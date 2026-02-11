Reklama
Artur Bartkiewicz: Ryzykowna gra Sławomira Mentzena z PiS. Może przelicytować

Sławomir Mentzen konsekwentnie pokazuje, że zamierza uniknąć wrażenia, iż Konfederacja jest skazana na PiS. Ubocznym efektem tej strategii jest jednak ryzyko, iż relacje między PiS a Nową Nadzieją Mentzena staną się do tego stopnia toksyczne, iż zawarcie koalicji może być kłopotliwe.

Publikacja: 11.02.2026 16:03

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Artur Bartkiewicz

Osoby śledzące polską politykę na początku XXI wieku być może pamiętają, że przed wybuchem ciągnącej się dwie dekady wojny polsko-polskiej między PO (dziś KO) i PiS w 2005 roku wszyscy oczekiwali powstania koalicji POPiS z premierem z Krakowa, Janem Rokitą na czele. Niewyobrażalna dziś koalicja wtedy wydawała się jedynym rozsądnym rozwiązaniem mającym uchronić Polskę przed rządami Samoobrony. Wszystko popsuło się w kampanii wyborczej, gdy partie te zaczęły ze sobą rywalizować, PiS obsadził PO w roli wstrętnych liberałów opróżniających lodówki Polaków, z kolei w Platformie zaczęto rozszyfrowywać skrót PiS jako „Populizm i Socjalizm”. Zła krew, jaka pojawiła się w kampanii parlamentarnej, wzmocniona jeszcze atakiem na Donalda Tuska za „dziadka z Wehrmachtu” w kampanii prezydenckiej sprawiła, że gdy przyszło do rozmów o koalicji okazało się, że PiS ostatecznie łatwiej było znaleźć poparcie we wspomnianej wcześniej Samoobronie niż u niedawnych sojuszników. Dalszą część tej historii wszyscy znamy.

Dlaczego Sławomirowi Mentzenowi opłaca się niejednoznaczność w sprawie koalicji z PiS?

Mentzen ryzykuje obecnie podobny scenariusz. Komentatorom polityki koalicja PiS i Konfederacji wydawała się długo oczywistą alternatywą dla rządzącej obecnie koalicji. Lider Nowej Nadziei słusznie zdiagnozował, że dla formacji, którą współtworzy, jest to pułapka – stworzenie przekonania, iż głos na Konfederację to w istocie głos na PiS u władzy w dłuższej perspektywie groziłoby tej partii odpływem elektoratu, zwłaszcza że na horyzoncie pojawił się całkowicie nieprzewidywalny Grzegorz Braun, gotów przygarniać wyborców, dla których najważniejsze jest obiecane niegdyś przez Mentzena „wywrócenie stolika”. Polityczna niejednoznaczność Konfederacji (a przynajmniej Nowej Nadziei) może być też atutem w rozmowach koalicyjnych – łatwiej walczyć o fotel premiera, gdy można wiarygodnie grozić podjęciem dialogu z drugą stroną.

Sławomir Mentzen i PiS: Mostem trzeba trząść, a nie go spalić 

W tej grze trzeba jednak wykazywać się zręcznością, by mostem zatrząść, ale go nie spalić. Tymczasem korespondencyjny pojedynek Jarosława Kaczyńskiego ze Sławomirem Mentzenem to nie subtelna szermierka na argumenty, lecz raczej rodzaj politycznego MMA. Kaczyński wytaczał przeciwko Mentzenowi bardzo ciężkie działa, wiążąc preferowaną przez niego ultraliberalną politykę gospodarczą ze śmiercią milionów ludzi w czasie klęski głodu w XIX-wiecznej Irlandii wywołanej niechęcią liberałów do podejmowania państwowych interwencji.

Mentzen może dziś próbować ugrywać małe punkty wbijając Kaczyńskiemu szpile, ale gdy opadnie wyborczy kurz to z nim będzie musiał rozmawiać o przyszłej koalicji.

Ale Mentzen nie pozostaje dłużny. Stawiając PiS na antenie Radia Zet warunek, że rozmowy koalicyjne, owszem , ale bez Jarosława Kaczyńskiego, bo prezesowi PiS nie ufa i wskazując polityków PiS, którym ufa, licytuje bardzo wysoko. Owszem, Kaczyński w PiS słabnie, ale w perspektywie dwóch lat raczej nie straci władzy w partii, która bez jego autorytetu mogłaby szybko pójść drogą obecnej Polski 2050 i de facto stać się dwoma partiami. W związku z tym Mentzen może dziś próbować ugrywać małe punkty wbijając Kaczyńskiemu szpile, ale gdy opadnie wyborczy kurz to z nim będzie musiał rozmawiać o przyszłej koalicji. A – i tu wracamy do 2005 roku – gdy złej krwi między potencjalnymi koalicjantami jest za dużo, łatwo mogą się oni stać niedoszłymi koalicjantami. 

