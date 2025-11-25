Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Guns N’ Roses i Lenny Kravitz zagrają w Polsce. Dwie nowe piosenki Gunsów

Guns N’ Roses wystąpią dwa razy w PreZero Arena Gliwice 4 i 6 czerwca, zaś 2 grudnia wydadzą dwa single. Lenny Kravitz zagra 16 lipca w trójmiejskiej ErgoArenie.

Publikacja: 25.11.2025 10:43

Guns N' Roses

Guns N' Roses

Foto: Mat. Pras./ Live Nation

Jacek Cieślak

Pierwsza ważna wiadomość dla fanów Gunsów jest następująca: we wtorek 2 grudnia ukażą się dwa nowe utwory formacji „Nothin” i „Atlas” nakładem Geffen Records.

Reklama
Reklama

Guns N' Roses: koncerty i nowe piosenki

Te będą pierwsze od 2023 r. piosenki opublikowane przez zespół. Dołączą do wcześniejszych „The General” i „Perhaps” jako ważne uzupełnienie setlist, na których znajdują się wszystkie klasyczne hity i ulubione utwory fanów z wczesnego katalogu GNR.

To już coś, choć z pewnością wszyscy liczyli na nową płytę. Kompozycje tym najbardziej zorientowanym były znane z sieci, jednak w niedokończonych wersjach demo, powstałych z myślą o płycie „Chinese Democracy”.

Czytaj więcej

Guns N' Roses
Muzyka popularna
Guns N' Roses zapraszają do rockowej dżungli na Narodowym. Zagrają tak długo, jak Led Zeppelin

Wygląda na to, że Gunsi kładą nacisk na koncerty. Po długiej, światowej trasie koncertowej w 2025 r., podczas której powrócili do Europy, ale zagrali też na Bliskim Wschodzie, w Azji i Ameryce Łacińskiej, artyści ogłosili, że ponownie ruszą w trasę wiosną i latem 2026 r. Odwiedzą Meksyk i Brazylię, a następnie wystąpią w Europie, a także na stadionach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Reklama
Reklama

Odbędzie się specjalny koncert na Rose Bowl w Los Angeles, co będzie historycznym powrotem w to miejsce po raz pierwszy od ponad 30 lat. Polskich fanów ucieszy oczywiście minirezydencja w Gliwicach. Najwytrwalsi, nie ruszając się z miejsca, będą mogli tam zobaczyć dwa występy.

Ogłoszenie trasy koncertowej nastąpiło kilka dni po tym, jak Guns N' Roses wydali swój deluxe boxset „Live Era '87-'93”, limitowaną edycję ze zremasterowaną ścieżką dźwiękową i odświeżoną oprawą graficzną.

Czytaj więcej

Lenny Kravitz
Muzyka popularna
Lenny Kravitz krzewił miłość w Łodzi. Wspaniały koncert w Atlas Arenie

Guns N' Roses to dziś Axl Rose (wokal, klawisze), Duff McKagan (gitara basowa), Slash (gitara prowadząca), Dizzy Reed (klawisze), Richard Fortus (gitara rytmiczna), Isaac Carpenter (perkusja) i Melissa Reese (klawisze).

Gościem specjalnym będzie Mammoth, czyli grupa Wolfganga van Halena, syna Eddiego.

Reklama
Reklama

Lenny Kravitz w Trójmieście

Tymczasem 16 lipca Lenny Kravitz zagra w trójmiejskiej Ergo Arenie. To część europejskiej trasy „Lenny Kravitz Live 2026”, ogłoszonej niedawno przez artystę.

Lenny Kravitz

Lenny Kravitz

Foto: Mark Sterlig/ Live Nation

Koncert jest pójściem za ciosem po sukcesie trasy „Blue Electric Light Tour 2025” i wydaniu dwunastego albumu studyjnego „Blue Electric Light”, który był promowany rewelacyjnym koncertem w Łodzi.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska pomorskie Gdańsk śląskie Muzyka Koncerty Guns N’ Roses Lenny Kravitz Gliwice

Pierwsza ważna wiadomość dla fanów Gunsów jest następująca: we wtorek 2 grudnia ukażą się dwa nowe utwory formacji „Nothin” i „Atlas” nakładem Geffen Records.

Guns N' Roses: koncerty i nowe piosenki

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Pat Metheny
Muzyka popularna
Pat Metheny zagra w Polsce z zespołem
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Materiał Promocyjny
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
The Rolling Stones w 1976 r.
Muzyka popularna
Stonesi wznowili „Black and Blue". Planują nowy album i tournee. Zagrają w Polsce?
Kasia Lins jako Obywatelka K.L.
Muzyka popularna
Grzegorz Ciechowski bliżej Kraftwerku i Portishead niż hymnów polskiego rocka
Foo Fighters
Muzyka popularna
Foo Fighters w 2026 roku wystąpią na PGE Narodowym
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Gitarzysta Mateusz Kowalski
Muzyka popularna
Gitarzysta Mateusz Kowalski nominowany do nagrody Grammy
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama