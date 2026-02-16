Dane wskazują, że inwestorzy, szczególnie młode osoby, coraz chętniej inwestują w aktywa zagraniczne. W ostatnich dwóch latach istotnie poszerzyła się lista spółek zagranicznych i funduszy inwestycyjnych typu ETF notowanych na rynku GlobalConnect. Obroty na nim skoczyły z około 7 mln zł w 2023 r. do ponad 200 mln zł w roku ubiegłym. Spółek naliczyłam 44, ETF-ów – 3. Czy to spełnia wasze ambicje? Jakie są dalsze plany rozwoju oferty?

Wydaje mi się, że wyniki GlobalConnect są adekwatne do stopnia rozwoju tego rynku. To nasz najmłodszy rynek. Mamy z nim związane duże ambicje. Chcemy w najbliższym czasie może nie zwielokrotnić jego skalę, ale zdecydowanie zadbać o jego rozwój. To rynek, który uzupełnia naszą ofertę skierowaną do inwestorów indywidualnych.

Co to znaczy „zadbać o rozwój”? Bardziej chodzi o większą liczbę spółek, czy ETF-ów?

Chcemy rosnąć we wszystkich wymienionych obszarach. GlobalConnect to rynek, na którym spółki notowane są bez zgody emitenta. Głównym podmiotem na nim działającym jest animator, odpowiadający za wprowadzanie nowych spółek i dbający o obroty. Obecnie funkcję tę pełni Santander Biuro Maklerskie. Liczymy, że animator wprowadzi w najbliższym czasie kilka ciekawych instrumentów. Jest też szansa, że w połowie roku pojawi się drugi animator. Rozmowy z nim są zaawansowane. Mamy też nadzieję na skokowy rozwój oferty spółek i funduszy ETF.

Poda pan jakieś liczby?

Szczególnie liczymy na rozwój oferty ETF-ów. Chcielibyśmy, aby w tym roku było ich ponad 10. Widzimy bardzo duże zainteresowanie tymi instrumentami ze strony inwestorów indywidualnych. Chodzi mi tu zarówno o ETF-y klasyczne, oparte na indeksach spółek, jak i fundusze koncentrujące się na jednym aktywie, na przykład towarze czy metalu szlachetnym.

Santander w Polsce został przejęty przez Erste. Czy ta transakcja będzie miała wpływ na GlobalConnect? Erste zastąpi Santander BM w roli animatora lub będzie tym drugim?

Nie spodziewamy się tu zmiany. Erste Securities Polska nie prowadzi działalności animatorskiej, a kompetencje dwóch łączących się instytucji są komplementarne.