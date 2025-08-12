Zysk netto grupy BNP Paribas BP w II kwartale 2025 r. wyniósł 734 mln zł – podał bank we wtorek. To wyraźnie więcej niż oczekiwania analityków, którzy w ankiecie Parkietu spodziewali się średnio 644 mln zł.

Zarobek na poziomie 734 mln zł był o niemal 18 proc. wyższy niż rok wcześniej, choć nie był najwyższy w historii. Do pobicia rekordu z I kw. (741 mln zł) zabrakło jedynie kilka procent. W pierwszej połowie roku zysk netto banku wyniósł łącznie 1,48 mld zł i co ciekawe, w takim ujęciu można już mówić o rekordzie.

Ile BNP Paribas zarobił na odsetkach?

– To kolejny kwartał, w którym wynik z działalności bankowej oraz wypracowany zysk netto pozostają na stabilnym, wysokim poziomie – komentował Przemek Gdański, prezes BNP BP.

Dochody z tytułu odsetek wyniosły w II kwartale 1,47 mld zł i były nieco niższe od oczekiwań analityków i niższe niż kwartał wcześniej. Po części to efekt obniżek stóp procentowych NBP, przy jednocześnie sporym napływie depozytów od klientów. Marża odsetkowa spadła z 3,64 proc. w I kw. do 3,54 proc. w II kw.

Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 328 mln zł i okazał się mniej więcej zbliżony do oczekiwań rynkowych i wyniku w I kwartale. Koszty działania banku ogółem wyniosły 786 mln zł i były o 5,6 proc. niższe od konsensusu na poziomie 833 mln zł.