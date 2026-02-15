Sławomir Mentzen
Insiderzy, czyli osoby mające dostęp do informacji poufnych, są zobowiązani do niezwłocznego raportowania transakcji na akcjach spółek, z którymi są związani. Dotyczy to m.in. członków zarządu i rady nadzorczej. Dlatego zdziwienie mógł wzbudzić najnowszy (z 5 lutego 2026 r.) raport spółki Mentzen, z którego wynika, że Dawid Sukacz, członek rady nadzorczej, sprzedawał akcje... w grudniu zeszłego roku.
W raporcie rozpisano poszczególne transakcje zawierane przez Sukacza. 15 grudnia sprzedał łącznie 641 akcji po średniej cenie wynoszącej 33,1 zł. 16 grudnia kolejne 154 sztuki po 31,3 zł. 18 grudnia 585 akcji po 29,7 zł. 19 grudnia 365 po 29 zł. 22 grudnia 355 po 28,6 zł. 23 grudnia 324 po 29,3 zł. A 29 grudnia 576 po 28,3 zł. Z naszych szacunków wynika, że łącznie zbył 3000 akcji, a wartość zrealizowanych transakcji wyniosła 89 943,8 zł.
Zapytaliśmy spółkę, dlaczego nie podała wcześniej tej informacji.
– Zarząd Mentzen dopełnił wszystkich wymogów określonych w art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR, w tym kluczowego terminu publikacji informacji. Pragniemy zaznaczyć, że zarząd nie odpowiada za opóźnienia wynikające z działań osób zobowiązanych, na które spółka nie miała wpływu – brzmi odpowiedź spółki Mentzen.
O komentarz poprosiliśmy również Komisję Nadzoru Finansowego.
– Urząd KNF podejmuje aktywne działania nadzorcze, aby zapewnić poprawne wykonywanie przez osoby pełniące obowiązki zarządcze (OPOZ) oraz osoby blisko z nimi związane OBZ) raportowanie transakcji przez OBOZ oraz wynikających z MAR. W wyniku tych działań osoby zobowiązane dokonują publikacji zaległych raportów – odpowiedział Jacek Barszczewski, rzecznik KNF.
Wiele zatem wskazuje, że „winowajcą” w tej sytuacji nie była spółka. Nie mogła podać informacji o zrealizowanych transakcjach na jej akcjach, jeśli o nich nie wiedziała, bo nie otrzymała zawiadomienia od insidera.
Przypomnijmy, że to nie pierwsza tego typu sytuacja w spółce. Podobną opisywaliśmy ponad rok temu. Fundacja Rodzinna Mentzen 18 grudnia 2024 r. kupiła pakiet akcji. Walory nabyła też wcześniej, w październiku 2024 r., ale inwestorzy nie zostali o tym poinformowani z powodu – jak tłumaczyła spółka – przeoczenia. Poinformowała, że dopiero 23 grudnia 2024 r. otrzymała powiadomienie o zawartych transakcjach. Warto jednak odnotować, że zostało ono w terminie sporządzone i przekazane organowi nadzoru.
To nie jedyne sprawy związane ze spółką Mentzen, które trafiły pod lupę nadzorcy. Pod koniec grudnia 2025 r. prezes spółki Mentzen i znany polityk Konfederacji, Sławomir Mentzen kupił znaczący pakiet akcji, co wywindowało notowania. Z raportów wynika, że Fundacja Rodzinna Mentzen (powiązana z prezesem) 30 grudnia 2025 r. na NewConnect kupiła w sumie 10 574 akcji, po średniej cenie wynoszącej 35,85 zł. To daje wartość transakcji wynoszącą 379 tys. zł. Na finiszu sesji kurs spółki wzrósł aż o 33 proc.
Na początku stycznia 2026 r. zapytaliśmy KNF o tę kwestię. Zadeklarowała wówczas, że monitoruje na bieżąco wszelkie przypadki zawartych transakcji w obrocie, które mogą nosić znamiona manipulacji rynkowych lub insider tradingu i że w przypadku zaistnienia uzasadnionych podejrzeń naruszenia przepisów podejmuje odpowiednie kroki.
Zapytaliśmy teraz Komisję ponownie, co ustalono w sprawie grudniowych transakcji zawieranych przez prezesa.
– Analiza tej sprawy nie została jeszcze sfinalizowana – odpowiedział rzecznik KNF.
Grupa Mentzen świadczy usługi doradcze. Przychody spółki w 2025 r. spadły, ale koszty spadły jeszcze mocniej, co pozwoliło zwiększyć zyski.
W grupie trwa restrukturyzacja – - w ostatnich kwartałach uproszczono strukturę operacyjną, zmniejszono koszty stałe oraz renegocjowano umowy z podmiotami zewnętrznymi. Zarząd zapowiada dalszy rozwój oferty i skalowanie biznesu.
IPO Mentzena cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Wartość oferty wyniosła 12,6 mln zł. Akcje sprzedawano po 36 zł. Na finiszu pierwszej sesji (2 lipca 2024 r.) kurs wzrósł do 57,39 zł. W kolejnym dniu zanotował maksimum na poziomie niemal 72 zł, ale potem zaczął spadać. W drugiej połowie grudnia 2025 r. wyznaczył minimum w okolicach 27-28 zł. To właśnie wtedy insiderzy zdecydowali się na transakcje na akcjach. Przy czym, Sukacz akcje sprzedawał, a Mentzen kupował.
Obecnie akcje kosztują niespełna 32 zł.
