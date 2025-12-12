„Dzisiaj po południu odeszła nasza ukochana Mama i Babcia. Uwielbiała tu zaglądać i pisać. Mateusz i Franek” głosi wpis, który pojawił się na profilu artystki. Franciszek i Mateusz to synowie Magdy Umer.

Urodzona 9 października 1949 w Warszawie Umer była znana przede wszystkim jako piosenkarka wykonująca poezję śpiewaną. Była także reżyserką, scenarzystką i aktorką.

Debiutowała w drugiej połowie lat 60-tych w kabaretach studenckich – występowała wówczas m.in. w warszawskiej „Stodole”. W 1969 roku wystąpiła w konkursie „Debiutów” na 7. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu – i otrzymała wyróżnienie za wykonanie utworu „Jedź na urlop, Romeo”. W tym samym roku zwyciężyła na Festiwalu Artystycznym Młodzieży Akademickiej z piosenką „Jestem cała w twoich rękach...”. Rok później znów wygrała ten Festiwal – tym razem utworem „Koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie...”. Ta sama piosenka pozwoliła jej zdobyć nagrodę na Festiwalu w Opolu w 1971 roku.

W 1972 roku wystąpiła w Opolu z utworem „O niebieskim pachnącym groszku”, a w 1977 roku – z utworem „Widzisz mały”. W 1984 zaśpiewała piosenki „Szpetni czterdziestoletni” i „Kiedy mnie już nie będzie” podczas Kabaretonu w czasie festiwalu w Opolu.