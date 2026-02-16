Z początkiem nowego tygodnia negatywne emocje na giełdach opadły, stwarzając okazję do odreagowania. Biorąc jednak pod uwagę zasięg piątkowej przeceny, skala odbicia indeksów na giełdzie w Warszawie jak na razie nie robi dużego wrażenia. Przed południem indeks największych spółek WIG20 był ok. 0,2 proc. nad kreską, a szeroki indeks WIG rósł o ok. 0,3 proc. Popyt w Warszawie wspierają pozytywne nastroje panujące na pozostałych europejskich rynkach, gdzie nieco więcej do powiedzenia mają kupujący. Większość głównych indeksów na zachodnioeuropejskich giełdach wystartowała na plusach, choć zwyżki głównych indeksów nie prezentują się zbyt okazale. Z uwagi na nieobecność amerykańskich inwestorów, którzy mają dziś dzień wolny od handlu trzeba się liczyć z tym, że aktywność handlujących może być nieco mniejsza niż zwykle a sesja będzie miała nieco spokojniejszy przebieg.

Banki odrabiają straty, KGHM pogłębia korektę

Po piątkowej wyprzedaży do łask wróciły walory największych krajowych spółek. Największym zainteresowaniem kupujących cieszą się walory banków, odreagowujące zeszłotygodniowe spadki. Najefektowniej drożeje dziś mBank, notując ok. 2,5 proc. zwyżki. Na celowniku kupujących znalazły się również papiery CD Projektu, Allegro i Orlenu, choć w ich przypadku skala odbicia jest nieco mniej efektowna. Z poprawy nastrojów nie mogą natomiast skorzystać posiadacze akcji KGHM, które kolejną sesję z rzędu pozostają pod presją podaży. Tym razem kurs spada o ponad 3 proc. Sprzyja temu korekta na rynku metali m.in. miedzi i srebra, które nowy tydzień rozpoczęły od lekkich spadków.

Pozytywne nastroje przeważają na szerokim rynku akcji, co przekłada się na zwyżki większości akcji mniejszych spółek. Najefektowniej drożeją papiery Medinice, notując dwucyfrowe wzrosty. Spółka otrzymała zielone światło od FDA na dopuszczenie do obrotu swojego flagowego urządzenia w USA.