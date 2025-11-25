Aktualizacja: 25.11.2025 11:20 Publikacja: 25.11.2025 10:43
Guns N' Roses
Foto: Mat. Pras./ Live Nation
Pierwsza ważna wiadomość dla fanów Gunsów jest następująca: we wtorek 2 grudnia ukażą się dwa nowe utwory formacji „Nothin” i „Atlas” nakładem Geffen Records.
Te będą pierwsze od 2023 r. piosenki opublikowane przez zespół. Dołączą do wcześniejszych „The General” i „Perhaps” jako ważne uzupełnienie setlist, na których znajdują się wszystkie klasyczne hity i ulubione utwory fanów z wczesnego katalogu GNR.
To już coś, choć z pewnością wszyscy liczyli na nową płytę. Kompozycje tym najbardziej zorientowanym były znane z sieci, jednak w niedokończonych wersjach demo, powstałych z myślą o płycie „Chinese Democracy”.
Wygląda na to, że Gunsi kładą nacisk na koncerty. Po długiej, światowej trasie koncertowej w 2025 r., podczas której powrócili do Europy, ale zagrali też na Bliskim Wschodzie, w Azji i Ameryce Łacińskiej, artyści ogłosili, że ponownie ruszą w trasę wiosną i latem 2026 r. Odwiedzą Meksyk i Brazylię, a następnie wystąpią w Europie, a także na stadionach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
Odbędzie się specjalny koncert na Rose Bowl w Los Angeles, co będzie historycznym powrotem w to miejsce po raz pierwszy od ponad 30 lat. Polskich fanów ucieszy oczywiście minirezydencja w Gliwicach. Najwytrwalsi, nie ruszając się z miejsca, będą mogli tam zobaczyć dwa występy.
Ogłoszenie trasy koncertowej nastąpiło kilka dni po tym, jak Guns N' Roses wydali swój deluxe boxset „Live Era '87-'93”, limitowaną edycję ze zremasterowaną ścieżką dźwiękową i odświeżoną oprawą graficzną.
Guns N' Roses to dziś Axl Rose (wokal, klawisze), Duff McKagan (gitara basowa), Slash (gitara prowadząca), Dizzy Reed (klawisze), Richard Fortus (gitara rytmiczna), Isaac Carpenter (perkusja) i Melissa Reese (klawisze).
Gościem specjalnym będzie Mammoth, czyli grupa Wolfganga van Halena, syna Eddiego.
Tymczasem 16 lipca Lenny Kravitz zagra w trójmiejskiej Ergo Arenie. To część europejskiej trasy „Lenny Kravitz Live 2026”, ogłoszonej niedawno przez artystę.
Lenny Kravitz
Foto: Mark Sterlig/ Live Nation
Koncert jest pójściem za ciosem po sukcesie trasy „Blue Electric Light Tour 2025” i wydaniu dwunastego albumu studyjnego „Blue Electric Light”, który był promowany rewelacyjnym koncertem w Łodzi.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
