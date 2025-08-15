Rzeczpospolita
Ekonomia
Ekonomiści są zgodni: Fed obniży stopy we wrześniu i jeszcze raz w tym roku

Fed obniży stopy procentowe we wrześniu i jeszcze raz w tym roku – uważa większość ekonomistów ankietowanych przez agencję Reutera. Wyrażają oni jednocześnie coraz silniejsze obawy o stan amerykańskiej gospodarki w obliczu polityki prezydenta USA Donalda Trumpa.

Publikacja: 15.08.2025 14:52

Jerome Powell, prezes Fedu

Jerome Powell, prezes Fedu

Foto: Mandel NGAN / AFP

Alicja Podskoczy

Większość ekonomistów, którzy wzięli udział w najnowszej ankiecie przeprowadzonej przez agencję Reutera, jest zdania, że pierwsza w 2025 roku obniżka stóp procentowych przez Rezerwę Federalną nastąpi we wrześniu, a po niej może być kolejna jeszcze przed końcem roku.

Jerome Powell, prezes Fedu
Finanse
Członek Fed wzywa do obniżki stóp. Media typują go na następcę Jerome’a Powella

61 proc. ankietowanych, czyli 67 ze 110, przewiduje, że 17 września Fed zetnie główną stopę procentową o 25 punktów bazowych do poziomu 4,00-4,25 proc. Dla porównania w lipcu za takimi prognozami opowiadało się 53 proc. ekonomistów. Jeden z respondentów prognozował ruch o 50 punktów bazowych. Pozostałych 42 badanych oceniło, że Fed ponownie utrzyma stopy na niezmienionym poziomie.

Rozłam w Fed. Nadchodzi obniżka stóp procentowych w USA?

Przypomnijmy, że w lipcu amerykański bank centralny pod przewodnictwem Jerome’a Powella po raz kolejny pozostawił główną stopę procentową w przedziale 4,25-4,50 proc. Decyzja Fedu nie była jednak jednomyślna i po raz pierwszy od 1993 r. spotkała się ze sprzeciwem więcej niż jednego członka Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej. Przeciwko niej opowiedziało się dwoje gubernatorów Fedu, Michelle Bowman i Christopher Waller, którzy uważają, że bank centralny powinien wrócić do luzowania polityki pieniężnej.

Donald Trump od miesięcy ostro krytykuje Jerome’a Powella za jego opór względem obniżania stóp procentowych. Prezydent USA już kilka razy groził zwolnieniem obecnego przewodniczącego Fedu przed końcem jego kadencji, wyznaczonym na maj 2026 r. Do tej pory Fed opierał się naciskom Białego Domu i nie obniżał stóp procentowych z obawy o wpływ ceł Donalda Trumpa na amerykańską gospodarkę.

Rosną obawy o kondycję gospodarki USA

Stan gospodarki USA zaczyna coraz bardziej niepokoić ekonomistów. Inflacja znów zaczęła rosnąć i oczekuje się dalszej presji na wzrost cen z powodu ceł wprowadzonych przez prezydenta Donalda Trumpa.

Ponadto w ostatnich miesiącach dokonano znaczących rewizji w dół danych o zatrudnieniu, co może wskazywać na osłabienie na rynku pracy. W najnowszej ankiecie ekonomiści oczekują, że stopa bezrobocia w ciągu najbliższych kilku lat będzie kształtować się na poziomie zbliżonym do obecnych 4,2 proc. lub nieco powyżej, ale prognozy te mogą zostać zrewidowane, jeśli sierpniowe dane z rynku pracy również okażą się słabe.

Źródło: Reuters

