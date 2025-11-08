Aktualizacja: 08.11.2025 16:50 Publikacja: 08.11.2025 15:48
Przeciągający się paraliż rządu USA, spowodowany nieuchwaleniem przez Kongres ustawy zapewniającej finansowanie władzom federalnym, pobił już długością poprzedni rekord, ustalony za pierwszej kadencji prezydenta Donalda Trumpa – trwa już 39 dni i nic nie zapowiada jego szybkiego końca.
W efekcie około 13 tys. amerykańskich kontrolerów ruchu lotniczego i 50 tys. pracowników Administracji Bezpieczeństwa Transportu (TSA) od 1 października nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę, co prowadzi do zwiększonej absencji. Wielu kontrolerów ruchu lotniczego zostało w czwartek, 6 listopada, powiadomionych, że w przyszłym tygodniu nie otrzymają wypłaty za kolejny okres rozliczeniowy.
Sytuacja robi się więc coraz poważniejsza dla podróżnych. Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) poleciła liniom lotniczym zredukowanie 4 proc. lotów w sobotę, 8 listopada, na 40 głównych lotniskach. W kolejnych dniach będzie tylko gorzej – cięcia połączeń mają wzrosną do 6 proc. we wtorek, a następnie do 10 proc. do 14 listopada.
Redukcje lotów rozpoczęły się w piątek o godzinie 6.00 rano czasu wschodniego. W sumie mają objąć około 700 lotów czterech największych przewoźników: American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines i United Airlines. Przewoźnicy odwołają w sobotę mniej lotów niż w piątek z powodu ogólnie mniejszego natężenia ruchu. United zredukuje 168 lotów (w porównaniu do 184 w piątek), podczas gdy Southwest odwoła nieco poniżej 100 lotów (wobec 120) – donosi agencja Reutera.
Kryzys został spowodowany nieprzyznaniem przez Kongres środków na działanie administracji federalnej. W Senacie USA jest ustawa przyjęta przez Izbę Reprezentantów Kongresu, która zapewniłaby finansowanie administracji na kilka tygodni, ale mniejszość senatorów z Partii Demokratycznej blokuje jej przyjęcie, domagając się przedłużenia dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych dla Amerykanów korzystających z Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej (Affordable Care Act).
Administracja Donalda Trumpa zwiększa presję na Demokratów w Kongresie, aby zgodzili się na republikański plan finansowania rządu federalnego, strasząc między innymi właśnie drastycznymi zakłóceniami w podróżach lotniczych. Demokraci utrzymują z kolei, że winę za paraliż ponoszą Republikanie, ponieważ odmawiają negocjacji w sprawie rozszerzenia dotacji na ubezpieczenia zdrowotne.
