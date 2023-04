Eric Clapton wraca po trudach pandemii

78-letni mistrz gitary ogłosił pierwszą od czterech lat odsłonę autorskiego festiwalu, który odbędzie 23 i 24 września w Los Angeles.

Reklama

Crossroads Guitar Festival zawsze był okazją do spotkań przyjaciół Claptona oraz najważniejszych postaci z kręgu rocka i bluesa. W tym roku program przedstawia się atrakcyjnie, swoją obecność zapowiedzieli m.in. ZZ Top, Santana, a także Sheryl Crow. Będzie można wysłuchać również takich artystów, jak Buddy Guy, John Mayer Trio, Los Lobos, Joe Bonamassa, Robbie Robertson, Taj Mahal, Jakob Dylan i Keb’ Mo’. Clapton uświetni dwa wieczory imprezy.

Muzyk stworzył Crossroads w 1999 r., a festiwal powracał mniej więcej co trzy lub cztery lata, z wyjątkiem sześcioletniej przerwy między 2013 a 2019 rokiem. Czas pandemii nie należał do najlepszych w życiu muzyka. Źle zniósł szczepionkę, co krytycy muzyka kwestionowali, wskazując, że już wcześniej miał dolegliwości systemu nerwowego. Jak by nie było – zaowocowało to antyszczepionkowymi wypowiedziami Claptona. Taki charakter miał też singiel nagrany z prezentującym podobne poglądy Van Morrisonem „Stand and Deliver”, z którego zyski przekazano na Lockdown Financial Hardship Fund.

Już samodzielnie w 2021 r. Clapton wydał singiel „This Has Gotta Stop”. Jednak po występie w Royal Albert Hall po pozytywnym wyniku testu musiał przerwać koncerty.