– Zarząd Mentzen dopełnił wszystkich wymogów określonych w art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR, w tym kluczowego terminu publikacji informacji. Pragniemy zaznaczyć, że zarząd nie odpowiada za opóźnienia wynikające z działań osób zobowiązanych, na które spółka nie miała wpływu – brzmi odpowiedź spółki Mentzen.

O komentarz poprosiliśmy również Komisję Nadzoru Finansowego.

– Urząd KNF podejmuje aktywne działania nadzorcze, aby zapewnić poprawne wykonywanie przez osoby pełniące obowiązki zarządcze (OPOZ) oraz osoby blisko z nimi związane OBZ) raportowanie transakcji przez OBOZ oraz wynikających z MAR. W wyniku tych działań osoby zobowiązane dokonują publikacji zaległych raportów – odpowiedział Jacek Barszczewski, rzecznik KNF.

Wiele zatem wskazuje, że „winowajcą” w tej sytuacji nie była spółka. Nie mogła podać informacji o zrealizowanych transakcjach na jej akcjach, jeśli o nich nie wiedziała, bo nie otrzymała zawiadomienia od insidera.

Przypomnijmy, że to nie pierwsza tego typu sytuacja w spółce. Podobną opisywaliśmy ponad rok temu. Fundacja Rodzinna Mentzen 18 grudnia 2024 r. kupiła pakiet akcji. Walory nabyła też wcześniej, w październiku 2024 r., ale inwestorzy nie zostali o tym poinformowani z powodu – jak tłumaczyła spółka – przeoczenia. Poinformowała, że dopiero 23 grudnia 2024 r. otrzymała powiadomienie o zawartych transakcjach. Warto jednak odnotować, że zostało ono w terminie sporządzone i przekazane organowi nadzoru.

KNF analizuje transakcje Mentzena

To nie jedyne sprawy związane ze spółką Mentzen, które trafiły pod lupę nadzorcy. Pod koniec grudnia 2025 r. prezes spółki Mentzen i znany polityk Konfederacji, Sławomir Mentzen kupił znaczący pakiet akcji, co wywindowało notowania. Z raportów wynika, że Fundacja Rodzinna Mentzen (powiązana z prezesem) 30 grudnia 2025 r. na NewConnect kupiła w sumie 10 574 akcji, po średniej cenie wynoszącej 35,85 zł. To daje wartość transakcji wynoszącą 379 tys. zł. Na finiszu sesji kurs spółki wzrósł aż o 33 proc.