„Jad” bardzo dobrze oddaje toksyczność dzisiejszej „pseudodebaty”. Czy to jest klęska demokracji, która w sieci jest najbardziej bezpośrednia i każdy bez względu na wykształcenie może wyrazić swoją opinię albo niemal bezkarnie opluć innych?

To, że w debacie puściły hamulce i chamstwo weszło do niej na stałe – to jedno. To jak jest skonstruowany świat cyfrowy, który nakręca te emocje i daje pole skrajnościom – to drugie. Big techy zarabiają na złych emocjach, dlatego manipulują sceną polityczną i nastrojami społecznymi, tak aby zarabiać jeszcze więcej. Efekty już widać, a to dopiero początek. Niestety w tę grę grają już niemal wszyscy. To się przenosi na ulicę, do domów. Rodziny się kłócą, przyjaźnie rozpadają. Wszystko, bo korporacje lepiej zarabiają.

Dezerter, "Wolny wybieg", Mystic Production, 2026 Foto: Mat.Pras./ Mystic Production

„Bajka” to dla mnie także tekst o manipulacji, której szczególnie poddani są młodzi ludzie, również dlatego, że nie znają historii, politycznych mechanizmów. Wiadomo już, że Internet lepiej służy dyktatorom, co pokazały ingerencje Putina w wybory Wielkiej Brytanii czy USA. Jesteś za ograniczeniem dostępu do sieci osobom poniżej 16. roku życia?

Bajka to tekst bardziej uniwersalny. Dotyczy manipulacji, która towarzyszy człowiekowi od wieków. Ktoś zawsze lubi opowiadać bajkę, na której zarabia, a ludzie tej bajki chcą słuchać i za nią płacić. Nie wiem, czemu tak jest, ale jest. Obecna technologia pcha te bajki na inny poziom. Warto też zauważyć, że tak szybkiego rozwoju technologicznego nie było nigdy w historii ludzkości. Regulacje prawne nie nadążają, ale psychika ludzka też ledwo się wyrabia. Nie wiem, czy jakikolwiek zakaz jest możliwy i jak miałby być przestrzegany. Chyba nie tędy droga. Rodzice kupują sprzęt elektroniczny dzieciom, które jeszcze nie potrafią pisać, a już potrafią posługiwać się smartfonem. W prosty sposób, ale potrafią. Najpierw należałoby zacząć edukację od rodziców, a nie zabraniać nastolatkom. To się nie uda.

„Aż trudno uwierzyć, w co ludzie wierzą”. Co cię w tej kwestii ostatnio przeraziło? Czy to się również dzieje w środowisku Twoich dawnych i obecnych przyjaciół?

Ostatnio rozbawiło mnie to, co powiedział jeden bardzo znany muzyk, że Beatlesi to byli wynajęci aktorzy, a nie żadni muzycy. Tak samo ich publiczność mdlała na koncertach na zamówienie. To było akurat śmieszne, choć artysta raczej w to wierzy. Wcześniej wierzył, że szpitale w trakcie pandemii były puste, a to, co pokazywali w telewizji, to kłamstwo. No i nie było żadnej pandemii.

„Słowa” to rzecz o naszych podziałach. Gdybyś miał podsumować zmiany poglądów osób ci bliskich mniej lub bardziej od 1989 r. – dużo było takich radykalnych przemian, na przykład przechodzenia dawnych punkowców na prawicowe pozycje?

„Słowa” to piosenka o tym, czego udało się dokonać naszej klasie politycznej. A jeśli chodzi o transformację poglądów, to widzę ją od dawna i ze smutkiem muszę przyznać, że niektórzy bardzo brzydko się starzeją. To chyba jest naturalne, że niektórym na starość odwala, w różne strony, ale obecnie mamy jakieś niezdrowe wzmożenie. To znowu jest zasługa tego, że ludzie wierzą w te obietnice, które im pasują, a nie próbują sprawdzać, co jest prawdą, a co manipulacją i ściemą.