Rzeczpospolita
Ekonomia
Ważą się losy jednego z największych lotnisk w Polsce. Wkrótce kluczowa decyzja

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice czeka na ważne rozstrzygnięcie. 18 lutego Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie ma wydać decyzję środowiskową dotyczącą budowy nowej drogi startowej. Jak informuje portal WNP, inwestycja jest kluczowa dla przyszłości lotniska.

Publikacja: 13.02.2026 11:53

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice

Foto: Longfin Media - stock.adobe.com

Anna Rogalska

Portal WNP rozmawiał na temat przyszłości lotniska w Krakowie z wiceministrem infrastruktury Maciejem Laskiem.

Kraków Airport czeka na nową drogę startową od lat. Czy inwestycja w końcu ruszy?

Jak informuje portal WNP, głównym problemem, który wstrzymuje inwestycję nie są pieniądze, ale właśnie przeciągające się starania o decyzję środowiskową. Wydłużenie terminu było związane m.in. z przeniesieniem sprawy z RDOŚ w Kielcach do Krakowa. Nowa droga startowa jest niezbędna, by ruch na krakowskim lotnisku mógł się rozwijać.

– W zasadzie nikt obecnie nie jest w stanie powiedzieć, ile obecna droga startowa wytrzyma, by nadal bezpiecznie przeprowadzać operacje lotnicze w Krakowie – mówi portalowi WNP wiceminister infrastruktury Maciej Lasek.

Wiceszef Ministerstwa Infrastruktury odpowiadający za nadzór nad sektorem lotnictwa cywilnego w Polsce dodaje, że jednym z koronnych argumentów za budową nowej drogi startowej jest fakt, że wymaga tego umowa ze Stanami Zjednoczonymi. Droga musi mieć takie parametry, by mogły tam bazować największe samoloty transportowe.

W razie braku zgody, władze lotniska będą musiały przeprowadzić generalny remont starej drogi startowej, co według wiceministra infrastruktury spowoduje konieczność trzymiesięcznej przerwy w lotach.

Czytaj więcej: Waży się przyszłość lotniska w Krakowie. Do 18 lutego kluczowa decyzja

Źródło: rp.pl

Ministerstwo Infrastruktury Lotniska Kraków Airport
