Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Koncertowe gwiazdy 2026. Kogo z gigantów zobaczymy w Polsce?

W 2026 r. zagrają w Polsce m. in. Eric Clapton, System of a Down, Bad Bunny, a także Metallica, Foo Fighters, The Weeknd.

Publikacja: 03.01.2026 14:31

Metallica podczas koncertu w Madrycie

Metallica podczas koncertu w Madrycie

Foto: Europa Press/ABACAPRESS.COM

Jacek Cieślak

Najważniejsi są, rzecz jasna, dawno nie widziani i nie słyszani.

Reklama
Reklama

Clapton, System of a Down, Ramazzotti wracają

Nie tylko pod tym względem ważny będzie występ Erica Claptona. To kategoria koncertu, który ze względu na wiek artysty może się już nie powtórzyć – oby było inaczej. Wielki powrót proponuje System of a Down, który zagra dwa razy na PGE Narodowym. Wróci Eros Ramazzotti, a także Florence + The Machine (oba koncerty w Tauron Arenie), zaś dla fanów rapu wyjątkowym świętem będzie wizyta Wu-Tang Clan w Łodzi.

Czytaj więcej

Eric Clapton
Muzyka popularna
Eric Clapton 29 kwietnia 2026 zagra w Krakowie

Z kolei portorykański raper Bad Bunny wystąpi na PGE Narodowym. Tu również pokaże się dwukrotnie The Weeknd.

Reklama
Reklama

Na King Crimson liczyć nie możemy, ale filary składu z lat 80. Adrian Belew i Tony Levin wspierani przez mistrza gitary Steve’a Vaia i perkusistę Toola Danny’ego Careya skierują światła na nową lokalizację koncertową – zamek w Ćmielowie, cieszący się nazwą Stratocastle.

Powrócą giganci. Metallica tym razem zagra na Stadionie Śląskim, zaś na PGE Narodowym zobaczymy Foo Fighters. Dwukrotnie – w Gliwicach – da show Guns N’ Roses. Pojawi się ponownie Lenny Kravitz, a także Scorpions i Kings of Leon.

Co proponuje Open'er?

Fanów interesują też festiwale. Open’er kusi starszaków koncertami The Cure, Nicka Cave’a i Davida Byrne’a, ale zaprasza też na The xx i celebrytkę, gwiazdę mediów społecznościowych Addison Rae, której debiutancki album „Addison” znalazł się wysoko w podsumowaniach 2025 r., dając Rae jej pierwszą nominację do Grammy w kategorii Best New Artist.

Czytaj więcej

Metallica
Muzyka popularna
Metallica miała 25 mln dolarów wpływów z 308 tys. fanów w Warszawie. Wraca w 2026 r.

Interesują nas, oczywiście, również bohaterowie spekulacji i domysłów. Adam Clayton z U2 pytany o występy zespołu, powiedział: „Może to być w 2026, może być 2027”. Wszystko zależy od finału sesji płytowej. Powróciło w 2025 r. Radiohead, ale na występy w 2026 r. raczej nie ma szans, ponieważ Colin Greenwood występuje z Nickiem Cave’em. Słabną nadzieje na koncerty The Rolling Stones – przecieki mówią o słabej formie stawów Keitha Richardsa.

Reklama
Reklama

Koncertową stolicą dzięki inwestycji w Tauron Arenę będzie znowu Kraków, zaś Warszawa wciąż nie może się uporać – jako jedyna stolica w Europie – z brakiem hali widowiskowej na ok. 20 tys. widzów, co umożliwiłoby jej przyciąganie gwiazd z pełnoformatowym show przez cały rok, gdy koncerty na PGE Narodowym obciążone są dyskomfortem pogłosu.

Kalendarium koncertów zagranicznych gwiazd w Polsce w 2026 r.

Luty

2. Zaz, Warszawa, Torwar

5. Deftones, Łódź, Atlas Arena

15. White Lies, Warszawa, Progresja

Marzec

Reklama
Reklama

5. Wu-Tang Clan, Łódź, Atlas Arena

7. Florence + The Machine, Kraków, Tauron Arena

21. Ken Carson, Łódź, Atlas Arena

Kwiecień

8. Eros Ramazzotti, Kraków, Tauron Arena

Reklama
Reklama

29. Eric Clapton, Kraków, Tauron Arena

Maj

12, 13, 15 i 16. Public Image Ltd, Gdańsk, Klub B90; Poznań, Tama; Warszawa, Progresja; Kraków, Klub Studio

12. Tori Amos, Torwar

19. Metallica, Gojira, Knocked Loose, Chorzów, Stadion Śląski

Reklama
Reklama

21 i 22. Fun Lovin' Criminals, Kraków, Kwadrat; Warszawa, Stodoła

29 i 30. Warsaw Orange Festival: Lewis Capaldi, Olivia Dean, FKA Twigs

Czerwiec

3. Impact 2026, Limp Bizkit, Kraków, Tauron Arena

4 i 6. Guns N' Roses, Mammoth, Gliwice, PreZero Arena

Reklama
Reklama

9. Tom Morello, Warszawa, Stodoła  10. A Perfect Circle, Warszawa, Torwar

15. Foo Fighters, Royel Otis, Otoboke Beaver, Warszawa, PGE Narodowy

17. Kings of Leon, Łódź, Atlas Arena

19. Doja Cat, Kraków, Tauron Arena

24. Sting, Sopot, Opera Leśna

30. OneRepublic, Kraków, Tauron Arena

Lipiec

Open’er, Gdynia, Kossakowo: 1. The xx, David Byrne, Zara Larsson; 2. Nick Cave and The Bad Seeds, Halsey; 3. The Cure; 4. Teddy Swims, Addison Rae

14. Bad Bunny, Warszawa, PGE Narodowy

16. Lenny Kravitz, Gdańsk/Sopot, Ergo Arena

18. Marilyn Manson, Łódź, Atlas Arena

18 i 19. System of a Down, Queens of the Stone Age, Acid Bath, Warszawa, PGE Narodowy

23. Pitbull, Lil Jon, Warszawa, PGE Narodowy

23 i 25. Scorpions, Gliwice, PreZero Arena;  Łódź, Atlas Arena

26. Seal, Sopot, Opera Leśna

27. „Beat”: Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey, Ćmielów, Zamek Ćmielów

28. Judas Priest, Warszawa, Torwar

Sierpień

4 i 5. The Weeknd, Playboi Carti, Warszawa, PGE Narodowy

14 i 16. Andrea Bocelli, Gdańsk, Polsat Plus Arena; Warszawa, PGE Narodowy

22-23. Sound of the Ages Festival, Ćmielów, Glenn Hughes, Michael Schenker, Nazareth

Październik

20. Europe, The Damn Truth, Warszawa, Torwar

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Eric Clapton Metallica Metallica Lenny Kravitz The Cure System Of A Down
Sting największą gwiazdą Sylwestra przed Spodkiem. Internauci: To był nokaut
Muzyka popularna
Sting największą gwiazdą Sylwestra przed Spodkiem. Internauci: To był nokaut
Najpopularniejszy premierowy album 2025 r. nagrała Taylor Swift.
Muzyka popularna
Quebonafide, Mata, Taco, Sobel. Swift kontra Bad Bunny. Kto był nr 1 w muzyce?
Beyoncé i Oasis liderami koncertów w 2025 r. Setki milionów dolarów wpływów
Muzyka popularna
Beyoncé i Oasis liderami koncertów w 2025 r. Setki milionów dolarów wpływów
Snoop Dogg i Radzimir Dębski wystąpili podczas meczu Detroit Lions i Minnesota Vikings
Muzyka popularna
Snoop Dogg i Jimek w świątecznej gali. Czy zauważyły go światowe media?
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Materiał Promocyjny
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Sting wystąpi przed Spodkiem i na antenie Dwójki w Sylwestra
Muzyka popularna
Sting zagra w Sylwestra przed Spodkiem w Katowicach
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama