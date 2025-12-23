Rada nadzorcza PKP Cargo odwołała z dniem 22 grudnia 2025 r. Agnieszkę Wasilewską-Semail z funkcji prezesa spółki. Stanowisko to pełniła od 1 lutego, a więc niespełna 11 miesięcy. Jednocześnie rada oddelegowała ze swojego grona do zarządu Monikę Starecką, powierzając jej pełnienie obowiązków prezesa. Zgodnie z podjętą uchwałą Starecka ma zajmować to stanowisko od 23 grudnia 2025 r. do 22 marca 2026 r.

Rada nadzorcza PKP Cargo standardowo nie podała przyczyn przeprowadzonej zmiany. W komunikacie giełdowym nie poinformowano też, czy będzie ogłoszony konkurs na stanowisko prezesa, ani kiedy może być powołany nowy szef spółki.

Monika Starecka jest dyrektorem pionu finansowego w PKP

Starecka zasiada w radzie nadzorczej PKP Cargo od 19 kwietnia 2024 r. Kilka dni później została oddelegowana do czasowego pełnienia obowiązków członka zarządu spółki, podobnie jak Marcin Wojewódka i Paweł Miłek. Stanowisko to zajmowała do grudnia 2024 r.

Starecka od 18 kwietnia 2024 r. jest dyrektorem pionu finansowego w PKP, dominującego udziałowca PKP Cargo. W latach 2019-2024 była dyrektorem pionu finansów w Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie, sprawując nadzór nad obszarem księgowości, kontrolingu oraz pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych.