechęcią i dystansem ze strony tradycyjnych konserwatystów skupionych w Partii Republikańskiej. Jednak dla wielu głoszone przez neokonserwatystów hasła praw człowieka, kapitalizmu i demokracji jawiły się jako kolejne wcielenie „amerykańskiego przeznaczenia” polegającego na niesieniu światła wolności całemu światu.

Apogeum wpływów w Waszyngtonie neokonserwatyści zdobyli na początku XXI w. Kiedy w 2001 r., po dwóch kadencjach Billa Clintona, niespodziewanie rządy objął George W. Bush, mało kto wątpił, że sznurkami w dyplomacji pociągać będzie wiceprezydent Dick Cheney, który pierwsze polityczne szlify zdobywał już za prezydentury Richarda Nixona. Swoją władzę umocnił jeszcze bardziej po zamachach z 11 września 2001 r. To właśnie wówczas neokonserwatyści nie tylko doszli do głosu, ale zaczęli mieć monopol w polityce zagranicznej. Zasilili bowiem zarówno kluczowe stanowiska w departamentach, jak i niższe szczeble rządowej biurokracji. Donald Rumsfeld, Condoleezza Rice, Paul Wolfowitz, John Bolton – to tylko niektórzy z ówczesnych jastrzębi, jak zwykło się określać zwolenników zbrojnych interwencji. Nic dziwnego, że prawicowy publicysta Max Boot pół żartem, pół serio, pisał o „porwaniu administracji Busha” przez neokonserwatystów.

Dopiero porażki militarne i polityczne w Iraku, a następnie w Afganistanie, rozpoczęły powolne odchodzenie Stanów Zjednoczonych od roli światowego policjanta i stróża demokracji. Jak wskazują badania zrealizowane w ramach projektu Costs of War przez Brown University, amerykańskie zaangażowanie na Bliskim Wschodzie pochłonęło życie 940 tys. osób w Iraku, Afganistanie, Pakistanie, Syrii i Jemenie. Kolejne 3,6 mln ludzi zmarło z powodu głodu i załamania systemu zdrowia wywołanego konfliktami po 11 września 2001 r. Ponad dziesięć razy tyle zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domostw.