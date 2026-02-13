Krzysztof Grabowski
Czy spodziewałem się, że lepsze już było? Haha, trochę tak, trochę nie. Ale moja obserwacja świata i już kilka dekad doświadczenia każą mi być sceptycznym co do pozytywnych zakończeń. Natura ludzka wyposażyła nas w system obronny. Nie chcemy wierzyć, że coś źle idzie. Bronimy się do końca, wypieramy. Dlatego zbyt często za późno reagujemy. Ale jest też drugi mechanizm, który broni nas przed szaleństwem, czyli pozytywne myślenie, że jednak możemy coś zaradzić, możemy działać. Naszym lekarstwem jest namawianie ludzi do refleksji.
W latach 80. wszystko wydawało się proste. Ci są źli, tamci dobrzy. Było to myślenie życzeniowe, bo życie zweryfikowało to dość brutalnie. Mnie to nie zaskoczyło aż tak bardzo. Miałem na ten temat przemyślenia już na płycie „Ile proc. duszy?” z 1994 r. Napisałem wtedy tekst „Choroba”. Niestety ten tekst sprawdza się coraz boleśniej dla mnie i dla świata. Wraz z rozwojem technologii, świat stał się coraz mniej czytelny. Prawda się rozmywa, kłamcy i manipulatorzy dostali olbrzymie i bardzo skuteczne narzędzia do uprawiania swojej szkodliwej misji. Trochę jesteśmy w d…e.
Napisałem kiedyś tekst „Atak aniołów”, w którym jest fragment „Ludzka rasa jest niezmienna,/ nigdy nie uczy się na własnych błędach”. Wydaje mi się, że im dalej od ostatniej wojny na naszej ziemi, tym łatwiej kolejnym pokoleniom idzie wypieranie okrucieństw i tragedii, jakie ona przyniosła. Młodzi wchodzą w neonazistowski sposób myślenia i uprawiania polityki, bo nie widzą całości. Wybierają sobie to, co chcą słyszeć. Że będą bogaci, z dwoma samochodami i basenem. Albo że jak odetniemy się od strumienia pieniędzy z Unii, to w jakiś cudowny sposób będziemy jeszcze bogatsi. Głupota jest królem.
To, że w debacie puściły hamulce i chamstwo weszło do niej na stałe – to jedno. To jak jest skonstruowany świat cyfrowy, który nakręca te emocje i daje pole skrajnościom – to drugie. Big techy zarabiają na złych emocjach, dlatego manipulują sceną polityczną i nastrojami społecznymi, tak aby zarabiać jeszcze więcej. Efekty już widać, a to dopiero początek. Niestety w tę grę grają już niemal wszyscy. To się przenosi na ulicę, do domów. Rodziny się kłócą, przyjaźnie rozpadają. Wszystko, bo korporacje lepiej zarabiają.
Bajka to tekst bardziej uniwersalny. Dotyczy manipulacji, która towarzyszy człowiekowi od wieków. Ktoś zawsze lubi opowiadać bajkę, na której zarabia, a ludzie tej bajki chcą słuchać i za nią płacić. Nie wiem, czemu tak jest, ale jest. Obecna technologia pcha te bajki na inny poziom. Warto też zauważyć, że tak szybkiego rozwoju technologicznego nie było nigdy w historii ludzkości. Regulacje prawne nie nadążają, ale psychika ludzka też ledwo się wyrabia. Nie wiem, czy jakikolwiek zakaz jest możliwy i jak miałby być przestrzegany. Chyba nie tędy droga. Rodzice kupują sprzęt elektroniczny dzieciom, które jeszcze nie potrafią pisać, a już potrafią posługiwać się smartfonem. W prosty sposób, ale potrafią. Najpierw należałoby zacząć edukację od rodziców, a nie zabraniać nastolatkom. To się nie uda.
Ostatnio rozbawiło mnie to, co powiedział jeden bardzo znany muzyk, że Beatlesi to byli wynajęci aktorzy, a nie żadni muzycy. Tak samo ich publiczność mdlała na koncertach na zamówienie. To było akurat śmieszne, choć artysta raczej w to wierzy. Wcześniej wierzył, że szpitale w trakcie pandemii były puste, a to, co pokazywali w telewizji, to kłamstwo. No i nie było żadnej pandemii.
„Słowa” to piosenka o tym, czego udało się dokonać naszej klasie politycznej. A jeśli chodzi o transformację poglądów, to widzę ją od dawna i ze smutkiem muszę przyznać, że niektórzy bardzo brzydko się starzeją. To chyba jest naturalne, że niektórym na starość odwala, w różne strony, ale obecnie mamy jakieś niezdrowe wzmożenie. To znowu jest zasługa tego, że ludzie wierzą w te obietnice, które im pasują, a nie próbują sprawdzać, co jest prawdą, a co manipulacją i ściemą.
O, nie wpadłbym na to, że może się skojarzyć z hard rockiem. Mnie się bardziej kojarzy z noisem lub post-hardcore'em. Ale to nieistotne. Na każdej płycie próbujemy się pobawić dźwiękami. Tym razem wyszło tak.
Od pięciu lat prowadzę audycję w Radiu Nowy Świat z muzyką okołopunkową z całego świata. Wyemitowałem około 7 tys. utworów, głównie nowych, nagranych w latach 20. XXI wieku. Dzieje się bardzo dużo dobrego. Jest mnóstwo zespołów, które nagrywają dobre płyty. Widać to potem na wielu festiwalach organizowanych metodą D.I.Y., czyli zrób to sam.
Natomiast na koncertach mamy szczęście grać dla trzech pokoleń. Od kilku lat jest ogromny napływ młodych ludzi na nasze koncerty. To jest bardzo pozytywne.
Nie, kompletnie nie interesuje mnie, jak zarabiają gwiazdy popkultury. Nie moja sprawa.
