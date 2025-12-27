Reklama
Snoop Dogg i Jimek w świątecznej gali. Czy zauważyły go światowe media?

Snoop Dogg wystąpił podczas przerwy meczu NFL Christmas Gameday 2025 na żywo w serwisie Netflix. Towarzyszył mu Jimek, czyli Radzimir Dębski, na czele orkiestry.

Publikacja: 27.12.2025 12:12

Snoop Dogg i Radzimir Dębski wystąpili podczas meczu Detroit Lions i Minnesota Vikings

Foto: FOTON/PAP, PAP/Newscom

Jacek Cieślak

Snoop Dogg wprowadził atmosferę świąt do NFL Christmas Gameday. Legendarny artysta wystąpił jako gwiazda Snoop's Holiday Halftime Party podczas meczu Detroit Lions vs. Minnesota Vikings, transmitowanego na żywo na całym świecie przez Netflix z US Bank Stadium w Minneapolis.

Snoop Dogg i wielki mecz

Snoop Dogg, wieloletni fan futbolu, założyciel ligi młodzieżowej, zapewnił pełen energii, świąteczny występ, podczas którego zaprezentował hity z list przebojów, świąteczną atmosferę i gwiazdorską obsadę gości specjalnych.

Oprócz Snoop Dogga, w przerwie meczu NFL Christmas Gameday 2025 wystąpili Martha Stewart – autorka bestsellerów, zdobywczyni nagrody Emmy i długoletnia przyjaciółka Snoop Dogga, Lainey Wilson – zdobywczyni nagrody Grammy, supergwiazda muzyki country, a także Audrey Nuna i Rei Ami z HUNTR/X – elektryzujące głosy z przebojowego filmu Netflixa KPOP Demon Hunters, najpopularniejszego w historii platformy, który najdłużej utrzymywał się w pierwszej dziesiątce Netflixa.

„NFL, Netflix i wujek Snoop w Boże Narodzenie?” – powiedział Snoop. „Serwujemy muzykę, miłość i dobre wibracje, aby cały świat mógł się nimi cieszyć. To magia świąt, której Święty Mikołaj nie zmieści w worku”.

Jimek zauważony w Polsce

Po interpretacji „Twas the Night Before Christmas” przez Marthę Stewart, Snoop Dogg – wraz z 30-osobowym chórem, perkusistami i 30 tancerkami „Snoopette” – wykonał takie hity jak „Nuthin’ but a G Thang”, „Who Am I (What’s My Name)?” i „Drop it Like it’s Hot”.

Ostatnim prezentem świątecznym był niespodziewany występ znanych wokalistów Maestro Andrea Bocelli i Matteo Bocelli, którzy zakończyli świąteczną imprezę utworem „White Christmas”.

Reżyser James Cameron i jego żona Suzy Amis Cameron na premierze filmu „Avatar: Ogień i popiół”
Film
Kino i pieniądze. „Avatar: Ogień i popiół” hitem grudnia

Co ciekawe, światowe media nie zauważają występu Jimka, co z kolei eksponują nasze. Widać było go w kadrze, jego pełne dynamiki dyrygowanie orkiestrą.

Dla Jimka nie była to pierwsza współpraca z amerykańską legendą hip-hopu. Wcześniej prowadził orkiestrę podczas występu Snoopa Dogga na gali BET Awards.

Jimek, czyli Radzimir Dębski, to polski kompozytor, dyrygent i producent muzyczny, znany z łączenia klasyki, jazzu i hip-hopu. Zasłynął remiksem hitu Beyoncé „End Of Time”.

Występ można obejrzeć w Netfliksie.

Źródło: rp.pl

Film Platformy Streamingowe Netflix
