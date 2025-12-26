Mark Brzezinski w latach 2022–2025 był ambasadorem USA w Polsce. Ten amerykański prawnik jest synem legendarnego Zbigniewa Brzezinskiego, doradcy Jimmy’ego Cartera, i rzeźbiarki Emilie Beneš. Olga Leonowicz – politolożka, przedsiębiorczyni, aktywistka – w czasie ambasadorskiej misji Marka, jej partnera życiowego, była motorem napędowym wielu przedsięwzięć w ambasadzie USA: akcji promujących partnerstwo z organizacjami społecznymi czy inicjatyw równościowych. Przykładem zainspirowany przez fundację Martyny Wojciechowskiej Unaweza okrągły stół dotyczący zdrowia psychicznego młodych ludzi. Do ambasady zaproszono przedstawicieli szpitali, organizacji pozarządowych, firm technologicznych, ministerstw i ekspertów zza oceanu. Efektem było zobowiązanie ze strony rządu Donalda Tuska do przekazania 4,2 mld zł na psychiatrię w Polsce. Oficjalny miesięcznik Departamentu Stanu USA „State Magazine” opisał to jako wydarzenie przełomowe.