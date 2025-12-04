Rzeczpospolita
Spotify Polska: The Weeknd i Eilish uznali wyższość polskich artystów. Mata nr 1

Polskie Spotify jest wypełnione po brzegi polską muzyką. Top 10 artystów i albumów to wyłącznie polska muzyka, wśród utworów 9 na 10 to lokalne kompozycje - mówi Mateusz Smółka, Editorial Lead at Spotify, po publikacji rocznego raportu Wrapped 2025

Publikacja: 04.12.2025 07:23

Jacek Cieślak

Czy w 2025 r. nastąpiła pełna polonizacja Spotify w Polsce we wszystkich kategoriach – artystów, piosenek, albumów?

Nasze lokalne Wrapped 2025 wypełnione jest po brzegi polską muzyką. Top 10 artystów i top 10 albumów to wyłącznie polska muzyka, wśród utworów natomiast 9 na 10 to lokalne kompozycje. Trend ten nie jest nowy, dominującą pozycję polskiej muzyki na Spotify podczas Wrapped obserwujemy już od kilku lat, ale, co cieszy, trend ten cały czas się umacnia, tym razem warto podkreślić 10-proc. wzrost słuchalności polskich utworów.

Mata był najczęściej streamowanym artystą, ale akurat nie złożył się na to jego nowy album „2039: Złote Piaski”, lepiej słuchane były poprzednie płyty. Jak to wytłumaczyć?

Wydawnictwo „2039: Złote Piaski" streamowało się świetnie, czego dowodem jest choćby sukces kawałka „Kamikaze”, który znajduje się w czołówce najpopularniejszych utworów roku. Natomiast zgodnie z decyzją artysty wydawnictwo to klasyfikujemy jako epkę a nie pełnowymiarowy album. Warto podkreślić, że na sukces Maty jako artysty roku złożyła się nie tylko ta epka ale także szereg singli, jak „up! up! up!” czy „To tylko wiosna”, a także niesłabnąca popularność jego nagrań sprzed lat.

Tym razem warto podkreślić 10-procentowy wzrost słuchalności polskich utworów

Mateusz Smółka

W kategorii albumów akurat najlepszy był Sobel z „Napisz jak będziesz”. Jak to komentujecie?

Sobel zapisze 2025 r. jako jeden z najlepszych w swojej karierze, a sukces „Napisz jak będziesz” jest na to koronnym dowodem. Trzy piosenki z tej płyty znajdują się w dziesiątce najpopularniejszych utworów roku na Spotify. Album „Napisz jak będziesz” pokazał Sobla w nowej odsłonie, otwartego na nieoczywiste brzmienia w rapie. Dla artysty jest to powrót na albumowe podium po raz pierwszy od 2021 r., kiedy to jego „Pułapka na motyle” była na miejscu 3 wśród najczęściej słuchanych albumów roku w Polsce.

Czy rządzi pokolenie muzyków 24/25 lat, bo tyle mają Sobel i Mata?

Mówienie o samym wieku byłoby dużym uproszczeniem. Duże znaczenie ma odkrywanie muzyki przez social media, gdzie młodzi twórcy świetnie łączą się ze swoją publicznością. Spotify ma młodą bazę słuchaczy, ale trafia do odbiorców w różnym wieku i posiadających różny gust muzyczny. Rap cieszy się popularnością w wielu grupach demograficznych dzięki swojej mainstreamowej sile i szerokim dotarciu.

Mata, Oki, francis – to pierwsza trójka. Czy różnice w stawce są duże?

Były na tyle wyraźne, by określić przydział konkretnych pozycji – wyniki Wrapped są ściśle oparte na danych.

Skąd się bierze popularność Sentino? Jak go kwalifikować?

Na popularność Sentino składa się jego wyjątkowy styl, nieprzewidywalność oraz lokalna społeczność fanów, która natychmiast reaguje na nową muzykę. „CASABLANCA” to jeden z hitów lata, pieczętujący jego mocny powrót na szczyty list przebojów, a w samym 2025 r. artysta wydał aż cztery studyjne albumy.

W zestawieniu topowych dziesiątek nie ma Dawida Podsiadły, a przecież wydał płytę w duecie z Kaśką Sochacką, miał gigantyczne tournée z sobą w roli głównej. Rynki streamowy i koncertowy się rozjeżdżają?

Działają na siebie uzupełniająco i w sporej synergii – duże tournée zdecydowanie wzmacnia słuchalność całego katalogu artysty, ale oczywiście konkurencja w obrębie topowych artystów jest spora. Mimo braku obecności w ścisłej dziesiątce roku, Dawid Podsiadło pozostaje jednym z czołowych twórców w kraju i 2025 r. na Spotify dla niego był bardzo udany.

Znów spada udział dziewczyn w pierwszych dziesiątkach. Tylko bambi broni ich obecności, gdy z topu wypadła sanah?

Tuż za top 10 artystów na liście Wrapped’25 znajdziemy ważne kobiece głosy – bez dwóch zdań mamy w Polsce wyjątkowe i uwielbiane przez fanów artystki. W 2025 to sanah była najczęściej słuchaną lokalną artystką, za nią znalazła się bambi, która również miała świetny rok – jej płyta znalazła się na naszej liście top 10 albumów ostatnich 12 miesięcy.

Najwyżej notowani zagraniczni artyści znajdują się dopiero na pozycjach 22 i 23. Są to odpowiednio The Weeknd oraz Billie Eilish, czyli absolutna czołówka globalnej sceny pop

Mateusz Smółka

Znakomite wyniki zanotowały także choćby Kaśka Sochacka, Modelki czy Zalia, która wspólnie z MIÜ, Koderem i Leonem Krześniakiem odpowiada za jeden z hitów roku: „dopóki się nie znudzisz” To pozytywne historie, ale liczymy na to, że cała branża będzie coraz mocniej współpracować, by wspierać i promować artystki na naszej scenie.

Kto jest najpopularniejszy z zagranicy poza pierwszymi dziesiątkami, gdzie nikogo nie ma?

Jak wspomniałem wcześniej, polscy artyści zdominowali listę top artystów 2025 r. do tego stopnia, że najwyżej notowani zagraniczni artyści znajdują się dopiero na pozycjach 22 i 23. Są to odpowiednio The Weeknd oraz Billie Eilish, czyli absolutna czołówka globalnej sceny pop.

Wśród najczęściej słuchanych artystów na świecie oboje znaleźli się w pierwszej piątce, ale w Polsce, gdzie przecież również mają rzesze fanów, musieli uznać wyższość polskich artystów.

Najczęściej słuchani artyści w Polsce w 2025 r.

1. Mata

2. Oki

3. francis

4. Sobel

5. Taco Hemingway

6. White 2115

7. Gibbs

8. PRO8L3M

9. Kaz Bałagane

10. Bedoes 2115

Najczęściej słuchane utwory w Polsce w 2025 r.

1. Pezet, Auer – „Dom Nad Wodą”

2. Sobel, francis Deemz – „KOCHASZ?”

3. MIÜ, Zalia, Koder, Leon Krześniak – „dopóki się nie znüdzisz"

4. Sentino, BNP – „CASABLANCA”

5. Mata, Skolim, Khaid – „KAMIKAZE”

6. Sobel, francis – „CAŁE LATO”

7. Kaz Bałagane, Oskar83 – „Multisport”

8. Alex Warren – „Ordinary”

9. Mata – „up! up! up!”

10. Sobel, SHDØW, francis – „CHA CHA”

Najczęściej słuchane albumy w Polsce w 2025 r.

1. Sobel – „NAPISZ JAK BĘDZIESZ”

2. Otsochodzi – „TTHE GRIND”

3. Oki – „ERA47”

4. Mata – „100 dni do matury”

5. Bedoes2115, Lanek – „Opowieści z Doliny Smoków”

6. bambi – „TRAP OR DIE”

7. Mata – „Młody Matczak”

8. Kuban, Favst – „FUGAZI”

9. Pezet – „Muzyka Komercyjna”

10. Sentino, BNP – „King Sento 2”

Najczęściej słuchane podcasty w Polsce w 2025 r.

1. Żurnalista – „Rozmowy bez kompromisów”

2. „Kryminatorium”

3. „Przemek Górczyk Podcast”

4. „WojewódzkiKędzierski”

5. „Piąte: Nie zabijaj”

6. „Raport o stanie świata Dariusza Rosiaka”

7. „Cyprian Majcher”

8. „7 metrów pod ziemią”

9. „Imponderabilia” – Karol Paciorek

10. „Besties”

Najczęściej słuchani artyści na świecie w 2025 r.

1. Bad Bunny

2. Taylor Swift

3. The Weeknd

4. Drake

5. Billie Eilish

6. Kendrick Lamar

7. Bruno Mars

8. Ariana Grande

9. Arijit Singh

10. Fuerza Regida

Najczęściej słuchane utwory na świecie w 2025 r.:

1. Lady Gaga, Bruno Mars – „Die With A Smile”

2. Billie Eilish – „BIRDS OF A FEATHER”

3. ROSÉ, Bruno Mars – „APT”

4. Alex Warren – „Ordinary”

5. Bad Bunny – „DtMF”

6. sombr – „Back to friends”

7. HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast – „Golden”

8. Kendrick Lamar, SZA – „luther (with sza)"

9. Gracie Abrams – „That’s So True”

10. Billie Eilish – „WILDFLOWER”

