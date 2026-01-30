O czym w czwartek prezydent rozmawiał z przedstawicielami Konfederacji? Grzegorz Płaczek przekazał, że poruszono temat edukacji domowej. – Chcielibyśmy rozwiązać ten problem, dlatego że teraz rodzice dzieci, które uczą się w trybie edukacji domowej, są pokrzywdzeni finansowo. Chcielibyśmy to załatwić szybciej i lepiej, natomiast prezydent – tak zrozumiałem wczorajszą intencję – jednak, jeżeli się zdecyduje, to będzie wysyłać rozporządzenie do Trybunału Konstytucyjnego – mówił.

– Prezydent dużo czasu poświęcił tematowi nowej ustawy o funduszu technologicznym, która niedługo będzie procedowana w komisji, której przewodniczy mój kolega z Konfederacji, Bartłomiej Pejo. Obiecałem, że klub Konfederacji pochyli się nad tą ustawą. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań myślę, że mamy na linii Konfederacja – Pałac Prezydencki otwarty kanał komunikacyjny – relacjonował w rozmowie z Polsat News Płaczek.

Wybory do Senatu. Będzie porozumienie PiS-u i obu Konfederacji?

Poseł był pytany, czy w Pałacu Prezydenckim rozmawiano o sytuacji na polskiej prawicy i ewentualnym układzie między PiS-em, Konfederacją oraz partią Grzegorza Brauna, Konfederacją Korony Polskiej. – Myślę, że to połączenie szeroko rozumiane, zwłaszcza w kontekście pewnego paktu senackiego, jest czymś naturalnym i wyczuwalnym, natomiast tego typu decyzję z pewnością będzie podejmować osobiście, suwerennie pan prezydent i oczywiście prezesi naszych partii – odparł.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wielokrotnie odrzucał możliwość zawarcia koalicji lub porozumienia wyborczego z Grzegorzem Braunem. Pytany o powyborcze scenariusze poseł Płaczek odpowiedział, że dla Konfederacji wymarzona sytuacja to taka, w której partia ta samodzielnie dysponuje większością 50 proc. plus jeden głos.

– Natomiast zbyt dużo uwagi nie poświęcamy temu tematowi, dlatego że wiemy, że możemy usiąść do stołu i zacząć rozmawiać z potencjalnymi koalicjantami tylko wtedy, kiedy będziemy silni, a żebyśmy byli silni, to musimy przekonać swoich wyborców do tego, że jesteśmy skuteczni, że mamy jasny i możliwy do wdrożenia program. I to jest na razie nasz cel – oświadczył.