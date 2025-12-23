Reklama
Monika Starecka stanęła na czele PKP Cargo

Rada nadzorcza narodowego przewoźnika powierzyła Monice Stareckiej pełnienie obowiązków prezesa do 22 marca przyszłego roku. Na czele spółki zastąpiła Agnieszkę Wasilewską-Semail, która zajmowała to stanowisko niespełna 11 miesięcy.

Publikacja: 23.12.2025 10:35

Monika Starecka, p.o. prezesa PKP Cargo

Foto: pkpcargo.com

Tomasz Furman

Rada nadzorcza PKP Cargo odwołała z dniem 22 grudnia 2025 r. Agnieszkę Wasilewską-Semail z funkcji prezesa spółki. Stanowisko to pełniła od 1 lutego, a więc niespełna 11 miesięcy. Jednocześnie rada oddelegowała ze swojego grona do zarządu Monikę Starecką, powierzając jej pełnienie obowiązków prezesa. Zgodnie z podjętą uchwałą Starecka ma zajmować to stanowisko od 23 grudnia 2025 r. do 22 marca 2026 r.

Rada nadzorcza PKP Cargo standardowo nie podała przyczyn przeprowadzonej zmiany. W komunikacie giełdowym nie poinformowano też, czy będzie ogłoszony konkurs na stanowisko prezesa, ani kiedy może być powołany nowy szef spółki.

Monika Starecka jest dyrektorem pionu finansowego w PKP

Starecka zasiada w radzie nadzorczej PKP Cargo od 19 kwietnia 2024 r. Kilka dni później została oddelegowana do czasowego pełnienia obowiązków członka zarządu spółki, podobnie jak Marcin Wojewódka i Paweł Miłek. Stanowisko to zajmowała do grudnia 2024 r.

Starecka od 18 kwietnia 2024 r. jest dyrektorem pionu finansowego w PKP, dominującego udziałowca PKP Cargo. W latach 2019-2024 była dyrektorem pionu finansów w Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie, sprawując nadzór nad obszarem księgowości, kontrolingu oraz pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych.

30 stycznia 2024 r. była powołana do rady nadzorczej Enei, która 2 lutego 2024 r. oddelegowała ją do czasowego wykonywania czynności prezesa tej spółki, a od 1 marca do 30 kwietnia 2024 r. do czasowego wykonywania czynności członka zarządu ds. korporacyjnych. Obecnie nadal jest wiceprzewodniczącą rady nadzorczej Enei.

Starecka od 2019 r. prowadzi firmę doradczą Equinox Consulting zajmującą się doradztwem finansowym i operacyjnym, prowadzeniem szkoleń z zakresu umiejętności miękkich oraz sesji coachingowych i mentoringowych dla przedsiębiorców oraz członków organów zarządzających spółek. W latach 2014-2018 była członkiem zarządu i dyrektorem ds. operacyjnych EY Polska (dawniej Ernst & Young).

W latach 2010-2014 zajmowała stanowisko członka zarządu i dyrektora finansowego Grupy Smyk. W latach 2008-2010 pracowała jako dyrektor finansowy Telepizza Poland, a w latach 2002-2008 jako dyrektor departamentu finansowego Vattenfall Heat Poland (dawniej Elektrociepłownie Warszawskie).

Niespodziewane odwołanie Agnieszki Wasilewskiej-Semail ze stanowiska prezesa PKP Cargo

Zmiana na stanowisku prezesa PKP Cargo była niespodziewana. Być może przyczyniły się do niej podejmowane ostatnio przez zarząd decyzje. Komunikaty giełdowe publikowane w grudniu dotyczyły m.in. wystąpienia do premiera i ministra aktywów państwowych z roszczeniem o zapłatę 1,5 mld zł tytułem odszkodowania za tzw. decyzję węglową, wyników finansowych za III kwartał i obniżenia kapitału zakładowego spółki.

Być może dokonana w zarządzie zmiana jest też pokłosiem zawirowań związanych z transakcjami przeprowadzanymi na akcjach PKP Cargo przez Marcina Wojewódkę, który do 11 grudnia był wiceprzewodniczącym rady nadzorczej spółki, lub powołania nowego zarządcy masy sanacyjnej spółki.

Obecnie w zarządzie PKP Cargo, oprócz p.o. prezesa Stareckiej, zasiadają: Paweł Miłek, wiceprezes i członek zarządu ds. restrukturyzacji, Sebastian Miller, członek zarządu ds. operacyjnych, Artur Warsocki, członek zarządu ds. handlowych i Michał Łotoszyński, członek zarządu ds. finansowych.

Źródło: rp.pl

