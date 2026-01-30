Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego grupa Mentzen nie publikuje prognoz finansowych na 2026 rok?

Podczas piątkowej sesji notowania Mentzena rosną o ponad 4 proc. do prawie 34 zł. Na rynek właśnie trafił raport za IV kwartał 2025 r. Przychody grupy spadły, ale zyski wzrosły. To tendencja, którą widać w całym 2025 r. Zarząd nie podaje prognoz na 2026 r. Daje jasno do zrozumienia, co sądzi o prognozach.

„W związku z tym, że konstruowanie prognoz finansowych jest równie przydatne jak wróżbiarstwo czy astrologia, spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2026 r. i nie będzie też publikować żadnych innych prognoz finansowych” – czytamy w raporcie.

Jakie wyniki w 2025 r. miał Mentzen

Grupa Mentzen podaje, że w czwartym kwartale 2025 r. miała zysk (suma wyników wszystkich działów) w wysokości 178,8 tys. zł względem 457,7 tys. zł straty w analogicznym kwartale 2024 r. Przychody wyniosły 3,9 mln zł wobec 4,2 mln zł rok wcześniej. To spadek o ponad 7 proc. Koszty spadły mocniej, o około 20 proc. do 3,7 mln zł. Wynik operacyjny wyniósł 1,5 tys. zł wobec 399 tys. zł straty rok temu. Na poziomie netto wynik w IV kwartale 2025 r. jest lepszy od operacyjnego m.in. z uwagi na przychody finansowe i odpis ujemnej wartości firmy.