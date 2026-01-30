Aktualizacja: 30.01.2026 16:32 Publikacja: 30.01.2026 16:08
Poseł Grzegorz Płaczek, przewodniczący klubu Konfederacji
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
W czwartek prezydent Karol Nawrocki odbył serię spotkań z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Spośród partii tworzących koalicję rządzącą, zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego nie przyjęli reprezentanci Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy.
W rozmowach z ramienia Konfederacji brał udział szef klubu, poseł Grzegorz Płaczek. – Ta godzina naprawdę minęła bardzo szybko – powiedział w piątek na antenie Polsat News. – Nie rozumiem, dlaczego niektóre kluby i koła nie skorzystały z tego zaproszenia. Demokracja daje nam mandat do tego, żebyśmy ze sobą rozmawiali i szkoda, że ktoś obrócił się na pięcie – dodał.
Politycy Lewicy i KO mówili, że rozmowy w Pałacu Prezydenckim to „teatr Nawrockiego”, „ustawka” lub pogawędka „przy kawie i ciasteczkach”. – Absolutnie dementuję tę informację. Spotkanie z prezydentem to możliwość przerzucania się argumentami – skomentował szef klubu Konfederacji. Zaznaczył, że wychwycił u Nawrockiego „dobrą cechę”. – Pomimo tego, że czasami się z czymś możemy nie zgadzać, a przecież w polityce często się nie zgadzamy, to słucha. To jest, myślę, cecha którą warto wdrożyć również w polskim parlamencie – podkreślił.
O czym w czwartek prezydent rozmawiał z przedstawicielami Konfederacji? Grzegorz Płaczek przekazał, że poruszono temat edukacji domowej. – Chcielibyśmy rozwiązać ten problem, dlatego że teraz rodzice dzieci, które uczą się w trybie edukacji domowej, są pokrzywdzeni finansowo. Chcielibyśmy to załatwić szybciej i lepiej, natomiast prezydent – tak zrozumiałem wczorajszą intencję – jednak, jeżeli się zdecyduje, to będzie wysyłać rozporządzenie do Trybunału Konstytucyjnego – mówił.
– Prezydent dużo czasu poświęcił tematowi nowej ustawy o funduszu technologicznym, która niedługo będzie procedowana w komisji, której przewodniczy mój kolega z Konfederacji, Bartłomiej Pejo. Obiecałem, że klub Konfederacji pochyli się nad tą ustawą. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań myślę, że mamy na linii Konfederacja – Pałac Prezydencki otwarty kanał komunikacyjny – relacjonował w rozmowie z Polsat News Płaczek.
Poseł był pytany, czy w Pałacu Prezydenckim rozmawiano o sytuacji na polskiej prawicy i ewentualnym układzie między PiS-em, Konfederacją oraz partią Grzegorza Brauna, Konfederacją Korony Polskiej. – Myślę, że to połączenie szeroko rozumiane, zwłaszcza w kontekście pewnego paktu senackiego, jest czymś naturalnym i wyczuwalnym, natomiast tego typu decyzję z pewnością będzie podejmować osobiście, suwerennie pan prezydent i oczywiście prezesi naszych partii – odparł.
Prezes PiS Jarosław Kaczyński wielokrotnie odrzucał możliwość zawarcia koalicji lub porozumienia wyborczego z Grzegorzem Braunem. Pytany o powyborcze scenariusze poseł Płaczek odpowiedział, że dla Konfederacji wymarzona sytuacja to taka, w której partia ta samodzielnie dysponuje większością 50 proc. plus jeden głos.
– Natomiast zbyt dużo uwagi nie poświęcamy temu tematowi, dlatego że wiemy, że możemy usiąść do stołu i zacząć rozmawiać z potencjalnymi koalicjantami tylko wtedy, kiedy będziemy silni, a żebyśmy byli silni, to musimy przekonać swoich wyborców do tego, że jesteśmy skuteczni, że mamy jasny i możliwy do wdrożenia program. I to jest na razie nasz cel – oświadczył.
W Polsat News Grzegorz Płaczek został też zapytany o medialne doniesienia, jakoby liderzy dwóch frakcji współtworzących Konfederację, Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen, byli ze sobą skonfliktowani i nie rozmawiali ze sobą. – Nie znam kalendarza jednego i drugiego lidera i nie wiem, jak często ze sobą rozmawiają, natomiast mogę zapewnić, że funkcjonowanie klubu Konfederacji to coś więcej, niż tylko dzwonienie do siebie prezesów, to również cały obszar kontaktu bezpośrednio w ramach klubu, w ramach Rady Liderów – odparł.
Poseł Płaczek powiedział w Polsat News, że zaprzecza informacjom o braku kontaktu między Bosakiem a Mentzenem. – Osobiście mogę zaświadczyć, że ten kontakt jest absolutnie na najwyższym poziomie, jest częsty, jest serdeczny – przekonywał.
