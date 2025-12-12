Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Magda Umer nie żyje. Miała 76 lat

W wieku 76 lat zmarła piosenkarka i scenarzystka Magda Umer. O śmieci poinformowała rodzina artystki.

Publikacja: 12.12.2025 15:28

Magda Umer

Magda Umer

Foto: PAP, Grzegorz Jakubowski

Artur Bartkiewicz

„Dzisiaj po południu odeszła nasza ukochana Mama i Babcia. Uwielbiała tu zaglądać i pisać. Mateusz i Franek” głosi wpis, który pojawił się na profilu artystki. Franciszek i Mateusz to synowie Magdy Umer. 

Urodzona 9 października 1949 w Warszawie Umer była znana przede wszystkim jako piosenkarka wykonująca poezję śpiewaną. Była także reżyserką, scenarzystką i aktorką. 

Debiutowała w drugiej połowie lat 60-tych w kabaretach studenckich – występowała wówczas m.in. w warszawskiej „Stodole”. W 1969 roku wystąpiła w konkursie „Debiutów” na 7. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu – i otrzymała wyróżnienie za wykonanie utworu „Jedź na urlop, Romeo”. W tym samym roku zwyciężyła na Festiwalu Artystycznym Młodzieży Akademickiej z piosenką „Jestem cała w twoich rękach...”. Rok później znów wygrała ten Festiwal – tym razem utworem „Koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie...”. Ta sama piosenka pozwoliła jej zdobyć nagrodę na Festiwalu w Opolu w 1971 roku. 

W 1972 roku wystąpiła w Opolu z utworem  „O niebieskim pachnącym groszku”, a w 1977 roku – z utworem „Widzisz mały”. W 1984 zaśpiewała piosenki „Szpetni czterdziestoletni” i „Kiedy mnie już nie będzie” podczas Kabaretonu w czasie festiwalu w Opolu.

Reklama
Reklama

Na 34. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu wyreżyserowała koncert „Zielono mi” w hołdzie Agnieszce Osieckiej. 

W 2015 roku otrzymała w Opolu Grand Prix za „całokształt opolski”, a w 2020 roku – nagrodę 100-lecia ZAiKS-u. 

Wyreżyserowała takie spektakle jak „Chlip Hop, czyli nasza mglista lap top lista” w Teatrze Ateneum, „Biała bluzka 2010” w Och-Teatrze czy „Pod mocnym aniołem” w Teatrze Polonia.  

Więcej informacji wkrótce

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Muzyka Muzyka Współczesna
Finał Eurowizji 2025 odbędzie się w Wiedniu
Muzyka popularna
TVP: Polska weźmie udział w Eurowizji 2026
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Materiał Promocyjny
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
John Lennon i Yoko Ono podczas nagrywania "Give peace a chance" (1969)
Muzyka popularna
45. rocznica śmierci Johna Lennona. Wieczne wołanie o pokój
Kazik Staszewski
Muzyka popularna
Kazik w szpitalu. Kult zagra dwa koncerty na Teneryfie bez lidera
Yuval Raphael, reprezentantka Izraela w ostatnim finale Eurowizji
Muzyka popularna
Hiszpania, Holandia, Irlandia i Słowenia wycofują się z Eurowizji. Chodzi o Izrael
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Materiał Promocyjny
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Mata nr w polskim Spotify w 2025 r.
Muzyka popularna
Spotify Polska: The Weeknd i Eilish uznali wyższość polskich artystów. Mata nr 1
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama