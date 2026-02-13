Ważą się losy jednego z największych lotnisk w Polsce. Wkrótce kluczowa decyzja

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice
Portal WNP rozmawiał na temat przyszłości lotniska w Krakowie z wiceministrem infrastruktury Maciejem Laskiem.
Jak informuje portal WNP, głównym problemem, który wstrzymuje inwestycję nie są pieniądze, ale właśnie przeciągające się starania o decyzję środowiskową. Wydłużenie terminu było związane m.in. z przeniesieniem sprawy z RDOŚ w Kielcach do Krakowa. Nowa droga startowa jest niezbędna, by ruch na krakowskim lotnisku mógł się rozwijać.
– W zasadzie nikt obecnie nie jest w stanie powiedzieć, ile obecna droga startowa wytrzyma, by nadal bezpiecznie przeprowadzać operacje lotnicze w Krakowie – mówi portalowi WNP wiceminister infrastruktury Maciej Lasek.
Wiceszef Ministerstwa Infrastruktury odpowiadający za nadzór nad sektorem lotnictwa cywilnego w Polsce dodaje, że jednym z koronnych argumentów za budową nowej drogi startowej jest fakt, że wymaga tego umowa ze Stanami Zjednoczonymi. Droga musi mieć takie parametry, by mogły tam bazować największe samoloty transportowe.
W razie braku zgody, władze lotniska będą musiały przeprowadzić generalny remont starej drogi startowej, co według wiceministra infrastruktury spowoduje konieczność trzymiesięcznej przerwy w lotach.
Czytaj więcej: Waży się przyszłość lotniska w Krakowie. Do 18 lutego kluczowa decyzja
