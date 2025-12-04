Aktualizacja: 04.12.2025 08:27 Publikacja: 04.12.2025 07:23
Mata nr w polskim Spotify w 2025 r.
Foto: Spotify/Mat.Pras.
Nasze lokalne Wrapped 2025 wypełnione jest po brzegi polską muzyką. Top 10 artystów i top 10 albumów to wyłącznie polska muzyka, wśród utworów natomiast 9 na 10 to lokalne kompozycje. Trend ten nie jest nowy, dominującą pozycję polskiej muzyki na Spotify podczas Wrapped obserwujemy już od kilku lat, ale, co cieszy, trend ten cały czas się umacnia, tym razem warto podkreślić 10-proc. wzrost słuchalności polskich utworów.
Wydawnictwo „2039: Złote Piaski" streamowało się świetnie, czego dowodem jest choćby sukces kawałka „Kamikaze”, który znajduje się w czołówce najpopularniejszych utworów roku. Natomiast zgodnie z decyzją artysty wydawnictwo to klasyfikujemy jako epkę a nie pełnowymiarowy album. Warto podkreślić, że na sukces Maty jako artysty roku złożyła się nie tylko ta epka ale także szereg singli, jak „up! up! up!” czy „To tylko wiosna”, a także niesłabnąca popularność jego nagrań sprzed lat.
Mateusz Smółka
Sobel zapisze 2025 r. jako jeden z najlepszych w swojej karierze, a sukces „Napisz jak będziesz” jest na to koronnym dowodem. Trzy piosenki z tej płyty znajdują się w dziesiątce najpopularniejszych utworów roku na Spotify. Album „Napisz jak będziesz” pokazał Sobla w nowej odsłonie, otwartego na nieoczywiste brzmienia w rapie. Dla artysty jest to powrót na albumowe podium po raz pierwszy od 2021 r., kiedy to jego „Pułapka na motyle” była na miejscu 3 wśród najczęściej słuchanych albumów roku w Polsce.
Mówienie o samym wieku byłoby dużym uproszczeniem. Duże znaczenie ma odkrywanie muzyki przez social media, gdzie młodzi twórcy świetnie łączą się ze swoją publicznością. Spotify ma młodą bazę słuchaczy, ale trafia do odbiorców w różnym wieku i posiadających różny gust muzyczny. Rap cieszy się popularnością w wielu grupach demograficznych dzięki swojej mainstreamowej sile i szerokim dotarciu.
Były na tyle wyraźne, by określić przydział konkretnych pozycji – wyniki Wrapped są ściśle oparte na danych.
Na popularność Sentino składa się jego wyjątkowy styl, nieprzewidywalność oraz lokalna społeczność fanów, która natychmiast reaguje na nową muzykę. „CASABLANCA” to jeden z hitów lata, pieczętujący jego mocny powrót na szczyty list przebojów, a w samym 2025 r. artysta wydał aż cztery studyjne albumy.
Działają na siebie uzupełniająco i w sporej synergii – duże tournée zdecydowanie wzmacnia słuchalność całego katalogu artysty, ale oczywiście konkurencja w obrębie topowych artystów jest spora. Mimo braku obecności w ścisłej dziesiątce roku, Dawid Podsiadło pozostaje jednym z czołowych twórców w kraju i 2025 r. na Spotify dla niego był bardzo udany.
Tuż za top 10 artystów na liście Wrapped’25 znajdziemy ważne kobiece głosy – bez dwóch zdań mamy w Polsce wyjątkowe i uwielbiane przez fanów artystki. W 2025 to sanah była najczęściej słuchaną lokalną artystką, za nią znalazła się bambi, która również miała świetny rok – jej płyta znalazła się na naszej liście top 10 albumów ostatnich 12 miesięcy.
Mateusz Smółka
Znakomite wyniki zanotowały także choćby Kaśka Sochacka, Modelki czy Zalia, która wspólnie z MIÜ, Koderem i Leonem Krześniakiem odpowiada za jeden z hitów roku: „dopóki się nie znudzisz” To pozytywne historie, ale liczymy na to, że cała branża będzie coraz mocniej współpracować, by wspierać i promować artystki na naszej scenie.
Jak wspomniałem wcześniej, polscy artyści zdominowali listę top artystów 2025 r. do tego stopnia, że najwyżej notowani zagraniczni artyści znajdują się dopiero na pozycjach 22 i 23. Są to odpowiednio The Weeknd oraz Billie Eilish, czyli absolutna czołówka globalnej sceny pop.
Wśród najczęściej słuchanych artystów na świecie oboje znaleźli się w pierwszej piątce, ale w Polsce, gdzie przecież również mają rzesze fanów, musieli uznać wyższość polskich artystów.
1. Mata
2. Oki
3. francis
4. Sobel
5. Taco Hemingway
6. White 2115
7. Gibbs
8. PRO8L3M
9. Kaz Bałagane
10. Bedoes 2115
1. Pezet, Auer – „Dom Nad Wodą”
2. Sobel, francis Deemz – „KOCHASZ?”
3. MIÜ, Zalia, Koder, Leon Krześniak – „dopóki się nie znüdzisz"
4. Sentino, BNP – „CASABLANCA”
5. Mata, Skolim, Khaid – „KAMIKAZE”
6. Sobel, francis – „CAŁE LATO”
7. Kaz Bałagane, Oskar83 – „Multisport”
8. Alex Warren – „Ordinary”
9. Mata – „up! up! up!”
10. Sobel, SHDØW, francis – „CHA CHA”
1. Sobel – „NAPISZ JAK BĘDZIESZ”
2. Otsochodzi – „TTHE GRIND”
3. Oki – „ERA47”
4. Mata – „100 dni do matury”
5. Bedoes2115, Lanek – „Opowieści z Doliny Smoków”
6. bambi – „TRAP OR DIE”
7. Mata – „Młody Matczak”
8. Kuban, Favst – „FUGAZI”
9. Pezet – „Muzyka Komercyjna”
10. Sentino, BNP – „King Sento 2”
1. Żurnalista – „Rozmowy bez kompromisów”
2. „Kryminatorium”
3. „Przemek Górczyk Podcast”
4. „WojewódzkiKędzierski”
5. „Piąte: Nie zabijaj”
6. „Raport o stanie świata Dariusza Rosiaka”
7. „Cyprian Majcher”
8. „7 metrów pod ziemią”
9. „Imponderabilia” – Karol Paciorek
10. „Besties”
1. Bad Bunny
2. Taylor Swift
3. The Weeknd
4. Drake
5. Billie Eilish
6. Kendrick Lamar
7. Bruno Mars
8. Ariana Grande
9. Arijit Singh
10. Fuerza Regida
1. Lady Gaga, Bruno Mars – „Die With A Smile”
2. Billie Eilish – „BIRDS OF A FEATHER”
3. ROSÉ, Bruno Mars – „APT”
4. Alex Warren – „Ordinary”
5. Bad Bunny – „DtMF”
6. sombr – „Back to friends”
7. HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast – „Golden”
8. Kendrick Lamar, SZA – „luther (with sza)"
9. Gracie Abrams – „That’s So True”
10. Billie Eilish – „WILDFLOWER”
