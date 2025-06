Do końca roku inflacja wzrośnie

Prognozy ekonomiczne uczestników spotkania wskazują na dalszą presję stagflacyjną. Oczekuje się, że w 2025 roku wzrost PKB wyniesie zaledwie 1,4 proc., a inflacja sięgnie 3 proc.

Zrewidowane prognozy, w porównaniu do marcowej aktualizacji, oznaczają spadek PKB o 0,3 pkt proc. i wzrost wskaźnika cen wydatków konsumpcyjnych o tę samą wartość. Bazowy wskaźnik PCE, który nie obejmuje cen żywności i energii, ma osiągnąć 3,1 proc., również o 0,3 pkt proc. więcej niż wcześniej zakładano. Perspektywa bezrobocia została nieznacznie podniesiona do 4,5 proc., co oznacza wzrost o 0,1 pkt proc. w porównaniu z marcem i o 0,3 pkt proc. powyżej obecnego poziomu.

Czytaj więcej Dane gospodarcze EBC znów tnie stopy procentowe Europejski Bank Centralny obniżył stopy procentowe o 25 pkt baz., co było zgodne z prognozami ana...

Przedstawiciele Fed przewidują, że ich preferowana miara rocznej inflacji wzrośnie z 2,1 proc. w kwietniu do 3 proc. do końca roku, powyżej marcowej prognozy wynoszącej 2,7 proc. Choć to znacznie mniej niż 40-letnie maksimum na poziomie 7 proc. z 2022 roku, wciąż pozostaje powyżej celu Fed wynoszącego 2 proc.

Bazowa inflacja, wyłączająca niestabilne ceny żywności i energii, ma wzrosnąć z 2,5 proc. do 3,1 proc., przewyższając poprzedni szacunek na poziomie 2,8 proc.

Oświadczenie FOMC niewiele różniło się od tego z maja. Komitet wskazał, że gospodarka rozwijała się „w solidnym tempie”, przy „niskim” poziomie bezrobocia i „nieco podwyższonej” inflacji.