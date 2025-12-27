Snoop Dogg wprowadził atmosferę świąt do NFL Christmas Gameday. Legendarny artysta wystąpił jako gwiazda Snoop's Holiday Halftime Party podczas meczu Detroit Lions vs. Minnesota Vikings, transmitowanego na żywo na całym świecie przez Netflix z US Bank Stadium w Minneapolis.

Snoop Dogg i wielki mecz

Snoop Dogg, wieloletni fan futbolu, założyciel ligi młodzieżowej, zapewnił pełen energii, świąteczny występ, podczas którego zaprezentował hity z list przebojów, świąteczną atmosferę i gwiazdorską obsadę gości specjalnych.

Oprócz Snoop Dogga, w przerwie meczu NFL Christmas Gameday 2025 wystąpili Martha Stewart – autorka bestsellerów, zdobywczyni nagrody Emmy i długoletnia przyjaciółka Snoop Dogga, Lainey Wilson – zdobywczyni nagrody Grammy, supergwiazda muzyki country, a także Audrey Nuna i Rei Ami z HUNTR/X – elektryzujące głosy z przebojowego filmu Netflixa KPOP Demon Hunters, najpopularniejszego w historii platformy, który najdłużej utrzymywał się w pierwszej dziesiątce Netflixa.

„NFL, Netflix i wujek Snoop w Boże Narodzenie?” – powiedział Snoop. „Serwujemy muzykę, miłość i dobre wibracje, aby cały świat mógł się nimi cieszyć. To magia świąt, której Święty Mikołaj nie zmieści w worku”.