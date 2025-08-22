Na początku września 1944 r. wydawało się, że na froncie zachodnim II wojny światowej Niemcy zostali pobici. Wycofywali się z Holandii w nieładzie i rezygnacji; opisy tego odwrotu otwierają słynną powieść Corneliusa Ryana „O jeden most za daleko”. O klęsce aliantów pod Arnhem traktuje też książka „Dług hańby” Marka Stelli-Sawickiego, który przez 15 lat badał przebieg i okoliczności bitwy. Dotarcie do prawdy ma na celu oddanie sprawiedliwości 1 Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej i jej dowódcy gen. Stanisławowi Sosabowskiemu, na którego wysocy dowódcy brytyjscy zwalili część winy za niepowodzenie operacji.