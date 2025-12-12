Aktualizacja: 12.12.2025 15:40 Publikacja: 12.12.2025 15:28
Magda Umer
Foto: PAP, Grzegorz Jakubowski
„Dzisiaj po południu odeszła nasza ukochana Mama i Babcia. Uwielbiała tu zaglądać i pisać. Mateusz i Franek” głosi wpis, który pojawił się na profilu artystki. Franciszek i Mateusz to synowie Magdy Umer.
Urodzona 9 października 1949 w Warszawie Umer była znana przede wszystkim jako piosenkarka wykonująca poezję śpiewaną. Była także reżyserką, scenarzystką i aktorką.
Debiutowała w drugiej połowie lat 60-tych w kabaretach studenckich – występowała wówczas m.in. w warszawskiej „Stodole”. W 1969 roku wystąpiła w konkursie „Debiutów” na 7. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu – i otrzymała wyróżnienie za wykonanie utworu „Jedź na urlop, Romeo”. W tym samym roku zwyciężyła na Festiwalu Artystycznym Młodzieży Akademickiej z piosenką „Jestem cała w twoich rękach...”. Rok później znów wygrała ten Festiwal – tym razem utworem „Koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie...”. Ta sama piosenka pozwoliła jej zdobyć nagrodę na Festiwalu w Opolu w 1971 roku.
W 1972 roku wystąpiła w Opolu z utworem „O niebieskim pachnącym groszku”, a w 1977 roku – z utworem „Widzisz mały”. W 1984 zaśpiewała piosenki „Szpetni czterdziestoletni” i „Kiedy mnie już nie będzie” podczas Kabaretonu w czasie festiwalu w Opolu.
Na 34. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu wyreżyserowała koncert „Zielono mi” w hołdzie Agnieszce Osieckiej.
W 2015 roku otrzymała w Opolu Grand Prix za „całokształt opolski”, a w 2020 roku – nagrodę 100-lecia ZAiKS-u.
Wyreżyserowała takie spektakle jak „Chlip Hop, czyli nasza mglista lap top lista” w Teatrze Ateneum, „Biała bluzka 2010” w Och-Teatrze czy „Pod mocnym aniołem” w Teatrze Polonia.
Więcej informacji wkrótce
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
„Wierzymy jednak, że Eurowizja ma jeszcze szansę na to, by ponownie stać się przestrzenią, którą wypełnia muzyka...
Winit wynajmuje 36,3 tys. mkw. w MLP Business Park Schalke.
8 grudnia przypada 45. rocznica tragicznej śmierci Johna Lennona. Artysta, który na zawsze zmienił oblicze muzyk...
Nie kończą się problemy Kultu, Kazika Staszewskiego i jego fanów. Po zielonogórskiej aferze alkoholowej i przepr...
Europejska Unia Nadawców (EBU) po spotkaniu w Genewie zdecydowała, że nie przeprowadzi głosowania ws. udziału Iz...
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
Polskie Spotify jest wypełnione po brzegi polską muzyką. Top 10 artystów i albumów to wyłącznie polska muzyka, w...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas