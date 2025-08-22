Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
Aktualizacja: 22.08.2025 16:56 Publikacja: 22.08.2025 16:20
Foto: mat.pras.
Na początku września 1944 r. wydawało się, że na froncie zachodnim II wojny światowej Niemcy zostali pobici. Wycofywali się z Holandii w nieładzie i rezygnacji; opisy tego odwrotu otwierają słynną powieść Corneliusa Ryana „O jeden most za daleko”. O klęsce aliantów pod Arnhem traktuje też książka „Dług hańby” Marka Stelli-Sawickiego, który przez 15 lat badał przebieg i okoliczności bitwy. Dotarcie do prawdy ma na celu oddanie sprawiedliwości 1 Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej i jej dowódcy gen. Stanisławowi Sosabowskiemu, na którego wysocy dowódcy brytyjscy zwalili część winy za niepowodzenie operacji.
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
Co nie do końca udaje się Ishbel Szatrawskiej w fabule, pisarka nadrabia stylem. Pod tym względem „Wyrok” jest r...
Choć w Szczecinie zaangażowanych regionalistów nie brakuje, to obszerną i przystępną pracę o ich mieście stworzy...
„Dragon Ball Z: Kakarot: Daima” bazuje na popularnym serialu animowanym zarówno fabularnie, jak i wizualnie.
Do początku lat 90. nie było żadnej informacji o ZATO. Tajemnicze miasta zamknięte formalnie nie istniały.
„Sojusznicy” cieszą, zaskakują i smucą. Wszystko przez Warszawę.
Coraz więcej firm świadomie inwestuje w jakość, nie tylko swoich produktów i usług, ale też w standardy współpracy z partnerami biznesowymi. Rośnie rola banków, które nie tylko dostarczają finansowanie, ale zapewniają również kompleksowe wsparcie operacyjne.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas