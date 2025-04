Ciekawe przy tym, że choć koszty pożyczania być może spadną jeszcze mocniej, to na razie nie widać, by Polacy gwałtownie wstrzymywali się z zaciąganiem kredytów mieszkaniowych w oczekiwaniu na głębsze ruchy RPP. Banki raportują, że popyt jest mniej więcej stały od lutego tego roku, choć oczywiście nie jest to boom.

Ile hipotek ze stałą stopą

Spodziewane obniżki stóp procentowych mogą też cieszyć już obecnych posiadaczy hipotek, ale niestety nie wszystkich. W przypadku już zaciągniętych kredytów z okresowo stałą stopą procentową miesięczna rata do spłaty ani drgnie! Nawet wówczas, gdy RPP rzeczywiście dokona cięcia stóp. Wynika to wprost z konstrukcji takich kredytów, która zakłada, że oprocentowanie zmienia się po upływie ustalonego okresu, zwykle po pięciu lub siedmiu latach.

Takich kredytów na polskim rynku jest dosyć dużo, bo mocno zyskały one na popularności w ostatnich dwóch latach. Jak wynika z naszej analizy, w 2023 r. udzielono 117 tys. stałoprocentowych hipotek (co stanowiło 72 proc. całej sprzedaży), a w 2024 r. – niemal 162 tys. (80 proc. ogółu). Pewna część tej puli to „Bezpieczne kredyty 2 proc.” w ramach rządowego programu wsparcia, ale Polacy zaciągają je dosyć chętnie nawet na rynkowych warunkach. Przykładowo mBank informuje, że obecnie 70–80 proc. nowej sprzedaży kredytów hipotecznych to kredyty z okresowo stałą stopą procentową, a Santander BP – że udział stałej stopy w nowej sprzedaży to nawet 97 proc. na koniec I kw. 2025 r.

Co można zrobić ze stałoprocentowym kredytem?

Zmiana warunków rynkowych może być szczególnie frustrująca dla tych, którzy zaciągnęli swoje zobowiązania wówczas, gdy odsetki przy kredytach z okresowo stałą stopą sięgały nawet 8–9 proc., a tak było na przełomie 2022 i 2023 r. (w styczniu 2025 r. rynkowa średnia wynosiła 7,3 proc.). Gdyby ten sam kredyt miał odsetki na poziomie 5–6 proc., rata do spłaty byłaby o kilkaset złotych niższa. Co obecnie mogą zrobić tacy klienci poza czekaniem, aż skończy się okres kredytowania?