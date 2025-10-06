To wielka niespodzianka, ponieważ artysta nie ma dobrych wspomnień związanych z pierwszymi koncertami w naszym kraju. W 1979 r. w katowickim Spodku od fanów oddzielał go kordon milicji i w czasie występu doszło do regularnego pałowania. Apele muzyka o spokój nie przyniosły skutku. Milicjanci nie znali angielskiego.

Eric Clapton i polskie przygody

Drugiego koncertu w Katowicach nie było, a w oficjalnej biografii można przeczytać, że gdy do niego nie doszło – zniecierpliwieni fani, nie mogąc się doczekać Claptona, zdemolowali jego sprzęt. Był potem problem z występami w Izraelu.

Kiedy zaś ostatni raz Clapton wystąpił w Polsce w Łodzi w 2013 r. – miał problemy z kręgosłupem i nie był w pełni formy. Tym większy powód do radości powinni mieć fani.