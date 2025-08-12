Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

BNP Paribas zaskoczył rynek. Kwartalny zysk blisko rekordu

Mimo obniżonych stóp procentowych i wysokich rezerw na kredyty frankowe, bank BNP Paribas chwali się w II kwartale bardzo dobrymi wynikami. Liczy na ożywienie akcji kredytowej w drugiej połowie roku.

Publikacja: 12.08.2025 12:10

BNP Paribas zaskoczył rynek. Kwartalny zysk blisko rekordu

Foto: Adobestock

Anna Cieślak-Wróblewska

Zysk netto grupy BNP Paribas BP w II kwartale 2025 r. wyniósł 734 mln zł – podał bank we wtorek. To wyraźnie więcej niż oczekiwania analityków, którzy w ankiecie Parkietu spodziewali się średnio 644 mln zł.

Zarobek na poziomie 734 mln zł był o niemal 18 proc. wyższy niż rok wcześniej, choć nie był najwyższy w historii. Do pobicia rekordu z I kw. (741 mln zł) zabrakło jedynie kilka procent. W pierwszej połowie roku zysk netto banku wyniósł łącznie 1,48 mld zł i co ciekawe, w takim ujęciu można już mówić o rekordzie.

Ile BNP Paribas zarobił na odsetkach?

– To kolejny kwartał, w którym wynik z działalności bankowej oraz wypracowany zysk netto pozostają na stabilnym, wysokim poziomie – komentował Przemek Gdański, prezes BNP BP.

Dochody z tytułu odsetek wyniosły w II kwartale 1,47 mld zł i były nieco niższe od oczekiwań analityków i niższe niż kwartał wcześniej. Po części to efekt obniżek stóp procentowych NBP, przy jednocześnie sporym napływie depozytów od klientów. Marża odsetkowa spadła z 3,64 proc. w I kw. do 3,54 proc. w II kw.

Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 328 mln zł i okazał się mniej więcej zbliżony do oczekiwań rynkowych i wyniku w I kwartale. Koszty działania banku ogółem wyniosły 786 mln zł i były o 5,6 proc. niższe od konsensusu na poziomie 833 mln zł.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Zygmunt Solorz, założyciel Telewizji Polsat i fundacji TiVi Foundation oraz Solkomtel Foundation
Biznes
Banki chcą osobistej rozmowy z założycielem Polsatu

Saga frankowa w BNP Paribas – ile pozwów i ugód

BNP Paribas BP wciąż boryka się z bagażem kredytów CHF. W II kwartale rezerwy na ryzyko prawne kredytów walutowych sięgnęły ok. 249 mln zł. To mniej więcej tyle, co rok wcześniej i niemal cztery razy więcej niż w I kw. Władze banku zaznaczają, że w tym temacie widać jednak pewne pozytywy, tj. wypłaszczenie trendu napływu nowych pozwów.

W samym II kwartale 2025 r. tych nowych pozwów było 423. To nieco więcej niż w I kw. (417), ale wyraźnie mniej niż w II kwartale 2024 r. – wówczas było ich aż 634. Za to liczba ugód w sprawach frankowych nadal rośnie. Na koniec czerwca było ich 6 348, czyli o ok. 353 więcej niż na koniec marca i o 1754 więcej niż rok wcześniej.

Bank podał też, że w II kwartale wykorzystał 87 mln zł rezerw w związku z zawartymi ugodami oraz 157 mln zł w związku z prawomocnymi wyrokami.

Czytaj więcej

Minister finansów liczy, że zwykli ciułacze zaczną lokować swoje oszczędności nie tylko w bankach
Banki
Czy ulga podatkowa i OKI zachęcą Polaków do inwestowania na giełdzie

Ile kredytów udzielił BNP Paribas?

BNP Paribas chwali się również dobrymi efektami w pozostałych obszarach. – W II kw. widoczna była poprawa trendów sprzedażowych w obszarze detalicznym, przede wszystkim wzrost sprzedaży kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych – wskazywał prezes Gdański.

Reklama
Reklama

Władze banku oceniają, że po obniżce stóp procentowych widać już pewien wzrost popytu na kredyty i takie trendy powinny utrzymać się w kolejnych okresach. W samym II kwartale sprzedaż nowych kredytów gotówkowych była o 13 proc. wyższa niż rok wcześniej (i wyniosła 1,2 mld zł), a sprzedaż nowych kredytów hipotecznych, sięgając 0,8 mld zł, niemal potroiła się kwartał do kwartału. Niemniej portfel kredytów ogółem w BNP Paribas BP na koniec II kw., zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, utrzymał się na zbliżonym poziomie do I kw..

Depozyty klientów wzrosły w ujęciu kwartalnym o 1,8 proc. (do 128,8 mld zł) i o 3 proc. w ujęciu rocznym.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Bankowość Kredyty Banki Firmy BNP Paribas Finanse wyniki finansowe

Zysk netto grupy BNP Paribas BP w II kwartale 2025 r. wyniósł 734 mln zł – podał bank we wtorek. To wyraźnie więcej niż oczekiwania analityków, którzy w ankiecie Parkietu spodziewali się średnio 644 mln zł.

Zarobek na poziomie 734 mln zł był o niemal 18 proc. wyższy niż rok wcześniej, choć nie był najwyższy w historii. Do pobicia rekordu z I kw. (741 mln zł) zabrakło jedynie kilka procent. W pierwszej połowie roku zysk netto banku wyniósł łącznie 1,48 mld zł i co ciekawe, w takim ujęciu można już mówić o rekordzie.

Pozostało jeszcze 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Powrót Fannie i Freddie na giełdę? Prywatyzacyjne plany Trumpa
Banki
Powrót Fannie i Freddie na giełdę? Prywatyzacyjne plany Trumpa
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Advertisement
Tajlandia odwraca się od Kremla. Konta bankowe niedostępne dla Rosjan
Banki
Tajlandia odwraca się od Kremla. Konta bankowe niedostępne dla Rosjan
Bank Anglii obciął główną stopę do 4 procent
Banki
Bank Anglii obciął główną stopę do 4 procent
Pekao liczy na ożywienie akcji kredytowej. W pożyczkach gotówkowych padł rekord
Banki
Pekao liczy na ożywienie akcji kredytowej. W pożyczkach gotówkowych padł rekord
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Minister finansów liczy, że zwykli ciułacze zaczną lokować swoje oszczędności nie tylko w bankach
Banki
Czy ulga podatkowa i OKI zachęcą Polaków do inwestowania na giełdzie
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie