Natomiast prawdziwy wystrzał notowań nastąpił 30 grudnia, czyli tego dnia, gdy walory skupował prezes. Na koniec dnia kurs wyniósł 38,4 zł, rosnąc o 33 proc. Zapytaliśmy Komisję Nadzoru Finansowego czy są podstawy do analizowania tego wzrostu.

- Wszystkie transakcje podlegają nadzorowi KNF. Prezes zarządu spółki poinformował o zawartych transakcjach podając szczegółowo ich wykaz w powiadomieniu z art. 19 ust. 3 MAR z dnia 05.01.2026. Komisja monitoruje na bieżąco wszelkie przypadki zawartych transakcji w obrocie, które mogą nosić znamiona manipulacji rynkowych lub insider tradingu. W przypadku zaistnienia uzasadnionych podejrzeń naruszenia przepisów MAR, KNF podejmuje odpowiednie kroki przewidziane w przepisach – odpowiedział Jacek Barszczewski, rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego.

Dwie kolejne sesje dla notowań Mentzena – czyli 2 i 5 stycznia 2026 r. – były już spadkowe. 2 stycznia akcje potaniały o 13,3 proc., a 5 stycznia o 1,3 proc. Dziś kurs zyskuje 1-2 proc. i jest w okolicach 33-34 zł.

Najnowszy zakup akcji przez prezesa nie jest pierwszą tego typu transakcją – po debiucie zwiększał już zaangażowanie w kapitale.

Poprosiliśmy Sławomira Mentzena o skomentowanie tak mocnego wzrostu notowań 30 grudnia. Zapytaliśmy go również, czy planuje zwiększać zaangażowanie w kapitale spółki oraz czy w jego ocenie akcje są niedowartościowane. Po otrzymaniu odpowiedzi artykuł zostanie zaktualizowany.

Jakie plany ma Mentzen

Debiutowi Mentzena towarzyszył duży entuzjazm, ale publikowane w kolejnych kwartałach wyniki okazały się rozczarowaniem. Prezes tłumaczył to sytuacją rynkową (m.in. stabilizacja prawa podatkowego), a w 2025 r. również kampanią prezydencką, w której brał udział i która zabierała mu sporo czasu.