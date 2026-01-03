Na King Crimson liczyć nie możemy, ale filary składu z lat 80. Adrian Belew i Tony Levin wspierani przez mistrza gitary Steve’a Vaia i perkusistę Toola Danny’ego Careya skierują światła na nową lokalizację koncertową – zamek w Ćmielowie, cieszący się nazwą Stratocastle.

Powrócą giganci. Metallica tym razem zagra na Stadionie Śląskim, zaś na PGE Narodowym zobaczymy Foo Fighters. Dwukrotnie – w Gliwicach – da show Guns N’ Roses. Pojawi się ponownie Lenny Kravitz, a także Scorpions i Kings of Leon.

Co proponuje Open'er?

Fanów interesują też festiwale. Open’er kusi starszaków koncertami The Cure, Nicka Cave’a i Davida Byrne’a, ale zaprasza też na The xx i celebrytkę, gwiazdę mediów społecznościowych Addison Rae, której debiutancki album „Addison” znalazł się wysoko w podsumowaniach 2025 r., dając Rae jej pierwszą nominację do Grammy w kategorii Best New Artist.

Interesują nas, oczywiście, również bohaterowie spekulacji i domysłów. Adam Clayton z U2 pytany o występy zespołu, powiedział: „Może to być w 2026, może być 2027”. Wszystko zależy od finału sesji płytowej. Powróciło w 2025 r. Radiohead, ale na występy w 2026 r. raczej nie ma szans, ponieważ Colin Greenwood występuje z Nickiem Cave’em. Słabną nadzieje na koncerty The Rolling Stones – przecieki mówią o słabej formie stawów Keitha Richardsa.