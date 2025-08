Niższe niż w zeszłym roku dynamiki przeciętnego wynagrodzenia to efekt mniejszej skali podwyżki płacy minimalnej, ale też chłodniejszego rynku pracy. Ekonomiści średnio przewidują, że w lipcu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło o 0,8 proc. r./r., co oznaczałoby ubytek około 50 tys. etatów rok do roku. Częściowo to może być też efekt niższej podaży pracy oraz zmian w strukturze badanych firm z początku roku, ale mimo wszystko np. analizy Grant Thornton czy NBP sugerują mniejszy popyt na pracowników. Bazując na danych „Szybkiego Monitoringu NBP” można wnioskować, że dwoma głównymi przyczynami takiego stanu rzeczy są słabszy od oczekiwań popyt na towary i usługi firm, oraz koszty pracy. - Rynek pracy jest bardziej zrównoważony pod względem siły popytu i podaży, przynajmniej w skali makro – komentuje Marta Petka-Zagajewska, dyrektorka Biura Analiz Makroekonomicznych PKO BP.

Stopa bezrobocia w lipcu, według średniej prognoz ekonomistów, wyniosła 5,2 proc., tyle samo co w czerwcu i więcej niż w lipcu 2024 r. (5 proc.). Wyższe bezrobocie niż przed rokiem jest przede wszystkim efektem zmian prawnych. Pojawiła się m.in. możliwość rejestracji w urzędzie pracy według miejsca zamieszkania oraz rejestracji rolników jako osób bezrobotnych. Jak dodają ekonomiści Santander Bank Polska, bezrobotni nie otrzymują obecnie comiesięcznych wezwań do urzędu w celu potwierdzenia gotowości do pracy, ale będą wykreśleni z ewidencji dopiero po trzech miesiącach.

Co pokażą dane o PKB?

Produkcja budowlano-montażowa, według średniej prognoz, urosła w lipcu o 1,3 proc. r./r., po wzroście o 2,2 proc. w czerwcu. – Roboty specjalistyczne już wyraźnie odbiły, a to interpretujemy jako sygnał, że kolejne miesiące przyniosą ożywienie w inżynierii lądowej. W to wpisuje się fakt, że o ile do Polski trafiło już 35 proc. środków z KPO, o tyle do ostatecznych beneficjentów tylko 10 proc. Zaraz te pieniądze powinny się „ujawniać” w gospodarce – komentuje Petka-Zagajewska. Wraz ze wzrostem popytu na kredyt hipoteczny (efekt obniżek stóp procentowych) powinniśmy widzieć w kolejnych miesiącach też poprawę statystyk w segmencie budownictwa mieszkaniowego. Produkcja przemysłowa urosła w lipcu, według średniej prognoz ekonomistów, o 1,9 proc. r./r., po rozczarowującym odczycie –0,1 proc. za czerwiec. Tutaj w ostatnich miesiącach pozytywne sygnały przeplatają się z negatywnymi i wydaje się, że bez silnych sygnałów ożywienia popytu ze strefy euro niewiele może się zmienić.

W połowie sierpnia poznamy szybki szacunek PKB za drugi kwartał. Średnia prognoz ekonomistów dla „Parkietu” wskazuje, że polska gospodarka urosła o 3,3 proc. r./r., czyli lekko mocniej niż w pierwszym (3,2 proc.). Szczegółowe dane poznamy 1 września, niemniej analitycy spodziewają się, że na polski wzrost w drugim kwartale złożyły się m.in. solidne spożycie prywatne (średnia prognoz +3,5 proc. r./r.) i niezłe dane o nakładach na środki trwałe. Wprawdzie średnia prognoz (+4,8 proc. r./r.) jest niższa od wyniku za pierwszy kwartał (+6,3 proc.), ale bardzo możliwe, że na odczyt z początku roku silny wpływ miało księgowanie inwestycji zbrojeniowych. – W szerszym ujęciu koniunktura powinna nieco przyspieszyć, wspierana przez poprawę w obszarze inwestycji, na co wskazuje m.in. ożywienie akcji kredytowej do przedsiębiorstw – komentuje Jakub Szczepaniec, ekonomista Alior Banku.