Czy w 2025 r. nastąpiła pełna polonizacja Spotify w Polsce we wszystkich kategoriach – artystów, piosenek, albumów?

Nasze lokalne Wrapped 2025 wypełnione jest po brzegi polską muzyką. Top 10 artystów i top 10 albumów to wyłącznie polska muzyka, wśród utworów natomiast 9 na 10 to lokalne kompozycje. Trend ten nie jest nowy, dominującą pozycję polskiej muzyki na Spotify podczas Wrapped obserwujemy już od kilku lat, ale, co cieszy, trend ten cały czas się umacnia, tym razem warto podkreślić 10-proc. wzrost słuchalności polskich utworów.

Mata był najczęściej streamowanym artystą, ale akurat nie złożył się na to jego nowy album „2039: Złote Piaski”, lepiej słuchane były poprzednie płyty. Jak to wytłumaczyć?

Wydawnictwo „2039: Złote Piaski" streamowało się świetnie, czego dowodem jest choćby sukces kawałka „Kamikaze”, który znajduje się w czołówce najpopularniejszych utworów roku. Natomiast zgodnie z decyzją artysty wydawnictwo to klasyfikujemy jako epkę a nie pełnowymiarowy album. Warto podkreślić, że na sukces Maty jako artysty roku złożyła się nie tylko ta epka ale także szereg singli, jak „up! up! up!” czy „To tylko wiosna”, a także niesłabnąca popularność jego nagrań sprzed lat.

W kategorii albumów akurat najlepszy był Sobel z „Napisz jak będziesz”. Jak to komentujecie?

Sobel zapisze 2025 r. jako jeden z najlepszych w swojej karierze, a sukces „Napisz jak będziesz” jest na to koronnym dowodem. Trzy piosenki z tej płyty znajdują się w dziesiątce najpopularniejszych utworów roku na Spotify. Album „Napisz jak będziesz” pokazał Sobla w nowej odsłonie, otwartego na nieoczywiste brzmienia w rapie. Dla artysty jest to powrót na albumowe podium po raz pierwszy od 2021 r., kiedy to jego „Pułapka na motyle” była na miejscu 3 wśród najczęściej słuchanych albumów roku w Polsce.