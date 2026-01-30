Rzeczpospolita
Prześwietlamy wyniki firm Mentzena. Prognozy jak astrologia?

Przychody grupy Mentzen w 2025 r. spadły. Ale koszty spadły jeszcze mocniej, co pozwoliło zwiększyć zyski. Prognoz zarząd nie podaje. Ich użyteczność stawia na równi z wróżbiarstwem i astrologią.

Publikacja: 30.01.2026 15:23

Sławomir Mentzen

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Katarzyna Kucharczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego grupa Mentzen nie publikuje prognoz finansowych na 2026 rok?
  • Jakie były wyniki finansowe Mentzena w 2025 roku?
  • Jakie zmiany w strukturze operacyjnej i modelu subskrypcyjnym wprowadziła grupa?
  • Jakie działania Fundacji Rodzinnej Mentzen wpłynęły na notowania akcji?

Podczas piątkowej sesji notowania Mentzena rosną o ponad 4 proc. do prawie 34 zł. Na rynek właśnie trafił raport za IV kwartał 2025 r. Przychody grupy spadły, ale zyski wzrosły. To tendencja, którą widać w całym 2025 r. Zarząd nie podaje prognoz na 2026 r. Daje jasno do zrozumienia, co sądzi o prognozach.

„W związku z tym, że konstruowanie prognoz finansowych jest równie przydatne jak wróżbiarstwo czy astrologia, spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2026 r. i nie będzie też publikować żadnych innych prognoz finansowych” – czytamy w raporcie.

Jakie wyniki w 2025 r. miał Mentzen

Grupa Mentzen podaje, że w czwartym kwartale 2025 r. miała zysk (suma wyników wszystkich działów) w wysokości 178,8 tys. zł względem  457,7 tys. zł straty w analogicznym kwartale 2024 r. Przychody wyniosły 3,9 mln zł wobec 4,2 mln zł  rok wcześniej. To spadek o ponad 7 proc. Koszty spadły mocniej, o około 20 proc. do 3,7 mln zł. Wynik operacyjny wyniósł 1,5 tys. zł wobec 399 tys. zł straty rok temu. Na poziomie netto wynik w IV kwartale 2025 r. jest lepszy od operacyjnego m.in. z uwagi na przychody finansowe i odpis ujemnej wartości firmy.

Zarząd informuje, że przyczyną wzrostu przychodów zarówno w dziale doradztwa podatkowego, jak i w dziale księgowości jest wzmożona liczba zleceń zewnętrznych. Spowodowane jest to m.in. nadchodzącymi rozliczeniami rocznymi oraz zainteresowaniem optymalizacją podatkową. Z kolei wysokie koszty w księgowości związane były z dodatkowymi fakturami od firm zewnętrznych za wykonywane przez nie usługi.

W całym 2025 r. przychody Mentzena spadły do 18,1 mln zł z 19,1 mln zł, a koszty operacyjne do 15,8 mln zł z 17,5 mln zł. Zysk ze sprzedaży wzrósł do 2,3 mln zł z 1,6 mln zł, operacyjny do 2 mln zł z 1,5 mln zł, a netto do 1,8 mln zł z 0,9 mln zł. W 2025 r. w kosztach widać wzrost w pozycji „usługi obce”, a jednocześnie spadek wynagrodzeń.

W grupie Mentzena trwa restrukturyzacja – w ostatnich kwartałach uproszczono strukturę operacyjną, zmniejszono koszty stałe oraz renegocjowano umowy z podmiotami zewnętrznymi. Spółka wdrożyła również zmiany w modelu subskrypcyjnym.

Ile warte są akcje Mentzena

Grupa Mentzen mocno rozgrzała inwestorów w 2024 r., debiutując na rynku NewConnect. Uwagę przyciągała w szczególności osoba Sławomira Mentzena, znanego polityka Konfederacji.

IPO Mentzena cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Wartość oferty wyniosła 12,6 mln zł. Akcje sprzedawano po 36 zł. Na finiszu pierwszej sesji kurs wzrósł do 57,39 zł. W kolejnym dniu zanotował maksimum, sięgając 72 zł, ale potem zaczął spadać. W drugiej połowie grudnia 2025 r. wyznaczył minimum w okolicach 27-28 zł. Zaczął odbijać po informacji o zakupach akcji przez insidera.

Z raportów wynika, że Fundacja Rodzinna Mentzen, powiązana z prezesem spółki Sławomirem Mentzenem, 30 grudnia 2025 r. na NewConnect kupiła w sumie 10 574 akcje, po średniej cenie wynoszącej 35,85 zł. To daje wartość transakcji wynoszącą 379 tys. zł. Na koniec sesji 30 grudnia kurs wyniósł 38,4 zł, rosnąc aż o 33 proc.

Po początkowej euforii w styczniu 2026 r. doszło do spadkowej korekty, a potem notowania akcji ustabilizowały się w okolicach 33 zł.

Osoby Sławomir Mentzen Firmy Giełda Papierów Wartościowych (GPW) Akcje
