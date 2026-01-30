Aktualizacja: 30.01.2026 16:09 Publikacja: 30.01.2026 15:23
Podczas piątkowej sesji notowania Mentzena rosną o ponad 4 proc. do prawie 34 zł. Na rynek właśnie trafił raport za IV kwartał 2025 r. Przychody grupy spadły, ale zyski wzrosły. To tendencja, którą widać w całym 2025 r. Zarząd nie podaje prognoz na 2026 r. Daje jasno do zrozumienia, co sądzi o prognozach.
„W związku z tym, że konstruowanie prognoz finansowych jest równie przydatne jak wróżbiarstwo czy astrologia, spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2026 r. i nie będzie też publikować żadnych innych prognoz finansowych” – czytamy w raporcie.
Grupa Mentzen podaje, że w czwartym kwartale 2025 r. miała zysk (suma wyników wszystkich działów) w wysokości 178,8 tys. zł względem 457,7 tys. zł straty w analogicznym kwartale 2024 r. Przychody wyniosły 3,9 mln zł wobec 4,2 mln zł rok wcześniej. To spadek o ponad 7 proc. Koszty spadły mocniej, o około 20 proc. do 3,7 mln zł. Wynik operacyjny wyniósł 1,5 tys. zł wobec 399 tys. zł straty rok temu. Na poziomie netto wynik w IV kwartale 2025 r. jest lepszy od operacyjnego m.in. z uwagi na przychody finansowe i odpis ujemnej wartości firmy.
Zarząd informuje, że przyczyną wzrostu przychodów zarówno w dziale doradztwa podatkowego, jak i w dziale księgowości jest wzmożona liczba zleceń zewnętrznych. Spowodowane jest to m.in. nadchodzącymi rozliczeniami rocznymi oraz zainteresowaniem optymalizacją podatkową. Z kolei wysokie koszty w księgowości związane były z dodatkowymi fakturami od firm zewnętrznych za wykonywane przez nie usługi.
W całym 2025 r. przychody Mentzena spadły do 18,1 mln zł z 19,1 mln zł, a koszty operacyjne do 15,8 mln zł z 17,5 mln zł. Zysk ze sprzedaży wzrósł do 2,3 mln zł z 1,6 mln zł, operacyjny do 2 mln zł z 1,5 mln zł, a netto do 1,8 mln zł z 0,9 mln zł. W 2025 r. w kosztach widać wzrost w pozycji „usługi obce”, a jednocześnie spadek wynagrodzeń.
W grupie Mentzena trwa restrukturyzacja – w ostatnich kwartałach uproszczono strukturę operacyjną, zmniejszono koszty stałe oraz renegocjowano umowy z podmiotami zewnętrznymi. Spółka wdrożyła również zmiany w modelu subskrypcyjnym.
Grupa Mentzen mocno rozgrzała inwestorów w 2024 r., debiutując na rynku NewConnect. Uwagę przyciągała w szczególności osoba Sławomira Mentzena, znanego polityka Konfederacji.
IPO Mentzena cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Wartość oferty wyniosła 12,6 mln zł. Akcje sprzedawano po 36 zł. Na finiszu pierwszej sesji kurs wzrósł do 57,39 zł. W kolejnym dniu zanotował maksimum, sięgając 72 zł, ale potem zaczął spadać. W drugiej połowie grudnia 2025 r. wyznaczył minimum w okolicach 27-28 zł. Zaczął odbijać po informacji o zakupach akcji przez insidera.
Z raportów wynika, że Fundacja Rodzinna Mentzen, powiązana z prezesem spółki Sławomirem Mentzenem, 30 grudnia 2025 r. na NewConnect kupiła w sumie 10 574 akcje, po średniej cenie wynoszącej 35,85 zł. To daje wartość transakcji wynoszącą 379 tys. zł. Na koniec sesji 30 grudnia kurs wyniósł 38,4 zł, rosnąc aż o 33 proc.
Po początkowej euforii w styczniu 2026 r. doszło do spadkowej korekty, a potem notowania akcji ustabilizowały się w okolicach 33 zł.
