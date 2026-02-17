We wtorek, 17 lutego, Bruksela oficjalnie rozpoczęła dochodzenie w sprawie popularnej chińskiej platformy e-commerce, słynącej z tanich produktów. Śledztwo dotyczy potencjalnej sprzedaży nielegalnych produktów oraz obaw unijnych decydentów, że zaprojektowany przez Shein system może działać na użytkowników uzależniająco.
Ruch Brukseli oznacza zaostrzenie nadzoru w ramach unijnego aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act – DSA). Przypomnijmy, że rozporządzenie weszło częściowo w życie w 2022 roku początkowo obejmując nowymi przepisami wyłącznie bardzo duże platformy i wyszukiwarki internetowe, a od 2024 roku jest w pełni stosowane. Celem DSA jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników w przestrzeni cyfrowej, ochrona praw podstawowych oraz stworzenie sprawiedliwego i otwartego środowiska platform internetowych.
Na mocy ustawy UE wymaga między innymi od platform internetowych większego zaangażowania w zwalczanie nielegalnych i szkodliwych treści. Bruksela zwiększyła kontrole wobec chińskich gigantów po tym, jak w listopadzie ubiegłego roku paryska prokuratura wszczęła śledztwa wobec AliExpress i Shein w związku z rozpowszechnianiem wizerunków lub przedstawień małoletnich o charakterze pornograficznym. Na platformach tych miały być dostępne w sprzedaży lalki erotyczne posiadające cechy dziecięce. Od tego czasu Shein wstrzymało sprzedaż wszystkich lalek erotycznych na całym świecie.
„Akt o usługach cyfrowych zapewnia bezpieczeństwo kupującym, chroni ich dobrostan i dostarcza im wiedzy o algorytmach, z którymi wchodzą w interakcję. Ocenimy, czy Shein przestrzega tych zasad i wywiązuje się ze swojej odpowiedzialności” – podkreśliła w oświadczeniu Henna Virkkunen, wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Europejskiej ds. suwerenności technologicznej, bezpieczeństwa i demokracji.
Chińska platforma zapewniła, że będzie kontynuować współpracę z unijnym organem nadzorczym. Jak oświadczyła, zainwestowała już znaczne środki w działania mające na celu wzmocnienie zgodności z DSA, w tym w przeprowadzanie ocen ryzyka systemowego i tworzenie ram jego łagodzenia, a także w zwiększenie ochrony młodszych użytkowników.
Firma podała również, że oprócz udoskonalenia narzędzi wykrywania nielegalnych produktów i treści, przyspieszyła wprowadzanie dodatkowych zabezpieczeń dotyczących produktów objętych ograniczeniami wiekowymi. Jak wymieniła, są to m.in. środki weryfikacji wieku.
Komisja Europejska przyjrzy się także temu, czy Shein stosuje uzależniające praktyki. Chodzi tu zwłaszcza o system przyznawania punktów lub nagród za zaangażowanie. Bruksela wyraziła obawy, że może on mieć negatywny wpływ na dobrostan użytkowników.
Organy unijne sprawdzą również przejrzystość systemów rekomendacji, których Shein używa do proponowania internautom treści i produktów.
