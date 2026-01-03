Aktualizacja: 03.01.2026 16:03 Publikacja: 03.01.2026 14:31
Metallica podczas koncertu w Madrycie
Najważniejsi są, rzecz jasna, dawno nie widziani i nie słyszani.
Nie tylko pod tym względem ważny będzie występ Erica Claptona. To kategoria koncertu, który ze względu na wiek artysty może się już nie powtórzyć – oby było inaczej. Wielki powrót proponuje System of a Down, który zagra dwa razy na PGE Narodowym. Wróci Eros Ramazzotti, a także Florence + The Machine (oba koncerty w Tauron Arenie), zaś dla fanów rapu wyjątkowym świętem będzie wizyta Wu-Tang Clan w Łodzi.
Z kolei portorykański raper Bad Bunny wystąpi na PGE Narodowym. Tu również pokaże się dwukrotnie The Weeknd.
Na King Crimson liczyć nie możemy, ale filary składu z lat 80. Adrian Belew i Tony Levin wspierani przez mistrza gitary Steve’a Vaia i perkusistę Toola Danny’ego Careya skierują światła na nową lokalizację koncertową – zamek w Ćmielowie, cieszący się nazwą Stratocastle.
Powrócą giganci. Metallica tym razem zagra na Stadionie Śląskim, zaś na PGE Narodowym zobaczymy Foo Fighters. Dwukrotnie – w Gliwicach – da show Guns N’ Roses. Pojawi się ponownie Lenny Kravitz, a także Scorpions i Kings of Leon.
Fanów interesują też festiwale. Open’er kusi starszaków koncertami The Cure, Nicka Cave’a i Davida Byrne’a, ale zaprasza też na The xx i celebrytkę, gwiazdę mediów społecznościowych Addison Rae, której debiutancki album „Addison” znalazł się wysoko w podsumowaniach 2025 r., dając Rae jej pierwszą nominację do Grammy w kategorii Best New Artist.
Interesują nas, oczywiście, również bohaterowie spekulacji i domysłów. Adam Clayton z U2 pytany o występy zespołu, powiedział: „Może to być w 2026, może być 2027”. Wszystko zależy od finału sesji płytowej. Powróciło w 2025 r. Radiohead, ale na występy w 2026 r. raczej nie ma szans, ponieważ Colin Greenwood występuje z Nickiem Cave’em. Słabną nadzieje na koncerty The Rolling Stones – przecieki mówią o słabej formie stawów Keitha Richardsa.
Koncertową stolicą dzięki inwestycji w Tauron Arenę będzie znowu Kraków, zaś Warszawa wciąż nie może się uporać – jako jedyna stolica w Europie – z brakiem hali widowiskowej na ok. 20 tys. widzów, co umożliwiłoby jej przyciąganie gwiazd z pełnoformatowym show przez cały rok, gdy koncerty na PGE Narodowym obciążone są dyskomfortem pogłosu.
Luty
2. Zaz, Warszawa, Torwar
5. Deftones, Łódź, Atlas Arena
15. White Lies, Warszawa, Progresja
Marzec
5. Wu-Tang Clan, Łódź, Atlas Arena
7. Florence + The Machine, Kraków, Tauron Arena
21. Ken Carson, Łódź, Atlas Arena
Kwiecień
8. Eros Ramazzotti, Kraków, Tauron Arena
29. Eric Clapton, Kraków, Tauron Arena
Maj
12, 13, 15 i 16. Public Image Ltd, Gdańsk, Klub B90; Poznań, Tama; Warszawa, Progresja; Kraków, Klub Studio
12. Tori Amos, Torwar
19. Metallica, Gojira, Knocked Loose, Chorzów, Stadion Śląski
21 i 22. Fun Lovin' Criminals, Kraków, Kwadrat; Warszawa, Stodoła
29 i 30. Warsaw Orange Festival: Lewis Capaldi, Olivia Dean, FKA Twigs
Czerwiec
3. Impact 2026, Limp Bizkit, Kraków, Tauron Arena
4 i 6. Guns N' Roses, Mammoth, Gliwice, PreZero Arena
9. Tom Morello, Warszawa, Stodoła 10. A Perfect Circle, Warszawa, Torwar
15. Foo Fighters, Royel Otis, Otoboke Beaver, Warszawa, PGE Narodowy
17. Kings of Leon, Łódź, Atlas Arena
19. Doja Cat, Kraków, Tauron Arena
24. Sting, Sopot, Opera Leśna
30. OneRepublic, Kraków, Tauron Arena
Lipiec
Open’er, Gdynia, Kossakowo: 1. The xx, David Byrne, Zara Larsson; 2. Nick Cave and The Bad Seeds, Halsey; 3. The Cure; 4. Teddy Swims, Addison Rae
14. Bad Bunny, Warszawa, PGE Narodowy
16. Lenny Kravitz, Gdańsk/Sopot, Ergo Arena
18. Marilyn Manson, Łódź, Atlas Arena
18 i 19. System of a Down, Queens of the Stone Age, Acid Bath, Warszawa, PGE Narodowy
23. Pitbull, Lil Jon, Warszawa, PGE Narodowy
23 i 25. Scorpions, Gliwice, PreZero Arena; Łódź, Atlas Arena
26. Seal, Sopot, Opera Leśna
27. „Beat”: Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey, Ćmielów, Zamek Ćmielów
28. Judas Priest, Warszawa, Torwar
Sierpień
4 i 5. The Weeknd, Playboi Carti, Warszawa, PGE Narodowy
14 i 16. Andrea Bocelli, Gdańsk, Polsat Plus Arena; Warszawa, PGE Narodowy
22-23. Sound of the Ages Festival, Ćmielów, Glenn Hughes, Michael Schenker, Nazareth
Październik
20. Europe, The Damn Truth, Warszawa, Torwar
