Rzeczpospolita

Plus Minus
Mark Brzezinski, Olga Leonowicz: Nasze partnerstwo wzbudziło zaskakujący entuzjazm

Mark: Poszliśmy kiedyś na wydarzenie organizowane przez jednego z najważniejszych doradców prezydenta Andrzeja Dudy. Olga: Ty mnie przedstawiłeś, a on, uśmiechając się, powiedział do ciebie: „jak wspaniale jest mieć dobrą asystentkę”. Mark: Bądźmy szczerzy, gdyby to się stało w Waszyngtonie, w Białym Domu, prawdopodobnie zostałby wyproszony ze spotkania. Rozmowa z Markiem Brzezinskim, byłym ambasadorem USA w Polsce, i Olgą Leonowicz, przedsiębiorczynią i aktywistką

Publikacja: 26.12.2025 10:30

Foto: Mateusz Skwarczek/Agencja Wyborcza.pl

Marzena Tabor-Olszewska

Mark Brzezinski w latach 2022–2025 był ambasadorem USA w Polsce. Ten amerykański prawnik jest synem legendarnego Zbigniewa Brzezinskiego, doradcy Jimmy’ego Cartera, i rzeźbiarki Emilie Beneš. Olga Leonowicz – politolożka, przedsiębiorczyni, aktywistka – w czasie ambasadorskiej misji Marka, jej partnera życiowego, była motorem napędowym wielu przedsięwzięć w ambasadzie USA: akcji promujących partnerstwo z organizacjami społecznymi czy inicjatyw równościowych. Przykładem zainspirowany przez fundację Martyny Wojciechowskiej Unaweza okrągły stół dotyczący zdrowia psychicznego młodych ludzi. Do ambasady zaproszono przedstawicieli szpitali, organizacji pozarządowych, firm technologicznych, ministerstw i ekspertów zza oceanu. Efektem było zobowiązanie ze strony rządu Donalda Tuska do przekazania 4,2 mld zł na psychiatrię w Polsce. Oficjalny miesięcznik Departamentu Stanu USA „State Magazine” opisał to jako wydarzenie przełomowe.

