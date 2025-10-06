Rzeczpospolita
Eric Clapton 29 kwietnia 2026 zagra w Krakowie

Eric Clapton, legenda gitary, ogłosił serię koncertów w Europie zaplanowanych na 2026 rok. W ramach trasy artysta wystąpi m.in. w Polsce, Czechach i na Węgrzech. 29 kwietnia polscy fani usłyszą go w Tauron Arena Kraków.

Publikacja: 06.10.2025 12:07

Eric Clapton

Eric Clapton

Foto: George Chin/ Mat. Pras.

Jacek Cieślak

To wielka niespodzianka, ponieważ artysta nie ma dobrych wspomnień związanych z pierwszymi koncertami w naszym kraju. W 1979 r. w katowickim Spodku od fanów oddzielał go kordon milicji i w czasie występu doszło do regularnego pałowania. Apele muzyka o spokój nie przyniosły skutku. Milicjanci nie znali angielskiego.

Czytaj więcej

Eric Clapton, „The Definitive 24 Nights”.
Muzyka popularna
Eric Clapton wraca po trudach pandemii

Eric Clapton i polskie przygody

Drugiego koncertu w Katowicach nie było, a w oficjalnej biografii można przeczytać, że gdy do niego nie doszło – zniecierpliwieni fani, nie mogąc się doczekać Claptona, zdemolowali jego sprzęt. Był potem problem z występami w Izraelu.

Kiedy zaś ostatni raz Clapton wystąpił w Polsce w Łodzi w 2013 r. – miał problemy z kręgosłupem i nie był w pełni formy. Tym większy powód do radości powinni mieć fani.

Dodatkowo wytwórnia Bushbranch/Surfdog Records zapowiedziała wydanie zremasterowanej, specjalnej edycji przebojowego albumu Claptona z 1989 r. „Journeyman”, wzbogaconej o premierowe utwory. Album „Journeyman: Deluxe Edition” będzie dostępny cyfrowo oraz na CD i winylu od 21 listopada 2025 r.

„Journeyman: Deluxe Edition” tchnie nowe życie w klasyczny album. Zawiera trzy nieznane wcześniej nagrania z oryginalnych sesji oraz dodatkowy bonusowy utwór. Na płycie znalazły się ponadczasowe przeboje, takie jak „Pretending”, „Bad Love” i „Running on Faith”, a w nagraniach gościnnie wystąpili George Harrison, Phil Collins, Chaka Khan, Daryl Hall, Robert Cray i inni.

Eric Clapton powiedział o albumie: „Journeyman… Chcę, żeby tak mnie nazywano. Lubię myśleć, że jestem rzemieślnikiem. Myślę, że zawsze pracuję nad doskonaleniem swojego rzemiosła”.

Wznowienie płyty Claptona i nowy singiel

Ogłoszeniu koncertów towarzyszy także premiera niepublikowanego wcześniej singla „Forever”, autorstwa Jerry’ego Williamsa, wraz z teledyskiem.

Czytaj więcej

Eric Clapton
Muzyka popularna
Eric Clapton, król gitary, skończył 80 lat

Przypomnijmy, że poprzednia płyta Claptona „Meanwhile” ukazała się 4 października 2024 r. Album zawiera 14 utworów, w tym sześć premierowych nagrań oraz duety z takimi artystami jak Jeff Beck, Van Morrison, Bradley Walker, Judith Hill, Daniel Santiago i Simon Climie.

Koncerty w Europie będą kontynuacją udanej trasy po USA w 2025 r. podczas której Clapton zagrał m.in. wyprzedany koncert w Madison Square Garden.

Przedsprzedaż Ticketmaster: wtorek, 7 października, godz. 11:00. Sprzedaż ogólna: piątek, 10 października, godz. 11:00

Osoby Eric Clapton

e-Wydanie