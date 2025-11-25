Pierwsza ważna wiadomość dla fanów Gunsów jest następująca: we wtorek 2 grudnia ukażą się dwa nowe utwory formacji „Nothin” i „Atlas” nakładem Geffen Records.

Guns N' Roses: koncerty i nowe piosenki

Te będą pierwsze od 2023 r. piosenki opublikowane przez zespół. Dołączą do wcześniejszych „The General” i „Perhaps” jako ważne uzupełnienie setlist, na których znajdują się wszystkie klasyczne hity i ulubione utwory fanów z wczesnego katalogu GNR.

To już coś, choć z pewnością wszyscy liczyli na nową płytę. Kompozycje tym najbardziej zorientowanym były znane z sieci, jednak w niedokończonych wersjach demo, powstałych z myślą o płycie „Chinese Democracy”.

Wygląda na to, że Gunsi kładą nacisk na koncerty. Po długiej, światowej trasie koncertowej w 2025 r., podczas której powrócili do Europy, ale zagrali też na Bliskim Wschodzie, w Azji i Ameryce Łacińskiej, artyści ogłosili, że ponownie ruszą w trasę wiosną i latem 2026 r. Odwiedzą Meksyk i Brazylię, a następnie wystąpią w Europie, a także na stadionach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.