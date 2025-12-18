Tłumy w Operze Leśnej w Sopocie

Wszechobecność Konkursu Chopinowskiego w mediach przyczyniła się do ogromnej fali zainteresowania nim, choć raczej nie przyniesie zwiększenia zainteresowania muzyką poważną. Za to w tych staraniach o nowych jej odbiorców rok 2025 przyniósł inne doświadczenia. Baltic Opera Festival zyskał świetną i bardzo liczną publiczność, mimo że w przeciwieństwie do wielu letnich festiwali nie oferuje klasycznych hitów, lecz repertuar ambitny i trudny, za to w wykonaniu na świetnym poziomie.

Tłumy, jakie w lipcowe wieczory zapełniały ogromną widownię Opery Leśnej w Sopocie na „Salome” Straussa czy na niezwykłej inscenizacji „Pasji według św. Łukasza” Pendereckiego dowodzą, że w walce o widza można odnieść sukces. Łatwiej o to chyba niż o przekonanie innych instytucji w kraju do współpracy z tym festiwalem.

Opera nowa i Opera Narodowa

Innym przykładem wręcz zaskakującego sukcesu była premiera „Najlepszego miasta na świecie” w Operze Narodowej. Pomysł stworzenia dzieła, którego bohaterem byłaby odbudowywana 80 lat temu Warszawa wydawał się wielce ryzykowny. A jednak kompozytor Cezary Duchnowski, librecista Beniamin M. Bukowski i autorka inscenizacji Barbara Wiśniewska stworzyli spektakl atrakcyjny wizualnie, klarowny, wyrazisty i bez okolicznościowych kompromisów lub też czynionych z myślą o pozyskaniu dużej widowni.

Hity i Kity 2025 HITY



XIX Konkurs Chopinowski. Mimo głosów krytycznych rozemocjonowanych krytyków udowodnił, że jest najpoważniejszą imprezą pianistyczną świata.



Baltic Opera Festival. Operze Leśnej w Sopocie przywrócił międzynarodową rangę operową i zyskał wielotysięczną publiczność dla ambitnych propozycji.



„Najpiękniejsze miasto świata” w Operze Narodowej. Przykład, jak z dzieła okolicznościowego można zrobić nowoczesny, ważny i chętnie oglądany spektakl.



KITY



Konkurs Chopinowski w prawicowych mediach. Wzorcowy przykład absurdalnego (nie)myślenia ignorującego muzyczną rzeczywistość i podstawowe fakty.



Radzimir „Jimek” Dębski i koncert na inaugurację polskiej prezydencji w UE. Z wielkich zapowiedzi wyszedł nieciekawy zlepek znanych, sztampowych pomysłów.



„Unity” Aleksandra Dębicza na koncercie w Brukseli. Kolejna okolicznościowa, schematyczna kompozycja, o której nie będzie się pamiętać w dzień po prapremierze.

Zainteresowanie tą współczesną operą było zaś tak duże, że trzeba było zorganizować dodatkowy spektakl i zapowiedzieć kolejne w następnym sezonie. Wielotysięczną, telewizyjną publiczność zyskał koncert z okazji 200-lecia Teatru Wielkiego w Warszawie, będący przykładem niesztampowego pomysłu na taki jubileusz, który można zamienić w atrakcyjną prezentację masowej widowni tajników sztuki operowej.

Stabilizacja festiwalowa

Generalnie jednak rok 2025 upłynął pod znakiem muzycznej stabilizacji, zwłaszcza życia festiwalowego. Po kilku nieco słabszych edycjach odzyskał formę Wielkanocny Festiwal Beethovenowski, choć nie było na nim światowych orkiestr, za to mądrze ułożony program pod hasłem „Beethoven i wielka poezja”. Również bardziej kameralny tym razem festiwal Chopin i jego Europa okazał się nie tylko interesujący, ale wręcz zaskakujący.