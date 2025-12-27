Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Kino i pieniądze. „Avatar: Ogień i popiół” hitem grudnia

„Avatar: Ogień i popiół” jest kasowym hitem grudnia 2025. Ale kina wciąż nie odżyły całkiem po pandemii i walczą z inwazją streamingu

Publikacja: 27.12.2025 11:10

Reżyser James Cameron i jego żona Suzy Amis Cameron na premierze filmu „Avatar: Ogień i popiół”

Reżyser James Cameron i jego żona Suzy Amis Cameron na premierze filmu „Avatar: Ogień i popiół”

Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Barbara Hollender

Tydzień przed świętami swój triumfalny pochód przez kina zaczął trzeci film z serii Jamesa Camerona: „Avatar: Ogień i popiół”.

Reklama
Reklama

Jego światowa premiera odbyła się 17 grudnia, polska dwa dni później. Mimo zróżnicowanych recenzji, widzowie szybko powrócili na Pandorę. W pierwszym tygodniu zostawili w kinach całego świata ponad 480 mln dol., w tym 130 mln w USA i Kanadzie.

W drugim tygodniu święta, ogromne burze w Los Angeles i obfite opady śniegu na wschodnim wybrzeżu USA nie powstrzymały Amerykanów przed wyjściem do kina. Po dwóch tygodniach „Avatar: Ogień i popiół” miał już na swoim amerykańskim koncie ponad 213 mln dol. 

Dwie poprzednie części filmu Camerona stały się wielkimi kasowymi przebojami. „Avatar” w 2009 r. zarobił w kinach 2,93 mld dol., z kolei trzy lata temu „Avatar: Istota wody” przyniósł 2,32 mld. Specjaliści przewidują, że „Avatar: Ogień i popiół” może swoim poprzednikom nie dorównać, wciąż jednak będzie wielkim kinowym przebojem.

Reklama
Reklama

33 mld dol. wpływów w 2025 r.

Ogólnie w 2025 r. na kinowe bilety widzowie wydali dotąd na całym świecie 33 mld dol. – o 8 proc. więcej niż w roku poprzednim, ale wciąż o ponad 10 mld mniej niż w 2019 r., ostatnim przed pandemią. Warto jednak pamiętać, że w tym czasie nastąpił wzrost cen biletów. Tak więc realny spadek liczby sprzedanych biletów jest w istocie wyższy.

Największym przebojem kinowym 2025 okazała się luźna adaptacja XVI-wiecznej chińskiej powieści, animacja „Ne Zha 2. W krainie potworów”, która globalnie zarobiła ponad 2 mld dol.

Na kolejnych miejscach uplasowały się dwa disneyowskie hity: „Zwierzogród 2” (1,29 mld) oraz „Lilo i Stitch” (1,03 mld). 

Przebojami 2025 r. stawały się przede wszystkim animacje, franczyzowe kino przygodowe, obrazy z superbohaterami, adaptacje gier.

Reklama
Reklama

Jedynym filmem spoza tych gatunków, który znalazł się w pierwszej dziesiątce przebojów jest „F1”. Obraz Josepha Kosińskiego zarobił w kinach ponad 600 mln dol. To historia trójki przyjaciół wtopiona w rozgrywki Formuły 1, z Bradem Pittem, Javierem Bardemem i Kerry Condon w rolach głównych.

Disney górą

W rywalizacji producentów najlepszy rezultat zanotowały Disney Studios, osiągając pułap ok. 6 mld dol., z czego 2,3 mld na rynku amerykańskim, zaś 3,7 mld – na międzynarodowym. Warto przypomnieć, że Disney jest też liderem w konkurencji rocznych wyników wszech czasów: to jedyne studio, które w jednym sezonie przekroczyło 10 mld dol. wpływów z kas: w 2019 r. wygenerowało 13,31 mld.

Na drugim miejscu w mijającym roku plasuje się Warner Bros. z wynikiem 4,3 mld dol.

Za kilka dni, po 31 grudnia, przyjdzie czas na podanie dokładnych liczb, podsumowań i analizę wyników. Ale już dzisiaj można powiedzieć, że pandemia i gwałtownie rozwijający się streaming zmieniają kinowy krajobraz.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Film
Agata Turkot i Tomasz Schuchardt w „Domu dobrym"
Film
Kino 2025: Wielki film Smarzowskiego „Dom dobry" skandalicznie pominięty w Gdyni
Jan Englert w filmie dokumentalnym „Jan Englert. Spróbuję jeszcze raz pofrunąć” w reż. Macieja Dance
Film
Jan Englert: Przepisywanie życiorysu
Idan Weiss jako tytułowy bohater filmu „Franz Kafka”
Film
Oscary 2026: Krótkie listy ogłoszone. Nie ma „Franza Kafki”
Rob Reiner wraz z żoną Michelle
Film
USA: Aktor i reżyser Rob Reiner zamordowany we własnym domu
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Peter Greene
Film
Nie żyje Peter Greene, Zed z „Pulp Fiction”
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama