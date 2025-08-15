Większość ekonomistów, którzy wzięli udział w najnowszej ankiecie przeprowadzonej przez agencję Reutera, jest zdania, że pierwsza w 2025 roku obniżka stóp procentowych przez Rezerwę Federalną nastąpi we wrześniu, a po niej może być kolejna jeszcze przed końcem roku.

61 proc. ankietowanych, czyli 67 ze 110, przewiduje, że 17 września Fed zetnie główną stopę procentową o 25 punktów bazowych do poziomu 4,00-4,25 proc. Dla porównania w lipcu za takimi prognozami opowiadało się 53 proc. ekonomistów. Jeden z respondentów prognozował ruch o 50 punktów bazowych. Pozostałych 42 badanych oceniło, że Fed ponownie utrzyma stopy na niezmienionym poziomie.

Przypomnijmy, że w lipcu amerykański bank centralny pod przewodnictwem Jerome’a Powella po raz kolejny pozostawił główną stopę procentową w przedziale 4,25-4,50 proc. Decyzja Fedu nie była jednak jednomyślna i po raz pierwszy od 1993 r. spotkała się ze sprzeciwem więcej niż jednego członka Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej. Przeciwko niej opowiedziało się dwoje gubernatorów Fedu, Michelle Bowman i Christopher Waller, którzy uważają, że bank centralny powinien wrócić do luzowania polityki pieniężnej.

Donald Trump od miesięcy ostro krytykuje Jerome’a Powella za jego opór względem obniżania stóp procentowych. Prezydent USA już kilka razy groził zwolnieniem obecnego przewodniczącego Fedu przed końcem jego kadencji, wyznaczonym na maj 2026 r. Do tej pory Fed opierał się naciskom Białego Domu i nie obniżał stóp procentowych z obawy o wpływ ceł Donalda Trumpa na amerykańską gospodarkę.