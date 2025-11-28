Aktualizacja: 29.11.2025 00:07 Publikacja: 28.11.2025 21:52
Airbus A320
Foto: PAP/DPA/Arne Dedert
Francuski producent samolotów zaszokował w piątek informacją o potężnej akcji przywoławczej, która dotyczy jego najlepiej sprzedających się odrzutowców z rodziny A320. Airbus nie podał dokładnej liczby maszyn, które wymagają natychmiastowej zmiany oprogramowania, wspomniał jednak, że jest ona „znacząca”. Według źródeł branżowych, tymczasowo wycofane z użycia może zostać około 6,5 tysiąca samolotów.
Czytaj więcej
Według wcześniejszych prognoz na tegoroczne Święto Dziękczynienia samolotami podróżować miała rek...
Agencja Reutera dotarła do oddzielnego biuletynu skierowanego do linii lotniczych. Wynikać ma z niego, że naprawa maszyn musi zostać wykonana przed kolejnym planowym lotem, co grozi tysiącami odwołanych lub opóźnionych rejsów.
Oświadczenie koncernu nadeszło tuż przed jednym z najbardziej ruchliwych weekendów podróżniczych w roku, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie obchodzą teraz bowiem Święto Dziękczynienia, na które zwyczajowo wielu z nich leci do swoich rodzinnych stron. Już i tak tegoroczne święta były utrudnione dla wielu podróżnych z uwagi na rekordowo długi paraliż amerykańskiego rządu, tzw. shutdown. Mnóstwo kontrolerów ruchu lotniczego nie przychodziło wtedy do pracy ze względu na brak wypłaty wynagrodzeń, co skutkowało drastycznymi opóźnieniami i odwołaniami lotów w USA. Wielu Amerykanów z tego powodu nie zdecydowało się zakupić biletu na samolot na Święto Dziękczynienia i planów nie zmieniło, mimo że shutdown już się zakończył.
Akcja serwisowa Airbusa, która tylko dokłada kolejnych zmartwień podróżnym w już i tak napiętym czasie, ma związek z niedawnym incydentem z udziałem samolotu z rodziny A320. Chodzi o lot linii JetBlue z Cancun w Meksyku do Newarku w New Jersey, który odbył się 30 października. Kilku pasażerów zostało wtedy rannych w wyniku gwałtownej utraty wysokości.
Czytaj więcej
W dwa tygodnie po podpisaniu umowy LOT-u z Airbusem o dostawach 40 samolotów A220 firmy zaczęły r...
Europejski producent ujawnił, że intensywne promieniowanie słoneczne może uszkodzić dane krytyczne dla funkcjonowania sterów lotu i to miało być przyczyną incydentu. „Airbus przyznaje, że zalecenia te doprowadzą do zakłóceń operacyjnych dla pasażerów i klientów” – wskazała firma w oświadczeniu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Francuski producent samolotów zaszokował w piątek informacją o potężnej akcji przywoławczej, która dotyczy jego najlepiej sprzedających się odrzutowców z rodziny A320. Airbus nie podał dokładnej liczby maszyn, które wymagają natychmiastowej zmiany oprogramowania, wspomniał jednak, że jest ona „znacząca”. Według źródeł branżowych, tymczasowo wycofane z użycia może zostać około 6,5 tysiąca samolotów.
Agencja Reutera dotarła do oddzielnego biuletynu skierowanego do linii lotniczych. Wynikać ma z niego, że naprawa maszyn musi zostać wykonana przed kolejnym planowym lotem, co grozi tysiącami odwołanych lub opóźnionych rejsów.
Narodowy przewoźnik ma dobrą wiadomość dla pasażerów, którzy planują swoje podróże z wyprzedzeniem. Od grudnia P...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Lotnisko Chopina już od kilku miesięcy alarmuje, że jest na skraju przepustowości. Zainteresowanie lotami w Pols...
Rosjanie za wszelką cenę chcą odbudować długodystansową siatkę połączeń. Po niepowodzeniu rozmów z USA i braku z...
Nie ma dzisiaj w Europie drugiego przewoźnika tradycyjnego, który w takim tempie, jak LOT, ogłaszałby nowe połąc...
Według wcześniejszych prognoz na tegoroczne Święto Dziękczynienia samolotami podróżować miała rekordowa liczba A...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas