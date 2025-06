Jak ocenił, gdyby Jerome Powell obniżył stopy do poziomu 1-2 proc. z utrzymywanych od grudnia 2024 roku 4,25-4,5 proc., Stany Zjednoczone oszczędzałby do 1 bln dol. rocznie.

Donald Trump znów rozważa zwolnienie prezesa Fedu Jerome’a Powella

„W pełni rozumiem, że moja ostra krytyka pod jego adresem utrudnia mu robienie tego, co powinien, czyli obniżanie stóp, ale próbowałem już wszystkiego. Byłem miły, byłem neutralny i byłem wredny, a bycie miłym i neutralnym nie zadziałało!” – stwierdził Trump w poście.

Następnie wspomniał, że sam nominował na to stanowisko Powella w 2018 roku. „To głupi facet i oczywisty Nienawistnik Trumpa, który nigdy nie powinien tam być; posłuchałem kogoś, kogo nie powinienem był słuchać, a Biden nie powinien był go ponownie powoływać” – uznał Trump.

„Mamy praktycznie zero inflacji, nasza gospodarka radzi sobie naprawdę dobrze i wkrótce, dzięki ogromnym wpływom z ceł i fabrykom budowanym w całym kraju, będzie radzić sobie lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Jeśli martwił się inflacją lub czymkolwiek innym, to wszystko, co musi zrobić, to obniżyć stopę, abyśmy mogli czerpać korzyści z kosztów odsetek, i podnieść ją w przyszłości, jeśli i kiedy te „inne elementy” się pojawią (w co wątpię!)” – podkreślił prezydent USA.

Na koniec wpisu Donald Trump zadeklarował, że może będzie musiał zmienić zdanie w sprawie zwolnienia szefa Fedu i dodał, że „niezależnie od tego, jego kadencja kończy się wkrótce”.